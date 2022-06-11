https://ria.ru/20220611/siriya-1794813860.html

Сирийские военные совершают перегруппировку из-за обострения обстановки

Сирийские военные совершают перегруппировку из-за обострения обстановки - РИА Новости, 11.06.2022

Сирийские военные совершают перегруппировку из-за обострения обстановки

В Идлибской зоне деэскалации и на севере Сирии из-за обострения обстановки подразделения Сирийской Арабской Армии совершают перегруппировку на угрожаемые... РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T22:07

2022-06-11T22:07

2022-06-11T22:07

в мире

алеппо

идлиб (мухафаза)

латакия (город)

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. В Идлибской зоне деэскалации и на севере Сирии из-за обострения обстановки подразделения Сирийской Арабской Армии совершают перегруппировку на угрожаемые направления, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Олег Журавлев.По его словам, за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано девять обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*: в провинции Алеппо – пять обстрелов, в провинции Идлиб – три обстрела, в провинции Латакия – один обстрел.*Террористическая группировка, запрещенная в России

https://ria.ru/20220609/operatsiya-1794255307.html

алеппо

идлиб (мухафаза)

латакия (город)

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, алеппо, идлиб (мухафаза), латакия (город)