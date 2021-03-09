https://ria.ru/20210309/leto-1600534600.html

России предрекли катастрофически долгое лето

России предрекли катастрофически долгое лето

Китайские ученые прогнозируют, что к 2100 году Россию и другие страны Северного полушария ждут климатические изменения катастрофического характера. Результаты... РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T21:40

2021-03-09T21:40

2021-03-09T21:40

россия

глобальное потепление

планета

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Китайские ученые прогнозируют, что к 2100 году Россию и другие страны Северного полушария ждут климатические изменения катастрофического характера. Результаты их исследования приводит сайт Phys.org.Ученые пришли к выводу, что через 80 лет в Северном полушарии лето будет длиться почти полгода, если не предпринимать мер по смягчению последствий изменения климата.Новое исследование показало, что в среднем лето увеличилось с 78 до 95 дней в период с 1952 по 2011 год, а зима сократилась с 76 до 73 дней. Весна и осень также сократились со 124 до 115 дней и с 87 до 82 дней соответственно. Продолжение этой тенденции приведет к тому, что зима будет длиться всего два месяца в 2100 году. "Многочисленные исследования уже показали, что смена сезонов вызывает значительные риски для окружающей среды и здоровья", — сказал один из авторов исследования Юпинь Гуан. Например, птицы меняют маршруты и сроки миграции, а растения начинают цвести в необычный для них период. Эти изменения могут создавать проблемы с поиском пищи для животных, что приведет к серьезным нарушениям в природных сообществах.Смена сезонов нанесет ущерб и сельскому хозяйству, говорится в статье. Ложная весна или запоздалый снегопад могут испортить урожайность.Более длительный период цветения приведет к тому, что люди будут вдыхать больше пыльцы, вызывающей аллергию. А комары-переносчики болезней могут расширить свой ареал обитания на север.Этот сдвиг в сезонах может привести к более разрушительным погодным явлениям, сказал китайский метеоролог Цунвэнь Чжу, комментируя результаты исследования. Он напомнил, что жаркое лето грозит миру лесными пожарами.

https://ria.ru/20210223/klimat-1598669007.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210205/poteplenie-1596213783.html

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россия, глобальное потепление, планета