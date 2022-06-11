https://ria.ru/20220611/siriya-1794812340.html

Застрявшие в Херсоне сирийские моряки не могут вернуться из-за угрозы Киева

Застрявшие в Херсоне сирийские моряки не могут вернуться из-за угрозы Киева - РИА Новости, 11.06.2022

Застрявшие в Херсоне сирийские моряки не могут вернуться из-за угрозы Киева

Сирийское судно Sea Lord, застрявшее вместе с частью экипажа в порту Херсона с начала спецоперации, не может вернуться домой из-за отсутствия гарантий... РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T21:49

2022-06-11T21:49

2022-06-11T23:31

в мире

херсон

сирия

украина

днр

лнр

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/105693/11/1056931186_0:173:1746:1155_1920x0_80_0_0_26dcfb4d017c257567640226ba3fc78f.jpg

ХЕРСОН, 11 июн — РИА Новости. Сирийское судно Sea Lord, застрявшее вместе с частью экипажа в порту Херсона с начала спецоперации, не может вернуться домой из-за отсутствия гарантий безопасности на пути следования со стороны Украины, рассказал РИА Новости капитан корабля Мустафа Тартуси.По его словам, Россия уже прислала официальное уведомление о том, что коридор для выхода с ее стороны обеспечен, а мины обезврежены.Он также поделился впечатлениями о Херсоне, отметив, что город живет обычной мирной жизнью."Люди реально живут нормально <…> Мы в Сирии пережили военное время и видели, что происходило, и нас это коснулось экономически и морально. Здесь мы этого не заметили… Если говорят (по телевидению, — Прим. ред.), что очень плохо, то реальности в этом не более десяти процентов. Открыты кафе и рестораны, там люди. Даже на некоторых городских пляжах уже собираются люди", — поделился капитан.Кроме того, Тартуси рассказал о жизни экипажа в течение последних трех с половиной месяцев, отметив позитивное психологическое состояние команды.Собеседник агентства уточнил, что отношение российских военнослужащих с первых дней было полностью положительным. Для команды создали все условия, "чтобы они чувствовали себя как дома, только язык различается"."Они особенно к нам относятся, во-первых, понимая, что мы моряки, оказавшиеся заложниками ситуации, и при этом мы сирийцы. И это вызывает положительную реакцию. Отношения как к друзьям. И в городе люди, с которыми мы пересекались, тоже очень тепло нас принимают", — добавил капитан.Тартуси обратил внимание, что и их работодатель принял необходимые меры для поддержания оставшихся членов команды, повысив всем в два раза денежное довольствие.Sea Lord, как и некоторые другие торговые суда, включая три турецких, продолжают находиться в порту и на рейде близ морской гавани. Большую часть иностранных моряков эвакуировали еще до середины мая благодаря усилиям российской стороны и диппредставительствам ряда стран, чьи подданные оказались блокированы в Херсоне.

https://ria.ru/20220610/voennye-1794675051.html

https://ria.ru/20220531/bezhentsy-1792027208.html

https://ria.ru/20220526/donbass-1790815261.html

херсон

сирия

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, херсон, сирия, украина, днр, лнр, россия