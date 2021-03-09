США подтвердили свое намерение противостоять "Северному потоку — 2"
23:40 09.03.2021 (обновлено: 05:12 10.03.2021)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочий на участке строительства газопровода "Северный поток-2" в Ленинградской области
ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. Госдепартамент не комментирует озабоченность конгрессменов по "Северному потоку — 2", но готов обсудить ситуацию с ними, сообщил представитель внешнеполитического ведомства США Нед Прайс.
"Мы в общем не комментируем общение с Капитолийским холмом. Мы можем сказать, что администрация сосредоточена на тех же усилиях - предотвратить завершение трубопровода "Северный поток — 2", - сказал Прайс на брифинге в ответ на просьбу прокомментировать письмо группы конгрессменов госсекретарю Энтони Блинкену.
По его словам, у Блинкена будет возможность обсудить это с конгрессменами в среду, когда он будет давать показания в палате представителей.
Ранее ряд республиканцев направили в госдеп письмо, в котором утверждается, что заявления американской администрации против газопровода не подкрепляются и не соответствуют реальным действиям властей.
Конгрессмены приводят список из 15 судов и ряда компаний, против которых не были введены американские санкции, и призывают рассмотреть возможные действия в отношении них как можно скорее.