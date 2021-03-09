https://ria.ru/20210309/mirotvortsy-1600536360.html

Украина обвинила Россию в подготовке ввода миротворцев в Донбасс

Украина обвинила Россию в подготовке ввода миротворцев в Донбасс

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Сергей Гармаш обвинил Россию в подготовке "провокации" в Донбассе, чтобы ввести в регион... РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T22:14

2021-03-09T22:14

2021-03-09T22:14

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

украина

в мире

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Сергей Гармаш обвинил Россию в подготовке "провокации" в Донбассе, чтобы ввести в регион миротворцев. Об этом он написал в фейсбуке.Дипломат заявил, что Франция и Германия готовят некие "предложения по кластерам", согласно которым удастся создать дорожную карту прекращения войны в Донбассе. Но Москва продвигает идею о вводе миротворцев в зону конфликта. "Цель провокации и введения "миротворцев" — создать на Донбассе новую реальность, которая сделает невыгодные для России немецко-французские "предложения по кластерам" уже неактуальными и позволит законсервировать конфликт по абхазскому образцу", — заявил Гармаш.По его словам, введение миротворцев превратит Донбасс в российскую военную базу. При этом Гармаш заявил, что в ДНР и ЛНР ведется подготовка к обороне, если Украина пойдет в "контрнаступление". Обострение конфликта в ДонбассеРанее глава ДНР Денис Пушилин заявил о подготовке ВСУ к возобновлению военных действий в Донбассе. Он сообщил о присутствии иностранных военных инструкторов и советников на линии соприкосновения и подготовке диверсионных групп. Кроме того, он отметил возобновившиеся обстрелы со стороны ВСУ. В Луганске тоже указывали на то, что в зону конфликта прибыли польские и литовские военные.О подготовке Украины к войне в Крыму и Донбассе заявил также депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин. Он обратил внимание, что в стране постоянно звучат воинственные призывы, Генштаб готовит войска к уличным боям, а представители Киева отказываются выполнять Минские соглашения.В последние дни в соцсетях публикуют видео из разных украинских регионов, на которых видны эшелоны с военной техникой.В Донбассе в последнее время отмечают обострение ситуации. На комбата Народной милиции ДНР совершили покушение 15 февраля, а утром 19 февраля ВСУ обстреляли Горловку из минометов. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил 22 февраля, что армия страны готовится к штурмовым операциям в городских условиях.Полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов отметил, что власти Украины держат курс на эскалацию конфликта. Ситуацию на линии соприкосновения он назвал крайне сложной.

https://ria.ru/20210223/voyna-1598679066.html

https://ria.ru/20210308/voyna-1600380915.html

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донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина, в мире