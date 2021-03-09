https://ria.ru/20210309/feysbuk-1600533134.html

Facebook заявил, что не удалял материалы российских СМИ

Facebook заявил, что не удалял материалы российских СМИ

Facebook не удалял материалы нескольких российских СМИ, размещенных в их официальных аккаунтах, о задержании сторонников украинской неонацистской группы "МКУ"... РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T21:17

2021-03-09T21:17

2021-03-09T21:17

facebook

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Facebook не удалял материалы нескольких российских СМИ, размещенных в их официальных аккаунтах, о задержании сторонников украинской неонацистской группы "МКУ" силами ФСБ России, заявили РИА Новости в пресс-службе компании.Ранее в воскресенье Роскомнадзор потребовал от Facebook восстановить доступ к информации, размещенной в официальных аккаунтах нескольких российских СМИ, о задержании сторонников украинской неонацистской группы "МКУ" силами ФСБ России. Среди заблокированных материалов оказались, в том числе, сообщения в аккаунтах РИА Новости и радио Sputnik."Мы не удаляли ни один из упомянутых типов контента с нашей платформы", - сказал представитель компании Facebook.Согласно политике компании, Facebook удаляет только тот контент, который нарушает его нормы сообщества. Компания не удаляет контент, который был помечен как "ложный" независимой организацией, проверяющей достоверность фактов. Этот контент понижается в выдаче, чтобы его могли видеть меньше людей. В компании полагают, что с помощью подобных меток люди могут принять более взвешенное решение о том, что читать, чему доверять и чем делиться.

https://ria.ru/20210309/shtraf-1600456358.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

facebook, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)