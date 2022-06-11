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Один человек пострадал при взрыве бытового газа в доме в Ленобласти - РИА Новости, 11.06.2022
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Один человек пострадал при взрыве бытового газа в доме в Ленобласти
Один человек пострадал при взрыве бытового газа в доме в Ленобласти - РИА Новости, 11.06.2022
Один человек пострадал при взрыве бытового газа в доме в Ленобласти
Взрыв бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Ленинградской области привел к повреждению межкомнатных перегородок на первых трех этажах, также выбиты стекла,... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T22:11
2022-06-11T23:12
происшествия
жилье
ленинградская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн – РИА Новости. Взрыв бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Ленинградской области привел к повреждению межкомнатных перегородок на первых трех этажах, также выбиты стекла, сообщает региональное управление МЧС РФ.Как сообщила в субботу пресс-служба областной администрации, в жилом доме в поселке Русско-Высоцкое произошел взрыв бытового газа, вызвавший повреждения бетонных конструкций. Хозяин квартиры госпитализирован. Из дома эвакуирован 21 человек."На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что в пятиэтажном блочном многоквартирном доме на втором этаже произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате чего нарушено остекление и (произошло) повреждение межкомнатных перегородок 1-го, 2-го и 3-го этажей", - говорится в сообщении.Региональное управление МЧС отмечает, что это оперативные данные, которые могут быть уточнены. Ликвидации последствий ЧП занимаются 25 специалистов и 12 единиц техники.Как информировали областные власти, восстановление строительных конструкций жилого дома будет профинансировано из резервного фонда правительства Ленинградской области.В ближайшее время состоится заседание районной комиссии по ЧС, на котором будет принято решение о возможности возвращения жителей в квартиры пострадавшего дома.
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происшествия, жилье, ленинградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
22:11 11.06.2022 (обновлено: 23:12 11.06.2022)
 
Один человек пострадал при взрыве бытового газа в доме в Ленобласти

Один человек пострадал при взрыве газа в доме в Ленобласти, 21 жителя эвакуировали

© Фото : пресс-служба МЧС по Омской областиГазовый баллон
Газовый баллон - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
© Фото : пресс-служба МЧС по Омской области
Газовый баллон . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн – РИА Новости. Взрыв бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Ленинградской области привел к повреждению межкомнатных перегородок на первых трех этажах, также выбиты стекла, сообщает региональное управление МЧС РФ.
Как сообщила в субботу пресс-служба областной администрации, в жилом доме в поселке Русско-Высоцкое произошел взрыв бытового газа, вызвавший повреждения бетонных конструкций. Хозяин квартиры госпитализирован. Из дома эвакуирован 21 человек.
"На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что в пятиэтажном блочном многоквартирном доме на втором этаже произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате чего нарушено остекление и (произошло) повреждение межкомнатных перегородок 1-го, 2-го и 3-го этажей", - говорится в сообщении.
Региональное управление МЧС отмечает, что это оперативные данные, которые могут быть уточнены. Ликвидации последствий ЧП занимаются 25 специалистов и 12 единиц техники.
Как информировали областные власти, восстановление строительных конструкций жилого дома будет профинансировано из резервного фонда правительства Ленинградской области.
В ближайшее время состоится заседание районной комиссии по ЧС, на котором будет принято решение о возможности возвращения жителей в квартиры пострадавшего дома.
Последствия возгорания в результате газового хлопка на пятом этаже дома по улице Мира в городе Пензе - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
1 июня, 14:17
Взрывы бытового газа в жилых домах в России в 2022 году
 
ПроисшествияЖильеЛенинградская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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