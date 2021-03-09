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Роскомнадзор вызвал на беседу представителей телеканала Paramount Comedy
Роскомнадзор вызвал на беседу представителей телеканала Paramount Comedy
Роскомнадзор вызвал для профилактической беседы представителей телеканала Paramount Comedy, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T21:32
2021-03-09T21:32
южный парк (мультсериал)
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Роскомнадзор вызвал для профилактической беседы представителей телеканала Paramount Comedy, сообщается на сайте ведомства."При осуществлении мониторинга было установлено, что в эфире телеканала в одной из серий мультсериала "Южный парк" демонстрировались сцены, способствующие формированию в обществе представлений о соответствии социальным нормам интимных отношений между совершеннолетними и несовершеннолетними лицами", - говорится на сайте Роскомнадзора.Мультсериал, как отмечается на сайте ведомства, имеет знак информационной продукции "18+", распространяется после 23.00 и ориентирован на взрослую аудиторию. При этом в российском законодательстве предусмотрена уголовная ответственность за действия сексуального характера с несовершеннолетним лицом."Роскомнадзор рекомендовал представителям телеканала при формировании сетки вещания более тщательно подходить к вопросу подбора видеоматериалов и соотносить их с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, а также морально-этических норм российского общества", - отмечается на сайте.
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южный парк (мультсериал), россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество

Роскомнадзор вызвал на беседу представителей телеканала Paramount Comedy

21:32 09.03.2021
 
© РИА Новости / Томас ТхайцукЗдание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© РИА Новости / Томас Тхайцук
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Роскомнадзор вызвал для профилактической беседы представителей телеканала Paramount Comedy, сообщается на сайте ведомства.
"При осуществлении мониторинга было установлено, что в эфире телеканала в одной из серий мультсериала "Южный парк" демонстрировались сцены, способствующие формированию в обществе представлений о соответствии социальным нормам интимных отношений между совершеннолетними и несовершеннолетними лицами", - говорится на сайте Роскомнадзора.
Мультсериал, как отмечается на сайте ведомства, имеет знак информационной продукции "18+", распространяется после 23.00 и ориентирован на взрослую аудиторию. При этом в российском законодательстве предусмотрена уголовная ответственность за действия сексуального характера с несовершеннолетним лицом.
"Роскомнадзор рекомендовал представителям телеканала при формировании сетки вещания более тщательно подходить к вопросу подбора видеоматериалов и соотносить их с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, а также морально-этических норм российского общества", - отмечается на сайте.
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Южный Парк (мультсериал)РоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Общество
 
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