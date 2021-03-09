https://ria.ru/20210309/potok-1600541228.html

США подтвердили свое намерение противостоять "Северному потоку — 2"

США подтвердили свое намерение противостоять "Северному потоку — 2"

Госдепартамент не комментирует озабоченность конгрессменов по "Северному потоку — 2", но готов обсудить ситуацию с ними, сообщил представитель... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-09T23:40

2021-03-09T23:40

2021-03-10T05:12

северный поток — 2

нед прайс

энтони блинкен

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. Госдепартамент не комментирует озабоченность конгрессменов по "Северному потоку — 2", но готов обсудить ситуацию с ними, сообщил представитель внешнеполитического ведомства США Нед Прайс.По его словам, у Блинкена будет возможность обсудить это с конгрессменами в среду, когда он будет давать показания в палате представителей.Ранее ряд республиканцев направили в госдеп письмо, в котором утверждается, что заявления американской администрации против газопровода не подкрепляются и не соответствуют реальным действиям властей.Конгрессмены приводят список из 15 судов и ряда компаний, против которых не были введены американские санкции, и призывают рассмотреть возможные действия в отношении них как можно скорее.

https://ria.ru/20210309/otkaz-1600493800.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

северный поток — 2, нед прайс, энтони блинкен, сша, в мире