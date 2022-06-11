Рейтинг@Mail.ru
Байден пока не принял решения относительно визита в Саудовскую Аравию - РИА Новости, 11.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220611/bayden-1794814817.html
Байден пока не принял решения относительно визита в Саудовскую Аравию
Байден пока не принял решения относительно визита в Саудовскую Аравию - РИА Новости, 11.06.2022
Байден пока не принял решения относительно визита в Саудовскую Аравию
Президент США Джо Байден пока не принял решения относительно визита в Саудовскую Аравию, сообщает пресс-пул Белого Дома. РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T22:26
2022-06-11T22:26
в мире
цены на нефть
джамаль хашукджи
джейк салливан
саудовская аравия
сша
вашингтон (штат)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/01/1792272949_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c7b77f191014579f2daf45e77fc60fe7.jpg
ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден пока не принял решения относительно визита в Саудовскую Аравию, сообщает пресс-пул Белого Дома."Что касается Саудовской Аравии, он (Байден - ред.) сказал, что "еще не" принял решения о визите", - говорится в сообщении пресс-пула.В пятницу телеканал CNN со ссылкой на источники в администрации сообщил, что тема убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи обязательно войдет в повестку предстоящих переговоров Байдена и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда, несмотря на стремление Вашингтона к нормализации двусторонних отношений.В начале июня Байден допустил, что в скором времени нанесет визит в Саудовскую Аравию, однако подчеркнул, что окончательные планы еще не сформированы. Газета New York Times писала, что Байден планирует встретиться с наследным принцем королевства для восстановления прежнего уровня контактов между двумя странами. Издание Axios также сообщало, что США "пытаются наладить отношения с Саудовской Аравией" в надежде на повышение королевством объемов выработки нефти. В начале месяца стало известно о ряде взаимных визитов высокопоставленных представителей двух стран, в том числе связанных с подготовкой контактов на высшем уровне.Отношения США с Саудовской Аравией осложнились после прихода к власти Байдена на фоне претензий к ситуации с правами человека и военной кампанией в Йемене. Байден в ходе своей предвыборной кампании обещал превратить Саудовскую Аравию в "страну-изгоя" за инцидент с Хашукджи. Американская разведка указывала, что наследный принц королевства был непосредственно причастен к убийству оппозиционного журналиста.В апреле американские СМИ сообщали, что в ходе недавнего визита на Ближний Восток советника президента США Джейка Салливана наследный принц повысил голос из-за того, что собеседник поднял тему убийства журналиста, заявив, что впредь не желает обсуждать этот вопрос, и посоветовал США забыть о просьбах к королевству нарастить добычу нефти.
https://ria.ru/20220611/bayden-1794778433.html
саудовская аравия
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/01/1792272949_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_030a54113d3e447338ed4b9804e06837.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, цены на нефть, джамаль хашукджи, джейк салливан, саудовская аравия, сша, вашингтон (штат)
22:26 11.06.2022
 
Байден пока не принял решения относительно визита в Саудовскую Аравию

Пресс-пул Белого Дома: Байден еще не принял решения о визите в Саудовскую Аравию

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден в Восточном зале Белого дома
Президент США Джо Байден в Восточном зале Белого дома - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден в Восточном зале Белого дома . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден пока не принял решения относительно визита в Саудовскую Аравию, сообщает пресс-пул Белого Дома.
"Что касается Саудовской Аравии, он (Байден - ред.) сказал, что "еще не" принял решения о визите", - говорится в сообщении пресс-пула.
В пятницу телеканал CNN со ссылкой на источники в администрации сообщил, что тема убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи обязательно войдет в повестку предстоящих переговоров Байдена и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда, несмотря на стремление Вашингтона к нормализации двусторонних отношений.
В начале июня Байден допустил, что в скором времени нанесет визит в Саудовскую Аравию, однако подчеркнул, что окончательные планы еще не сформированы. Газета New York Times писала, что Байден планирует встретиться с наследным принцем королевства для восстановления прежнего уровня контактов между двумя странами. Издание Axios также сообщало, что США "пытаются наладить отношения с Саудовской Аравией" в надежде на повышение королевством объемов выработки нефти. В начале месяца стало известно о ряде взаимных визитов высокопоставленных представителей двух стран, в том числе связанных с подготовкой контактов на высшем уровне.
Президент США Джо Байден на саммите Америк в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
Вчера, 16:00
Байден одной фразой умудрился оскорбить десятки союзников США
Отношения США с Саудовской Аравией осложнились после прихода к власти Байдена на фоне претензий к ситуации с правами человека и военной кампанией в Йемене. Байден в ходе своей предвыборной кампании обещал превратить Саудовскую Аравию в "страну-изгоя" за инцидент с Хашукджи. Американская разведка указывала, что наследный принц королевства был непосредственно причастен к убийству оппозиционного журналиста.
В апреле американские СМИ сообщали, что в ходе недавнего визита на Ближний Восток советника президента США Джейка Салливана наследный принц повысил голос из-за того, что собеседник поднял тему убийства журналиста, заявив, что впредь не желает обсуждать этот вопрос, и посоветовал США забыть о просьбах к королевству нарастить добычу нефти.
 
В миреЦены на нефтьДжамаль ХашукджиДжейк СалливанСаудовская АравияСШАВашингтон (штат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала