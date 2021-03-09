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Facebook заявил, что не удалял материалы российских СМИ
Facebook заявил, что не удалял материалы российских СМИ
Facebook не удалял материалы нескольких российских СМИ, размещенных в их официальных аккаунтах, о задержании сторонников украинской неонацистской группы "МКУ"... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T21:17
2021-03-09T21:17
facebook
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Facebook не удалял материалы нескольких российских СМИ, размещенных в их официальных аккаунтах, о задержании сторонников украинской неонацистской группы "МКУ" силами ФСБ России, заявили РИА Новости в пресс-службе компании.Ранее в воскресенье Роскомнадзор потребовал от Facebook восстановить доступ к информации, размещенной в официальных аккаунтах нескольких российских СМИ, о задержании сторонников украинской неонацистской группы "МКУ" силами ФСБ России. Среди заблокированных материалов оказались, в том числе, сообщения в аккаунтах РИА Новости и радио Sputnik."Мы не удаляли ни один из упомянутых типов контента с нашей платформы", - сказал представитель компании Facebook.Согласно политике компании, Facebook удаляет только тот контент, который нарушает его нормы сообщества. Компания не удаляет контент, который был помечен как "ложный" независимой организацией, проверяющей достоверность фактов. Этот контент понижается в выдаче, чтобы его могли видеть меньше людей. В компании полагают, что с помощью подобных меток люди могут принять более взвешенное решение о том, что читать, чему доверять и чем делиться.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
facebook, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

Facebook заявил, что не удалял материалы российских СМИ

21:17 09.03.2021
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваFacebook
Facebook - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Facebook не удалял материалы нескольких российских СМИ, размещенных в их официальных аккаунтах, о задержании сторонников украинской неонацистской группы "МКУ" силами ФСБ России, заявили РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее в воскресенье Роскомнадзор потребовал от Facebook восстановить доступ к информации, размещенной в официальных аккаунтах нескольких российских СМИ, о задержании сторонников украинской неонацистской группы "МКУ" силами ФСБ России. Среди заблокированных материалов оказались, в том числе, сообщения в аккаунтах РИА Новости и радио Sputnik.
"Мы не удаляли ни один из упомянутых типов контента с нашей платформы", - сказал представитель компании Facebook.
Согласно политике компании, Facebook удаляет только тот контент, который нарушает его нормы сообщества. Компания не удаляет контент, который был помечен как "ложный" независимой организацией, проверяющей достоверность фактов. Этот контент понижается в выдаче, чтобы его могли видеть меньше людей. В компании полагают, что с помощью подобных меток люди могут принять более взвешенное решение о том, что читать, чему доверять и чем делиться.
Офис ВКонтакте - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
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FacebookФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
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