Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210309/mirotvortsy-1600536360.html
Украина обвинила Россию в подготовке ввода миротворцев в Донбасс
Украина обвинила Россию в подготовке ввода миротворцев в Донбасс
Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Сергей Гармаш обвинил Россию в подготовке "провокации" в Донбассе, чтобы ввести в регион... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T22:14
2021-03-09T22:14
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155312/41/1553124149_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_bf80c11922e39f8228478b70cec3b35b.jpg
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Сергей Гармаш обвинил Россию в подготовке "провокации" в Донбассе, чтобы ввести в регион миротворцев. Об этом он написал в фейсбуке.Дипломат заявил, что Франция и Германия готовят некие "предложения по кластерам", согласно которым удастся создать дорожную карту прекращения войны в Донбассе. Но Москва продвигает идею о вводе миротворцев в зону конфликта. "Цель провокации и введения "миротворцев" — создать на Донбассе новую реальность, которая сделает невыгодные для России немецко-французские "предложения по кластерам" уже неактуальными и позволит законсервировать конфликт по абхазскому образцу", — заявил Гармаш.По его словам, введение миротворцев превратит Донбасс в российскую военную базу. При этом Гармаш заявил, что в ДНР и ЛНР ведется подготовка к обороне, если Украина пойдет в "контрнаступление". Обострение конфликта в ДонбассеРанее глава ДНР Денис Пушилин заявил о подготовке ВСУ к возобновлению военных действий в Донбассе. Он сообщил о присутствии иностранных военных инструкторов и советников на линии соприкосновения и подготовке диверсионных групп. Кроме того, он отметил возобновившиеся обстрелы со стороны ВСУ. В Луганске тоже указывали на то, что в зону конфликта прибыли польские и литовские военные.О подготовке Украины к войне в Крыму и Донбассе заявил также депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин. Он обратил внимание, что в стране постоянно звучат воинственные призывы, Генштаб готовит войска к уличным боям, а представители Киева отказываются выполнять Минские соглашения.В последние дни в соцсетях публикуют видео из разных украинских регионов, на которых видны эшелоны с военной техникой.В Донбассе в последнее время отмечают обострение ситуации. На комбата Народной милиции ДНР совершили покушение 15 февраля, а утром 19 февраля ВСУ обстреляли Горловку из минометов. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил 22 февраля, что армия страны готовится к штурмовым операциям в городских условиях.Полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов отметил, что власти Украины держат курс на эскалацию конфликта. Ситуацию на линии соприкосновения он назвал крайне сложной.
https://ria.ru/20210223/voyna-1598679066.html
https://ria.ru/20210308/voyna-1600380915.html
россия
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155312/41/1553124149_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_67b8e2a45b21e1d20f7babf16e8b7dbf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина, в мире

Украина обвинила Россию в подготовке ввода миротворцев в Донбасс

22:14 09.03.2021
 
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaСолдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе
Солдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Сергей Гармаш обвинил Россию в подготовке "провокации" в Донбассе, чтобы ввести в регион миротворцев. Об этом он написал в фейсбуке.
Дипломат заявил, что Франция и Германия готовят некие "предложения по кластерам", согласно которым удастся создать дорожную карту прекращения войны в Донбассе. Но Москва продвигает идею о вводе миротворцев в зону конфликта.
"Цель провокации и введения "миротворцев" — создать на Донбассе новую реальность, которая сделает невыгодные для России немецко-французские "предложения по кластерам" уже неактуальными и позволит законсервировать конфликт по абхазскому образцу", — заявил Гармаш.
По его словам, введение миротворцев превратит Донбасс в российскую военную базу.
При этом Гармаш заявил, что в ДНР и ЛНР ведется подготовка к обороне, если Украина пойдет в "контрнаступление".
Военнослужащий ВСУ на востоке Украины - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
23 февраля, 18:56
Эксперт назвал сроки нового наступления украинской армии в Донбассе

Обострение конфликта в Донбассе

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил о подготовке ВСУ к возобновлению военных действий в Донбассе. Он сообщил о присутствии иностранных военных инструкторов и советников на линии соприкосновения и подготовке диверсионных групп. Кроме того, он отметил возобновившиеся обстрелы со стороны ВСУ. В Луганске тоже указывали на то, что в зону конфликта прибыли польские и литовские военные.
О подготовке Украины к войне в Крыму и Донбассе заявил также депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин. Он обратил внимание, что в стране постоянно звучат воинственные призывы, Генштаб готовит войска к уличным боям, а представители Киева отказываются выполнять Минские соглашения.
В последние дни в соцсетях публикуют видео из разных украинских регионов, на которых видны эшелоны с военной техникой.
В Донбассе в последнее время отмечают обострение ситуации. На комбата Народной милиции ДНР совершили покушение 15 февраля, а утром 19 февраля ВСУ обстреляли Горловку из минометов. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил 22 февраля, что армия страны готовится к штурмовым операциям в городских условиях.
Полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов отметил, что власти Украины держат курс на эскалацию конфликта. Ситуацию на линии соприкосновения он назвал крайне сложной.
Бронетехника ВСУ на востоке Украины. 26 ноября 2018 - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
8 марта, 20:48
Эксперт рассказал, как Запад может поддержать Украину в войне с Россией
 
РоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:22SpaceX получила контракт Пентагона на $159 миллионов
05:03Украинцев возмутили слова посла Израиля о стадионе имени Шухевича
04:35Керамическая чаша с барахолки оказалась сокровищем XV века
04:23Украине предрекли деградацию главного национального достояния
04:14Израиль осудил решение присвоить стадиону в Тернополе имя Шухевича
03:51Маск объяснил, почему взорвался прототип корабля Starship
03:41Президент Гондураса заключил контракт на поставку "Спутника V"
03:37НАСА объяснила отправку астронавта на МКС на российском "Союзе"
03:33Исследование: вакцина Pfizer нейтрализует бразильский штамм COVID-19
03:11Врач рассказал, у кого чаще всего находят новые штаммы COVID-19
03:03В "Росатоме" придумали ракету-ловушку для беспилотников
02:43В России готовят мобильное приложение для оплаты услуг "лицом"
02:33Эксперты выдвинули новую версию крушения пропавшего рейса MH370
02:21Bloomberg: хакеры взломали 150 тысяч камер видеонаблюдения Verkada
02:20Для съемок российского фильма в космосе отобраны 20 финалисток
02:20Байден забыл имя своего министра и название Пентагона
02:17Эксперт объяснил, откуда берется "лишний" долг на кредитке
02:11Когда "сушка" организма во вред здоровью
01:51Латвия возобновит авиасообщение с Россией
01:49Астронавт НАСА Марк Ванде Хай полетит в апреле на МКС на "Союзе"
Лента новостейМолния