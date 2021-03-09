В Белоруссии обнаружили тайники с большим количеством оружия и взрывчатки
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время несанкционированной акции белорусской оппозиции "Марш смелых" в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 9 мар - РИА Новости. Тайники с большим количеством взрывчатки, оружия и дистанционными средствами по подрыву различных объектов обнаружены в Белоруссии, заявил во вторник глава КГБ республики Иван Тертель.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время Комитет госбезопасности обнародует информацию о пресечении деятельности группы людей, которые создали "арсеналы" для дестабилизации ситуации в стране, среди ввезенного в республику – тротил и пластит.
"Обнаружены тайники на нашей территории с большим количеством взрывчатых веществ. Тротил, к примеру, там исчисляется десятками килограммов, пластит – большое количество, большое количество взрывных устройств, большое количество специального оружия, предназначенного для разведывательно-диверсионной деятельности.., дистанционные средства по подрыву различных объектов. Это серьезная профессиональная вооруженная группа. Поверьте, что эти взрывчатые вещества и иное оружие не предназначалось, к примеру, для браконьерской ловли рыбы", - заявил Тертель в интервью телеканалу "Беларусь 1".
По словам руководителя ведомства, задержанная организованная группа состоит "из определенного количества лиц". Тертель отметил, что пока в интересах следствия не может разглашать более подробную информацию и называть какие-то фамилии, но пообещал сообщить в ближайшее время, когда это станет возможным.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, в Минске и в регионах они были сопряжены с беспорядками. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции постепенно сменили характер на локальный и малочисленный. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.
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