https://ria.ru/20220611/ispaniya-1794813566.html

BI: Мадрид извинился за предложение поставить Киеву немецкие танки

BI: Мадрид извинился за предложение поставить Киеву немецкие танки - РИА Новости, 11.06.2022

BI: Мадрид извинился за предложение поставить Киеву немецкие танки

Официальный Мадрид принес извинения перед правительством Германии "за излишнее волнение", вызванное новостью о возможной отправке Испанией немецких танков... РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T22:06

2022-06-11T22:06

2022-06-11T23:03

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германия

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Официальный Мадрид принес извинения перед правительством Германии "за излишнее волнение", вызванное новостью о возможной отправке Испанией немецких танков Leopard A4 на Украину, сообщил Business Insider.Как пишет издание, такое решение могло создать настоящий прецедент, поскольку это были бы первые танки НАТО, которые западные страны пожертвовали бы ВСУ."Испанские чиновники извинились перед немецким правительством за то, что новость создала дополнительное давление и добавила поводов для волнения канцлеру Германии", — говорится в публикации.В материале также отмечается, что техника, закупленная у немцев в 1990 годах, вероятно, находятся в неисправном состоянии и требуют ремонта. Кроме того, оговорки в испано-немецком контракте предусматривают ее передачу третьим странам строго с разрешения немецкого правительства.Ранее испанская газета El Pais со ссылкой на источники сообщила, что Мадрид планирует отправить в помощь Киеву тяжелые вооружения, в том числе немецкие танки Leopard A4. В то же время Министерство обороны Испании уже завершает поставку батареи зенитных ракет малой дальности Shorad Aspide.Позже министр обороны страны Маргарита Роблес заявила, что поддержка Украины будет осуществляться в пределах возможностей и в координации со странами-союзницами. При этом она не стала называть конкретные типы оружия, сославшись на конфиденциальность информации.На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, Соединенные Штаты и союзники по НАТО продолжают снабжать Киев техникой для ведения боевых действий. Москва не раз указывала на попытки Запада затянуть конфликт поставками вооружений для ВСУ. В Министерстве обороны предупредили, что склады с амуницией станут законными целями ВКС России на Украине.

https://ria.ru/20220611/ukraina-1794763260.html

https://ria.ru/20220611/ukraina-1794795983.html

https://ria.ru/20220611/frantsiya-1794682947.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, испания, украина, нато, министерство обороны испании, вооруженные силы украины, германия