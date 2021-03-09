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США подтвердили свое намерение противостоять "Северному потоку — 2"
США подтвердили свое намерение противостоять "Северному потоку — 2"
Госдепартамент не комментирует озабоченность конгрессменов по "Северному потоку — 2", но готов обсудить ситуацию с ними, сообщил представитель... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-09T23:40
2021-03-10T05:12
северный поток — 2
нед прайс
энтони блинкен
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. Госдепартамент не комментирует озабоченность конгрессменов по "Северному потоку — 2", но готов обсудить ситуацию с ними, сообщил представитель внешнеполитического ведомства США Нед Прайс.По его словам, у Блинкена будет возможность обсудить это с конгрессменами в среду, когда он будет давать показания в палате представителей.Ранее ряд республиканцев направили в госдеп письмо, в котором утверждается, что заявления американской администрации против газопровода не подкрепляются и не соответствуют реальным действиям властей.Конгрессмены приводят список из 15 судов и ряда компаний, против которых не были введены американские санкции, и призывают рассмотреть возможные действия в отношении них как можно скорее.
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северный поток — 2, нед прайс, энтони блинкен, сша, в мире

США подтвердили свое намерение противостоять "Северному потоку — 2"

23:40 09.03.2021 (обновлено: 05:12 10.03.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочий на участке строительства газопровода "Северный поток-2" в Ленинградской области
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. Госдепартамент не комментирует озабоченность конгрессменов по "Северному потоку — 2", но готов обсудить ситуацию с ними, сообщил представитель внешнеполитического ведомства США Нед Прайс.
"Мы в общем не комментируем общение с Капитолийским холмом. Мы можем сказать, что администрация сосредоточена на тех же усилиях - предотвратить завершение трубопровода "Северный поток — 2", - сказал Прайс на брифинге в ответ на просьбу прокомментировать письмо группы конгрессменов госсекретарю Энтони Блинкену.
По его словам, у Блинкена будет возможность обсудить это с конгрессменами в среду, когда он будет давать показания в палате представителей.
Ранее ряд республиканцев направили в госдеп письмо, в котором утверждается, что заявления американской администрации против газопровода не подкрепляются и не соответствуют реальным действиям властей.
Конгрессмены приводят список из 15 судов и ряда компаний, против которых не были введены американские санкции, и призывают рассмотреть возможные действия в отношении них как можно скорее.
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Северный поток — 2Нед ПрайсЭнтони БлинкенСШАВ мире
 
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