https://ria.ru/20220611/bayden-1794814817.html

Байден пока не принял решения относительно визита в Саудовскую Аравию

Байден пока не принял решения относительно визита в Саудовскую Аравию - РИА Новости, 11.06.2022

Байден пока не принял решения относительно визита в Саудовскую Аравию

Президент США Джо Байден пока не принял решения относительно визита в Саудовскую Аравию, сообщает пресс-пул Белого Дома. РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T22:26

2022-06-11T22:26

2022-06-11T22:26

в мире

цены на нефть

джамаль хашукджи

джейк салливан

саудовская аравия

сша

вашингтон (штат)

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ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден пока не принял решения относительно визита в Саудовскую Аравию, сообщает пресс-пул Белого Дома."Что касается Саудовской Аравии, он (Байден - ред.) сказал, что "еще не" принял решения о визите", - говорится в сообщении пресс-пула.В пятницу телеканал CNN со ссылкой на источники в администрации сообщил, что тема убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи обязательно войдет в повестку предстоящих переговоров Байдена и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда, несмотря на стремление Вашингтона к нормализации двусторонних отношений.В начале июня Байден допустил, что в скором времени нанесет визит в Саудовскую Аравию, однако подчеркнул, что окончательные планы еще не сформированы. Газета New York Times писала, что Байден планирует встретиться с наследным принцем королевства для восстановления прежнего уровня контактов между двумя странами. Издание Axios также сообщало, что США "пытаются наладить отношения с Саудовской Аравией" в надежде на повышение королевством объемов выработки нефти. В начале месяца стало известно о ряде взаимных визитов высокопоставленных представителей двух стран, в том числе связанных с подготовкой контактов на высшем уровне.Отношения США с Саудовской Аравией осложнились после прихода к власти Байдена на фоне претензий к ситуации с правами человека и военной кампанией в Йемене. Байден в ходе своей предвыборной кампании обещал превратить Саудовскую Аравию в "страну-изгоя" за инцидент с Хашукджи. Американская разведка указывала, что наследный принц королевства был непосредственно причастен к убийству оппозиционного журналиста.В апреле американские СМИ сообщали, что в ходе недавнего визита на Ближний Восток советника президента США Джейка Салливана наследный принц повысил голос из-за того, что собеседник поднял тему убийства журналиста, заявив, что впредь не желает обсуждать этот вопрос, и посоветовал США забыть о просьбах к королевству нарастить добычу нефти.

https://ria.ru/20220611/bayden-1794778433.html

саудовская аравия

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, цены на нефть, джамаль хашукджи, джейк салливан, саудовская аравия, сша, вашингтон (штат)