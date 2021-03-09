https://ria.ru/20210309/roskomnadzor-1600534140.html

Роскомнадзор вызвал на беседу представителей телеканала Paramount Comedy

Роскомнадзор вызвал на беседу представителей телеканала Paramount Comedy

Роскомнадзор вызвал для профилактической беседы представителей телеканала Paramount Comedy, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T21:32

2021-03-09T21:32

2021-03-09T21:32

южный парк (мультсериал)

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

общество

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Роскомнадзор вызвал для профилактической беседы представителей телеканала Paramount Comedy, сообщается на сайте ведомства."При осуществлении мониторинга было установлено, что в эфире телеканала в одной из серий мультсериала "Южный парк" демонстрировались сцены, способствующие формированию в обществе представлений о соответствии социальным нормам интимных отношений между совершеннолетними и несовершеннолетними лицами", - говорится на сайте Роскомнадзора.Мультсериал, как отмечается на сайте ведомства, имеет знак информационной продукции "18+", распространяется после 23.00 и ориентирован на взрослую аудиторию. При этом в российском законодательстве предусмотрена уголовная ответственность за действия сексуального характера с несовершеннолетним лицом."Роскомнадзор рекомендовал представителям телеканала при формировании сетки вещания более тщательно подходить к вопросу подбора видеоматериалов и соотносить их с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, а также морально-этических норм российского общества", - отмечается на сайте.

https://ria.ru/20200917/koronavirus-1577337287.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

южный парк (мультсериал), россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество