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Постпред при ОЗХО заявил о сокрытии от России данных по Навальному
Постпред при ОЗХО заявил о сокрытии от России данных по Навальному
Германия, Франция и Швеция скрыли от России критически важные для запуска расследования по ситуации с Алексеем Навальным данные, заявил постпред России при ОЗХО РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-09T23:10
2021-03-10T05:13
госпитализация алексея навального
александр шульгин
алексей навальный
швеция
москва
берлин (город)
в мире
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Германия, Франция и Швеция скрыли от России критически важные для запуска расследования по ситуации с Алексеем Навальным данные, заявил постпред России при ОЗХО Александр Шульгин."Вместо готовности к диалогу в ход запущены различные нелепые предлоги для отказа в удовлетворении официальных запросов российской стороны. Причем версии причин менялись одна за другой. Сначала германские власти ссылались на то, что информация относительно формулы якобы обнаруженного токсичного вещества засекречена, поскольку ее разглашение позволило бы российской стороне понять, какими знаниями обладает бундесвер в сфере химического оружия. Затем стали делать упор на то, что Навальный запрещает передавать России какие-либо сведения, включающие его персональные данные... С такой же ситуацией мы столкнулись при обращении к Парижу и Стокгольму", - сказал Шульгин, выступая на 96-й сессии исполнительного совета организации.По его словам, нелогичность и непоследовательность действий западных партнеров очевидны."Налицо - сокрытие от России критически важных для запуска расследования данных", - резюмировал Шульгин.Он отметил, что некооперабельность европейских партнеров наводит на мысль о том, что за поднятой вокруг инцидента с Навальным шумихой стоит интерес в оказании политического давления на Россию, введения новой порции санкций против страны.Навального 20 августа 2020 года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин Германии сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование.В Кремле заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Москва тогда направляла Берлину запросы о правовой помощи, но ответы на них на тот момент так и не были получены, равно как и от ОЗХО - на соответствующие письма. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить российские прокуратура и полиция.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок". МИД РФ заявлял, что Запад и ОЗХО, не предоставляя РФ информацию о веществе, которым якобы был отравлен Навальный, утаивают ключевую "улику".
https://radiosputnik.ria.ru/20210304/navalnyy-1599954656.html
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госпитализация алексея навального, александр шульгин, алексей навальный, швеция, москва, берлин (город), в мире

Постпред при ОЗХО заявил о сокрытии от России данных по Навальному

23:10 09.03.2021 (обновлено: 05:13 10.03.2021)
 
© AP Photo / Pavel GolovkinАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© AP Photo / Pavel Golovkin
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Германия, Франция и Швеция скрыли от России критически важные для запуска расследования по ситуации с Алексеем Навальным данные, заявил постпред России при ОЗХО Александр Шульгин.
"Вместо готовности к диалогу в ход запущены различные нелепые предлоги для отказа в удовлетворении официальных запросов российской стороны. Причем версии причин менялись одна за другой. Сначала германские власти ссылались на то, что информация относительно формулы якобы обнаруженного токсичного вещества засекречена, поскольку ее разглашение позволило бы российской стороне понять, какими знаниями обладает бундесвер в сфере химического оружия. Затем стали делать упор на то, что Навальный запрещает передавать России какие-либо сведения, включающие его персональные данные... С такой же ситуацией мы столкнулись при обращении к Парижу и Стокгольму", - сказал Шульгин, выступая на 96-й сессии исполнительного совета организации.
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По его словам, нелогичность и непоследовательность действий западных партнеров очевидны.
"Налицо - сокрытие от России критически важных для запуска расследования данных", - резюмировал Шульгин.
Он отметил, что некооперабельность европейских партнеров наводит на мысль о том, что за поднятой вокруг инцидента с Навальным шумихой стоит интерес в оказании политического давления на Россию, введения новой порции санкций против страны.
Навального 20 августа 2020 года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
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Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин Германии сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование.
В Кремле заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Москва тогда направляла Берлину запросы о правовой помощи, но ответы на них на тот момент так и не были получены, равно как и от ОЗХО - на соответствующие письма. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить российские прокуратура и полиция.
Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок". МИД РФ заявлял, что Запад и ОЗХО, не предоставляя РФ информацию о веществе, которым якобы был отравлен Навальный, утаивают ключевую "улику".
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Госпитализация Алексея НавальногоАлександр ШульгинАлексей НавальныйШвецияМоскваБерлин (город)В мире
 
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