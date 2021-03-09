Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210309/leto-1600534600.html
России предрекли катастрофически долгое лето
России предрекли катастрофически долгое лето
Китайские ученые прогнозируют, что к 2100 году Россию и другие страны Северного полушария ждут климатические изменения катастрофического характера. Результаты... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T21:40
2021-03-09T21:40
россия
глобальное потепление
планета
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568248120_0:298:3060:2019_1920x0_80_0_0_381e87e2b8abf17a8372c29328c15f74.jpg
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Китайские ученые прогнозируют, что к 2100 году Россию и другие страны Северного полушария ждут климатические изменения катастрофического характера. Результаты их исследования приводит сайт Phys.org.Ученые пришли к выводу, что через 80 лет в Северном полушарии лето будет длиться почти полгода, если не предпринимать мер по смягчению последствий изменения климата.Новое исследование показало, что в среднем лето увеличилось с 78 до 95 дней в период с 1952 по 2011 год, а зима сократилась с 76 до 73 дней. Весна и осень также сократились со 124 до 115 дней и с 87 до 82 дней соответственно. Продолжение этой тенденции приведет к тому, что зима будет длиться всего два месяца в 2100 году. "Многочисленные исследования уже показали, что смена сезонов вызывает значительные риски для окружающей среды и здоровья", — сказал один из авторов исследования Юпинь Гуан. Например, птицы меняют маршруты и сроки миграции, а растения начинают цвести в необычный для них период. Эти изменения могут создавать проблемы с поиском пищи для животных, что приведет к серьезным нарушениям в природных сообществах.Смена сезонов нанесет ущерб и сельскому хозяйству, говорится в статье. Ложная весна или запоздалый снегопад могут испортить урожайность.Более длительный период цветения приведет к тому, что люди будут вдыхать больше пыльцы, вызывающей аллергию. А комары-переносчики болезней могут расширить свой ареал обитания на север.Этот сдвиг в сезонах может привести к более разрушительным погодным явлениям, сказал китайский метеоролог Цунвэнь Чжу, комментируя результаты исследования. Он напомнил, что жаркое лето грозит миру лесными пожарами.
https://ria.ru/20210223/klimat-1598669007.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210205/poteplenie-1596213783.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568248120_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_9a98baa97b7e81dffa2fc32c7a90eaf3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, глобальное потепление, планета

России предрекли катастрофически долгое лето

21:40 09.03.2021
 
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкДевушка на Красной площади в жаркую погоду
Девушка на Красной площади в жаркую погоду - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Китайские ученые прогнозируют, что к 2100 году Россию и другие страны Северного полушария ждут климатические изменения катастрофического характера. Результаты их исследования приводит сайт Phys.org.
Ученые пришли к выводу, что через 80 лет в Северном полушарии лето будет длиться почти полгода, если не предпринимать мер по смягчению последствий изменения климата.
"Лето становится длиннее и жарче, а зима короче и теплее из-за глобального потепления", — считают специалисты.
Новое исследование показало, что в среднем лето увеличилось с 78 до 95 дней в период с 1952 по 2011 год, а зима сократилась с 76 до 73 дней. Весна и осень также сократились со 124 до 115 дней и с 87 до 82 дней соответственно.
Продолжение этой тенденции приведет к тому, что зима будет длиться всего два месяца в 2100 году.
Космодамианская набережная в Москве во время снегопада - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
23 февраля, 16:34
Россиян предупредили о наступлении новой климатической эпохи
"Многочисленные исследования уже показали, что смена сезонов вызывает значительные риски для окружающей среды и здоровья", — сказал один из авторов исследования Юпинь Гуан.
Например, птицы меняют маршруты и сроки миграции, а растения начинают цвести в необычный для них период. Эти изменения могут создавать проблемы с поиском пищи для животных, что приведет к серьезным нарушениям в природных сообществах.
Смена сезонов нанесет ущерб и сельскому хозяйству, говорится в статье. Ложная весна или запоздалый снегопад могут испортить урожайность.
Более длительный период цветения приведет к тому, что люди будут вдыхать больше пыльцы, вызывающей аллергию. А комары-переносчики болезней могут расширить свой ареал обитания на север.
Глобальное потепление и изменение климата - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
5 февраля, 17:26
Ученые связали глобальное потепление с появлением COVID-19
Этот сдвиг в сезонах может привести к более разрушительным погодным явлениям, сказал китайский метеоролог Цунвэнь Чжу, комментируя результаты исследования. Он напомнил, что жаркое лето грозит миру лесными пожарами.
 
РоссияГлобальное потеплениепланета
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:22SpaceX получила контракт Пентагона на $159 миллионов
05:03Украинцев возмутили слова посла Израиля о стадионе имени Шухевича
04:35Керамическая чаша с барахолки оказалась сокровищем XV века
04:23Украине предрекли деградацию главного национального достояния
04:14Израиль осудил решение присвоить стадиону в Тернополе имя Шухевича
03:51Маск объяснил, почему взорвался прототип корабля Starship
03:41Президент Гондураса заключил контракт на поставку "Спутника V"
03:37НАСА объяснила отправку астронавта на МКС на российском "Союзе"
03:33Исследование: вакцина Pfizer нейтрализует бразильский штамм COVID-19
03:11Врач рассказал, у кого чаще всего находят новые штаммы COVID-19
03:03В "Росатоме" придумали ракету-ловушку для беспилотников
02:43В России готовят мобильное приложение для оплаты услуг "лицом"
02:33Эксперты выдвинули новую версию крушения пропавшего рейса MH370
02:21Bloomberg: хакеры взломали 150 тысяч камер видеонаблюдения Verkada
02:20Для съемок российского фильма в космосе отобраны 20 финалисток
02:20Байден забыл имя своего министра и название Пентагона
02:17Эксперт объяснил, откуда берется "лишний" долг на кредитке
02:11Когда "сушка" организма во вред здоровью
01:51Латвия возобновит авиасообщение с Россией
01:49Астронавт НАСА Марк Ванде Хай полетит в апреле на МКС на "Союзе"
Лента новостейМолния