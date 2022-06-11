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Туристический ретропоезд "Сочи" начал ходить по маршруту Туапсе – Мюссера - РИА Новости, 11.06.2022
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Туризм
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Туристический ретропоезд "Сочи" начал ходить по маршруту Туапсе – Мюссера
Туристический ретропоезд "Сочи" начал ходить по маршруту Туапсе – Мюссера - РИА Новости, 11.06.2022
Туристический ретропоезд "Сочи" начал ходить по маршруту Туапсе – Мюссера
Туристический ретропоезд "Сочи" начал ходить по маршруту Туапсе - Мюссера, пассажиры на экскурсии смогут посетить единственную в Абхазии дачу Михаила Горбачева... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T23:40
2022-06-11T23:40
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сочи
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федеральная пассажирская компания
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СОЧИ, 11 июн – РИА Новости. Туристический ретропоезд "Сочи" начал ходить по маршруту Туапсе - Мюссера, пассажиры на экскурсии смогут посетить единственную в Абхазии дачу Михаила Горбачева и одну из пяти дач Иосифа Сталина, сообщил заместитель начальника Северо-Кавказского филиала Федеральной пассажирской компании (ФПК) Вадим Соловьев.По его словам, мюссерское направление среди стандартных экскурсионных маршрутов, организованных совместно с абхазским туроператором "Царица-тур", появилось впервые. Билеты можно приобрести в брендированных кассах поезда, размещенных в Сочи.Он добавил, что в мае текущего года Федеральной пассажирской компанией было продано 772 экскурсии, 603 из которых покупали прямо в поезде.Первый рейс туристического ретропоезда состоялся 15 августа 2020 года. В прошлом году он начал курсировать с 30 апреля по ноябрь. Поезд сформирован из 10 вагонов - пять общих, сидячий, плацкартный, купейный, спальный и вагон-ресторан. Максимальная вместимость поезда – 386 пассажиров. Вагоны оснащены предметами быта, стилизованными под советскую эпоху 1970-80-х годов. При этом внутри есть все необходимое современному человеку: кондиционеры, индивидуальные розетки, USB-порты для подзарядки гаджетов.Курсировать из Сочи в Абхазию ретропоезд будет ежедневно, кроме вторника. По средам он будет отправляться в Гагру по укороченному маршруту, от станции Сочи.
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новости - туризм, коммерческая недвижимость, абхазия, сочи, гагра, федеральная пассажирская компания
23:40 11.06.2022
 
Туристический ретропоезд "Сочи" начал ходить по маршруту Туапсе – Мюссера

Ретропоезд "Сочи" стал ходить в Мюссеру, пассажиры смогут увидеть дачи Сталина и Горбачева

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкПрибытие туристического ретропоезда в Великий Новгород
Прибытие туристического ретропоезда в Великий Новгород - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Прибытие туристического ретропоезда в Великий Новгород. Архивное фото
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СОЧИ, 11 июн – РИА Новости. Туристический ретропоезд "Сочи" начал ходить по маршруту Туапсе - Мюссера, пассажиры на экскурсии смогут посетить единственную в Абхазии дачу Михаила Горбачева и одну из пяти дач Иосифа Сталина, сообщил заместитель начальника Северо-Кавказского филиала Федеральной пассажирской компании (ФПК) Вадим Соловьев.
По его словам, мюссерское направление среди стандартных экскурсионных маршрутов, организованных совместно с абхазским туроператором "Царица-тур", появилось впервые. Билеты можно приобрести в брендированных кассах поезда, размещенных в Сочи.
"Мюссерское направление станет одним из популярных видов пляжного отдыха. Кроме того, туристы в рамках этой экскурсии могут посетить единственную в Абхазии дачу Горбачева и одну из пяти дач Сталина", - сказал Соловьев журналистам.
Он добавил, что в мае текущего года Федеральной пассажирской компанией было продано 772 экскурсии, 603 из которых покупали прямо в поезде.
Первый рейс туристического ретропоезда состоялся 15 августа 2020 года. В прошлом году он начал курсировать с 30 апреля по ноябрь. Поезд сформирован из 10 вагонов - пять общих, сидячий, плацкартный, купейный, спальный и вагон-ресторан. Максимальная вместимость поезда – 386 пассажиров. Вагоны оснащены предметами быта, стилизованными под советскую эпоху 1970-80-х годов. При этом внутри есть все необходимое современному человеку: кондиционеры, индивидуальные розетки, USB-порты для подзарядки гаджетов.
Курсировать из Сочи в Абхазию ретропоезд будет ежедневно, кроме вторника. По средам он будет отправляться в Гагру по укороченному маршруту, от станции Сочи.
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