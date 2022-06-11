https://ria.ru/20220611/gaz-1794814271.html

Один человек пострадал при взрыве бытового газа в доме в Ленобласти

Один человек пострадал при взрыве бытового газа в доме в Ленобласти - РИА Новости, 11.06.2022

Один человек пострадал при взрыве бытового газа в доме в Ленобласти

Взрыв бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Ленинградской области привел к повреждению межкомнатных перегородок на первых трех этажах, также выбиты стекла,... РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T22:11

2022-06-11T22:11

2022-06-11T23:12

происшествия

жилье

ленинградская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн – РИА Новости. Взрыв бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Ленинградской области привел к повреждению межкомнатных перегородок на первых трех этажах, также выбиты стекла, сообщает региональное управление МЧС РФ.Как сообщила в субботу пресс-служба областной администрации, в жилом доме в поселке Русско-Высоцкое произошел взрыв бытового газа, вызвавший повреждения бетонных конструкций. Хозяин квартиры госпитализирован. Из дома эвакуирован 21 человек."На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что в пятиэтажном блочном многоквартирном доме на втором этаже произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате чего нарушено остекление и (произошло) повреждение межкомнатных перегородок 1-го, 2-го и 3-го этажей", - говорится в сообщении.Региональное управление МЧС отмечает, что это оперативные данные, которые могут быть уточнены. Ликвидации последствий ЧП занимаются 25 специалистов и 12 единиц техники.Как информировали областные власти, восстановление строительных конструкций жилого дома будет профинансировано из резервного фонда правительства Ленинградской области.В ближайшее время состоится заседание районной комиссии по ЧС, на котором будет принято решение о возможности возвращения жителей в квартиры пострадавшего дома.

https://ria.ru/20220601/gaz-1792349607.html

ленинградская область

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происшествия, жилье, ленинградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)