https://ria.ru/20210309/televeduschiy-1600536188.html

Британский телеведущий уволился после критики принца Гарри и Меган Маркл

Британский телеведущий уволился после критики принца Гарри и Меган Маркл

Британский медиарегулятор Ofcom начал расследование в отношении программы Good Morning Britain после резонанса, вызванного словами ее ведущего Пирса Моргана... РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T22:10

2021-03-09T22:10

2021-03-09T22:14

меган маркл

ofcom

принц гарри

опра уинфри

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/09/1600408668_0:90:2728:1625_1920x0_80_0_0_67fb9477801f6afbdcfb916014db3c07.jpg

ЛОНДОН, 9 мар - РИА Новости, Денис Ворошилов. Британский медиарегулятор Ofcom начал расследование в отношении программы Good Morning Britain после резонанса, вызванного словами ее ведущего Пирса Моргана относительно интервью принца Гарри и его супруги Меган Опре Уинфри.Программа выходит на телеканале ITV, в понедельник Морган обвинил в неуважении монархии Гарри и Меган, которые заявляли о расизме и давлении со стороны королевской семьи. Колонка Моргана на эту тему также вышла в издании Mail Online. Журналист обвинил Гарри и Меган в использовании расистской пропаганды, бездоказательных обвинениях и неуважении к отцу и бабушке принца."Мы начали расследование из-за показанного в понедельник выпуска программы по нашим правилам относительно оскорблений и нанесения обид. По данным на 14.00 (17.00 мск) вторника 9 марта мы получили 41 015 жалоб относительно программы", - говорится в Twitter Ofcom.После заявления регулятора ITV сообщил, что Морган покидает программу."После обсуждения с ITV Пирс Морган принял решение о том, что настало время покинуть Good Morning Britain. ITV согласился с его решением", - говорится в заявлении телеканала.В интервью известной американской телеведущей Опре Уинфри отошедшие от королевских обязанностей герцог и герцогиня Сассекские сделали несколько сенсационных заявлений, которые больно ударили по королевской семье и имиджу британской монархии. В частности, Маркл сообщила, что кто-то из родственников мужа (позднее Уинфри уточнила, что это не были ни Елизавета Вторая, ни принц Филип) высказывал опасения касательно цвета кожи ее будущего ребенка и что у нее самой были мысли о самоубийстве, и ей было отказано в помощи. Также она рассказала, что ее обижала супруга старшего брата Гарри герцогиня Кембриджская Кейт.Британская королевская семья спустя двое суток после трансляции интервью в США заявила, что серьезно относится к словам принца Гарри и Меган Маркл о расизме, отметив при этом, что "некоторые воспоминания могут расходиться". Букингемский дворец пообещал решить все затронутые проблемы, и в особенности, расовую, частным образом.

https://ria.ru/20210309/megzit-1600461268.html

https://ria.ru/20210308/prints-1600388007.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

меган маркл, ofcom, принц гарри, опра уинфри, сша, в мире