https://ria.ru/20220611/siriya-1794813860.html
Сирийские военные совершают перегруппировку из-за обострения обстановки
Сирийские военные совершают перегруппировку из-за обострения обстановки - РИА Новости, 11.06.2022
Сирийские военные совершают перегруппировку из-за обострения обстановки
В Идлибской зоне деэскалации и на севере Сирии из-за обострения обстановки подразделения Сирийской Арабской Армии совершают перегруппировку на угрожаемые... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T22:07
2022-06-11T22:07
2022-06-11T22:07
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идлиб (мухафаза)
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. В Идлибской зоне деэскалации и на севере Сирии из-за обострения обстановки подразделения Сирийской Арабской Армии совершают перегруппировку на угрожаемые направления, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Олег Журавлев.По его словам, за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано девять обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*: в провинции Алеппо – пять обстрелов, в провинции Идлиб – три обстрела, в провинции Латакия – один обстрел.*Террористическая группировка, запрещенная в России
https://ria.ru/20220609/operatsiya-1794255307.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, алеппо, идлиб (мухафаза), латакия (город)
Сирийские военные совершают перегруппировку из-за обострения обстановки
Контр-адмирал Журавлев: сирийские военные делают перегруппировку из-за обострения ситуации