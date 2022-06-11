https://ria.ru/20220611/siriya-1794812340.html
Застрявшие в Херсоне сирийские моряки не могут вернуться из-за угрозы Киева
Застрявшие в Херсоне сирийские моряки не могут вернуться из-за угрозы Киева - РИА Новости, 11.06.2022
Застрявшие в Херсоне сирийские моряки не могут вернуться из-за угрозы Киева
Сирийское судно Sea Lord, застрявшее вместе с частью экипажа в порту Херсона с начала спецоперации, не может вернуться домой из-за отсутствия гарантий... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T21:49
2022-06-11T21:49
2022-06-11T23:31
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ХЕРСОН, 11 июн — РИА Новости. Сирийское судно Sea Lord, застрявшее вместе с частью экипажа в порту Херсона с начала спецоперации, не может вернуться домой из-за отсутствия гарантий безопасности на пути следования со стороны Украины, рассказал РИА Новости капитан корабля Мустафа Тартуси.По его словам, Россия уже прислала официальное уведомление о том, что коридор для выхода с ее стороны обеспечен, а мины обезврежены.Он также поделился впечатлениями о Херсоне, отметив, что город живет обычной мирной жизнью."Люди реально живут нормально <…> Мы в Сирии пережили военное время и видели, что происходило, и нас это коснулось экономически и морально. Здесь мы этого не заметили… Если говорят (по телевидению, — Прим. ред.), что очень плохо, то реальности в этом не более десяти процентов. Открыты кафе и рестораны, там люди. Даже на некоторых городских пляжах уже собираются люди", — поделился капитан.Кроме того, Тартуси рассказал о жизни экипажа в течение последних трех с половиной месяцев, отметив позитивное психологическое состояние команды.Собеседник агентства уточнил, что отношение российских военнослужащих с первых дней было полностью положительным. Для команды создали все условия, "чтобы они чувствовали себя как дома, только язык различается"."Они особенно к нам относятся, во-первых, понимая, что мы моряки, оказавшиеся заложниками ситуации, и при этом мы сирийцы. И это вызывает положительную реакцию. Отношения как к друзьям. И в городе люди, с которыми мы пересекались, тоже очень тепло нас принимают", — добавил капитан.Тартуси обратил внимание, что и их работодатель принял необходимые меры для поддержания оставшихся членов команды, повысив всем в два раза денежное довольствие.Sea Lord, как и некоторые другие торговые суда, включая три турецких, продолжают находиться в порту и на рейде близ морской гавани. Большую часть иностранных моряков эвакуировали еще до середины мая благодаря усилиям российской стороны и диппредставительствам ряда стран, чьи подданные оказались блокированы в Херсоне.
https://ria.ru/20220610/voennye-1794675051.html
https://ria.ru/20220531/bezhentsy-1792027208.html
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в мире, херсон, сирия, украина, днр, лнр, россия
21:49 11.06.2022 (обновлено: 23:31 11.06.2022)
Застрявшие в Херсоне сирийские моряки не могут вернуться из-за угрозы Киева
Капитан судна: застрявшие в Херсоне сирийские моряки не могут вернуться из-за угрозы Киева
ХЕРСОН, 11 июн — РИА Новости. Сирийское судно Sea Lord, застрявшее вместе с частью экипажа в порту Херсона с начала спецоперации, не может вернуться домой из-за отсутствия гарантий безопасности на пути следования со стороны Украины, рассказал РИА Новости капитан корабля Мустафа Тартуси.
По его словам, Россия уже прислала официальное уведомление о том, что коридор для выхода с ее стороны обеспечен, а мины обезврежены.
"Но опасность остается с украинской стороны. Насколько я знаю, обычный корабль из соседнего порта запросил разрешение на выход от российской и украинской сторон. Им разрешили, но спустя десять минут по ним с запустили ракету. Это прямая угроза", — пояснил Тартуси.
Он также поделился впечатлениями о Херсоне, отметив, что город живет обычной мирной жизнью.
"Люди реально живут нормально <…> Мы в Сирии пережили военное время и видели, что происходило, и нас это коснулось экономически и морально. Здесь мы этого не заметили… Если говорят (по телевидению, — Прим. ред.), что очень плохо, то реальности в этом не более десяти процентов. Открыты кафе и рестораны, там люди. Даже на некоторых городских пляжах уже собираются люди", — поделился капитан.
Кроме того, Тартуси рассказал о жизни экипажа в течение последних трех с половиной месяцев, отметив позитивное психологическое состояние команды.
"По пятницам (выходной день для мусульман, — Прим. ред.) разгрузочный день с шашлыками и дабки (национальный коллективный танец, — Прим. ред.). У моряков стал доступен мобильный интернет, и они на связи с семьями. Благодаря помощи российских военных нет сложностей с продуктами и медикаментами, запаса питьевой воды хватает", — подчеркнул он.
Собеседник агентства уточнил, что отношение российских военнослужащих с первых дней было полностью положительным. Для команды создали все условия, "чтобы они чувствовали себя как дома, только язык различается".
"Они особенно к нам относятся, во-первых, понимая, что мы моряки, оказавшиеся заложниками ситуации, и при этом мы сирийцы. И это вызывает положительную реакцию. Отношения как к друзьям. И в городе люди, с которыми мы пересекались, тоже очень тепло нас принимают", — добавил капитан.
Тартуси обратил внимание, что и их работодатель принял необходимые меры для поддержания оставшихся членов команды, повысив всем в два раза денежное довольствие.
"Нас осталось девять человек. У всех исполнительные и административные задачи. Как только разрешится вопрос, мы сможем при получении указаний догрузить оставшийся груз, или если будет приказ выходить, то команда сможет вывести корабль в ближайший порт или до порта в Стамбуле", — заключил он.
Sea Lord, как и некоторые другие торговые суда, включая три турецких, продолжают находиться в порту и на рейде близ морской гавани. Большую часть иностранных моряков эвакуировали еще до середины мая благодаря усилиям российской стороны и диппредставительствам ряда стран, чьи подданные оказались блокированы в Херсоне.