Байден пока не принял решения относительно визита в Саудовскую Аравию
Пресс-пул Белого Дома: Байден еще не принял решения о визите в Саудовскую Аравию
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден в Восточном зале Белого дома
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден в Восточном зале Белого дома . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден пока не принял решения относительно визита в Саудовскую Аравию, сообщает пресс-пул Белого Дома.
"Что касается Саудовской Аравии, он (Байден - ред.) сказал, что "еще не" принял решения о визите", - говорится в сообщении пресс-пула.
В пятницу телеканал CNN со ссылкой на источники в администрации сообщил, что тема убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи обязательно войдет в повестку предстоящих переговоров Байдена и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда, несмотря на стремление Вашингтона к нормализации двусторонних отношений.
В начале июня Байден допустил, что в скором времени нанесет визит в Саудовскую Аравию, однако подчеркнул, что окончательные планы еще не сформированы. Газета New York Times писала, что Байден планирует встретиться с наследным принцем королевства для восстановления прежнего уровня контактов между двумя странами. Издание Axios также сообщало, что США "пытаются наладить отношения с Саудовской Аравией" в надежде на повышение королевством объемов выработки нефти. В начале месяца стало известно о ряде взаимных визитов высокопоставленных представителей двух стран, в том числе связанных с подготовкой контактов на высшем уровне.
Отношения США с Саудовской Аравией осложнились после прихода к власти Байдена на фоне претензий к ситуации с правами человека и военной кампанией в Йемене. Байден в ходе своей предвыборной кампании обещал превратить Саудовскую Аравию в "страну-изгоя" за инцидент с Хашукджи. Американская разведка указывала, что наследный принц королевства был непосредственно причастен к убийству оппозиционного журналиста.
В апреле американские СМИ сообщали, что в ходе недавнего визита на Ближний Восток советника президента США Джейка Салливана наследный принц повысил голос из-за того, что собеседник поднял тему убийства журналиста, заявив, что впредь не желает обсуждать этот вопрос, и посоветовал США забыть о просьбах к королевству нарастить добычу нефти.