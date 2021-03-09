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Британский телеведущий уволился после критики принца Гарри и Меган Маркл
Британский телеведущий уволился после критики принца Гарри и Меган Маркл
Британский медиарегулятор Ofcom начал расследование в отношении программы Good Morning Britain после резонанса, вызванного словами ее ведущего Пирса Моргана... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T22:10
2021-03-09T22:14
меган маркл
ofcom
принц гарри
опра уинфри
сша
в мире
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ЛОНДОН, 9 мар - РИА Новости, Денис Ворошилов. Британский медиарегулятор Ofcom начал расследование в отношении программы Good Morning Britain после резонанса, вызванного словами ее ведущего Пирса Моргана относительно интервью принца Гарри и его супруги Меган Опре Уинфри.Программа выходит на телеканале ITV, в понедельник Морган обвинил в неуважении монархии Гарри и Меган, которые заявляли о расизме и давлении со стороны королевской семьи. Колонка Моргана на эту тему также вышла в издании Mail Online. Журналист обвинил Гарри и Меган в использовании расистской пропаганды, бездоказательных обвинениях и неуважении к отцу и бабушке принца."Мы начали расследование из-за показанного в понедельник выпуска программы по нашим правилам относительно оскорблений и нанесения обид. По данным на 14.00 (17.00 мск) вторника 9 марта мы получили 41 015 жалоб относительно программы", - говорится в Twitter Ofcom.После заявления регулятора ITV сообщил, что Морган покидает программу."После обсуждения с ITV Пирс Морган принял решение о том, что настало время покинуть Good Morning Britain. ITV согласился с его решением", - говорится в заявлении телеканала.В интервью известной американской телеведущей Опре Уинфри отошедшие от королевских обязанностей герцог и герцогиня Сассекские сделали несколько сенсационных заявлений, которые больно ударили по королевской семье и имиджу британской монархии. В частности, Маркл сообщила, что кто-то из родственников мужа (позднее Уинфри уточнила, что это не были ни Елизавета Вторая, ни принц Филип) высказывал опасения касательно цвета кожи ее будущего ребенка и что у нее самой были мысли о самоубийстве, и ей было отказано в помощи. Также она рассказала, что ее обижала супруга старшего брата Гарри герцогиня Кембриджская Кейт.Британская королевская семья спустя двое суток после трансляции интервью в США заявила, что серьезно относится к словам принца Гарри и Меган Маркл о расизме, отметив при этом, что "некоторые воспоминания могут расходиться". Букингемский дворец пообещал решить все затронутые проблемы, и в особенности, расовую, частным образом.
https://ria.ru/20210309/megzit-1600461268.html
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меган маркл, ofcom, принц гарри, опра уинфри, сша, в мире

Британский телеведущий уволился после критики принца Гарри и Меган Маркл

22:10 09.03.2021 (обновлено: 22:14 09.03.2021)
 
© REUTERS / Harpo Productions/Joe PuglieseПринц Гарри и Меган Маркл во время интервью
Принц Гарри и Меган Маркл во время интервью - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© REUTERS / Harpo Productions/Joe Pugliese
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ЛОНДОН, 9 мар - РИА Новости, Денис Ворошилов. Британский медиарегулятор Ofcom начал расследование в отношении программы Good Morning Britain после резонанса, вызванного словами ее ведущего Пирса Моргана относительно интервью принца Гарри и его супруги Меган Опре Уинфри.
Программа выходит на телеканале ITV, в понедельник Морган обвинил в неуважении монархии Гарри и Меган, которые заявляли о расизме и давлении со стороны королевской семьи. Колонка Моргана на эту тему также вышла в издании Mail Online. Журналист обвинил Гарри и Меган в использовании расистской пропаганды, бездоказательных обвинениях и неуважении к отцу и бабушке принца.
Принц Гарри и Меган Маркл во время интервью - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
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"Мы начали расследование из-за показанного в понедельник выпуска программы по нашим правилам относительно оскорблений и нанесения обид. По данным на 14.00 (17.00 мск) вторника 9 марта мы получили 41 015 жалоб относительно программы", - говорится в Twitter Ofcom.
После заявления регулятора ITV сообщил, что Морган покидает программу.
"После обсуждения с ITV Пирс Морган принял решение о том, что настало время покинуть Good Morning Britain. ITV согласился с его решением", - говорится в заявлении телеканала.
В интервью известной американской телеведущей Опре Уинфри отошедшие от королевских обязанностей герцог и герцогиня Сассекские сделали несколько сенсационных заявлений, которые больно ударили по королевской семье и имиджу британской монархии. В частности, Маркл сообщила, что кто-то из родственников мужа (позднее Уинфри уточнила, что это не были ни Елизавета Вторая, ни принц Филип) высказывал опасения касательно цвета кожи ее будущего ребенка и что у нее самой были мысли о самоубийстве, и ей было отказано в помощи. Также она рассказала, что ее обижала супруга старшего брата Гарри герцогиня Кембриджская Кейт.
Британская королевская семья спустя двое суток после трансляции интервью в США заявила, что серьезно относится к словам принца Гарри и Меган Маркл о расизме, отметив при этом, что "некоторые воспоминания могут расходиться". Букингемский дворец пообещал решить все затронутые проблемы, и в особенности, расовую, частным образом.
Принц Гарри и Меган Маркл - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
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Меган МарклOfcomПринц ГарриОпра УинфриСШАВ мире
 
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