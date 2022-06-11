Рейтинг@Mail.ru
Сирийские военные совершают перегруппировку из-за обострения обстановки - РИА Новости, 11.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220611/siriya-1794813860.html
Сирийские военные совершают перегруппировку из-за обострения обстановки
Сирийские военные совершают перегруппировку из-за обострения обстановки - РИА Новости, 11.06.2022
Сирийские военные совершают перегруппировку из-за обострения обстановки
В Идлибской зоне деэскалации и на севере Сирии из-за обострения обстановки подразделения Сирийской Арабской Армии совершают перегруппировку на угрожаемые... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T22:07
2022-06-11T22:07
в мире
алеппо
идлиб (мухафаза)
латакия (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564581461_0:319:3074:2048_1920x0_80_0_0_d7fa71e51e9fa958c99e3867713d8552.jpg
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. В Идлибской зоне деэскалации и на севере Сирии из-за обострения обстановки подразделения Сирийской Арабской Армии совершают перегруппировку на угрожаемые направления, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Олег Журавлев.По его словам, за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано девять обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*: в провинции Алеппо – пять обстрелов, в провинции Идлиб – три обстрела, в провинции Латакия – один обстрел.*Террористическая группировка, запрещенная в России
https://ria.ru/20220609/operatsiya-1794255307.html
алеппо
идлиб (мухафаза)
латакия (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564581461_61:0:2792:2048_1920x0_80_0_0_873eb4be325137720e40f6e386d6a3ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, алеппо, идлиб (мухафаза), латакия (город)
22:07 11.06.2022
 
Сирийские военные совершают перегруппировку из-за обострения обстановки

Контр-адмирал Журавлев: сирийские военные делают перегруппировку из-за обострения ситуации

© Фото : SANAСирийские военные в провинции Алеппо
Сирийские военные в провинции Алеппо - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
© Фото : SANA
Сирийские военные в провинции Алеппо. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. В Идлибской зоне деэскалации и на севере Сирии из-за обострения обстановки подразделения Сирийской Арабской Армии совершают перегруппировку на угрожаемые направления, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Олег Журавлев.
"В связи с обострением обстановки в Идлибской зоне деэскалации и на севере Сирии подразделения Сирийской Арабской Армии совершают перегруппировку на угрожаемые направления", - говорится в сообщении.
По его словам, за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано девять обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*: в провинции Алеппо – пять обстрелов, в провинции Идлиб – три обстрела, в провинции Латакия – один обстрел.
*Террористическая группировка, запрещенная в России
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
9 июня, 14:06Война в Сирии
Эрдоган вновь заявил о намерении Турции провести операцию в Сирии
 
В миреАлеппоИдлиб (мухафаза)Латакия (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала