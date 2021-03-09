https://ria.ru/20210309/terakty-1600537358.html

В Белоруссии предотвратили теракты против ведомств и должностных лиц

В Белоруссии предотвратили теракты против ведомств и должностных лиц

Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что в стране планировались и были пресечены теракты в отношении объектов госведомств и отдельных должностных лиц, в... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-09T22:28

2021-03-09T22:28

2021-03-10T00:00

александр лукашенко

минск

в мире

протесты в белоруссии

кгб белоруссии

белоруссия

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МИНСК, 9 мар - РИА Новости. Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что в стране планировались и были пресечены теракты в отношении объектов госведомств и отдельных должностных лиц, в том числе с угрозой гибели большого количества людей."Планировались террористические акты как в отношении объектов государственных ведомств, так и отношении отдельных должностных лиц, в том числе с угрозой гибели большого количества населения. К сожалению, это правда, это та реальная действительность, в которой мы в настоящее время живём. И мы принимаем соответствующие меры", - заявил Тертель в интервью телеканалу "Беларусь 1".Глава КГБ отметил, что для республики раньше подобные ситуации были нехарактерны. "К сожалению, на протяжении последнего периода, я говорю о месяцах, прошедшем полугодии, мы фиксируем резкую активизацию террористических угроз в отношении нашего государства. Они исходят с территории соседних государств", - сообщил он.Тертель уточнил, что речь, в частности, идет о деятельности таких террористических групп, члены которых находились на территории стран Западной Европы, Польши, Украины. Среди этих групп председатель ведомства назвал группу анархистов, ее члены проживали в Польше, Украине и, по его словам, обеспечивались там вооружением и спецсредствами.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, в Минске и в регионах они были сопряжены с беспорядками. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции постепенно сменили характер на локальный и малочисленный. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.Тертель ранее заявлял, что нынешней весной внешние силы предпримут попытки возобновить протесты в Белоруссии, но им это не удастся.

https://ria.ru/20210223/belorussiya-1598666001.html

https://ria.ru/20210303/tikhanovskaya-1599805483.html

минск

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, минск, в мире, кгб белоруссии, белоруссия