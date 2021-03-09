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Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20210309/terakty-1600537358.html
В Белоруссии предотвратили теракты против ведомств и должностных лиц
В Белоруссии предотвратили теракты против ведомств и должностных лиц
Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что в стране планировались и были пресечены теракты в отношении объектов госведомств и отдельных должностных лиц, в... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-09T22:28
2021-03-10T00:00
александр лукашенко
минск
в мире
протесты в белоруссии
кгб белоруссии
белоруссия
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МИНСК, 9 мар - РИА Новости. Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что в стране планировались и были пресечены теракты в отношении объектов госведомств и отдельных должностных лиц, в том числе с угрозой гибели большого количества людей."Планировались террористические акты как в отношении объектов государственных ведомств, так и отношении отдельных должностных лиц, в том числе с угрозой гибели большого количества населения. К сожалению, это правда, это та реальная действительность, в которой мы в настоящее время живём. И мы принимаем соответствующие меры", - заявил Тертель в интервью телеканалу "Беларусь 1".Глава КГБ отметил, что для республики раньше подобные ситуации были нехарактерны. "К сожалению, на протяжении последнего периода, я говорю о месяцах, прошедшем полугодии, мы фиксируем резкую активизацию террористических угроз в отношении нашего государства. Они исходят с территории соседних государств", - сообщил он.Тертель уточнил, что речь, в частности, идет о деятельности таких террористических групп, члены которых находились на территории стран Западной Европы, Польши, Украины. Среди этих групп председатель ведомства назвал группу анархистов, ее члены проживали в Польше, Украине и, по его словам, обеспечивались там вооружением и спецсредствами.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, в Минске и в регионах они были сопряжены с беспорядками. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции постепенно сменили характер на локальный и малочисленный. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.Тертель ранее заявлял, что нынешней весной внешние силы предпримут попытки возобновить протесты в Белоруссии, но им это не удастся.
https://ria.ru/20210223/belorussiya-1598666001.html
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александр лукашенко, минск, в мире, кгб белоруссии, белоруссия

В Белоруссии предотвратили теракты против ведомств и должностных лиц

22:28 09.03.2021 (обновлено: 00:00 10.03.2021)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудник КГБ Белоруссии
Сотрудник КГБ Белоруссии - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
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МИНСК, 9 мар - РИА Новости. Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что в стране планировались и были пресечены теракты в отношении объектов госведомств и отдельных должностных лиц, в том числе с угрозой гибели большого количества людей.
"Планировались террористические акты как в отношении объектов государственных ведомств, так и отношении отдельных должностных лиц, в том числе с угрозой гибели большого количества населения. К сожалению, это правда, это та реальная действительность, в которой мы в настоящее время живём. И мы принимаем соответствующие меры", - заявил Тертель в интервью телеканалу "Беларусь 1".
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Глава КГБ отметил, что для республики раньше подобные ситуации были нехарактерны. "К сожалению, на протяжении последнего периода, я говорю о месяцах, прошедшем полугодии, мы фиксируем резкую активизацию террористических угроз в отношении нашего государства. Они исходят с территории соседних государств", - сообщил он.
Тертель уточнил, что речь, в частности, идет о деятельности таких террористических групп, члены которых находились на территории стран Западной Европы, Польши, Украины. Среди этих групп председатель ведомства назвал группу анархистов, ее члены проживали в Польше, Украине и, по его словам, обеспечивались там вооружением и спецсредствами.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, в Минске и в регионах они были сопряжены с беспорядками. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции постепенно сменили характер на локальный и малочисленный. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.
Тертель ранее заявлял, что нынешней весной внешние силы предпримут попытки возобновить протесты в Белоруссии, но им это не удастся.
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскВ миреКГБ БелоруссииБелоруссия
 
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