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Постпред при ОЗХО высказался о несостоявшемся визите экспертов в Россию
Постпред при ОЗХО высказался о несостоявшемся визите экспертов в Россию
Москва не отзывала предложение о поездке экспертов ОЗХО в Россию для расследования ситуации с Алексеем Навальным, однако констатировала, что оно утратило... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T23:22
2021-03-09T23:22
госпитализация алексея навального
россия
александр шульгин
алексей навальный
москва
берлин (город)
в мире
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Москва не отзывала предложение о поездке экспертов ОЗХО в Россию для расследования ситуации с Алексеем Навальным, однако констатировала, что оно утратило актуальность, заявил постпред РФ при организации Александр Шульгин."Российская сторона не отзывала предложение о поездке экспертов ОЗХО в Россию, а лишь констатировала, что с учетом неконструктивного подхода Технического секретариата оно утратило актуальность", - сказал Шульгин, выступая на 96-й сессии исполнительного совета организации.По его словам, Техсекретариат ОЗХО, видимо, продолжает выполнять чьи-то политические установки по ситуации вокруг Навального."Переписка российской стороны с Генеральным директором на этот счет размещена на сайте Организации. Каждый желающий может с ней ознакомиться и решить, на ком все же лежит ответственность за то, что этот визит не состоялся", - отметил постпред.При этом Шульгин подчеркнул, что Россия была крайне заинтересована в получении от ОЗХО такой помощи, чтобы совместно с экспертами организации проанализировать образцы проб, отобранные у Навального в Омске, и сравнить их с результатами анализа, полученными по линии ОЗХО."Причем предлагали сделать это общими усилиями, честно и транспарентно. Это позволило бы прояснить главные вопросы: где, каким образом и при каких обстоятельствах в биоматериалах блогера появились обнаруженные за пределами Российской Федерации химические вещества. Однако Технический секретариат, к сожалению, оказался не на высоте положения в этом деле", - заключил он.Навального 20 августа 2020 года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование.В Кремле заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Россия тогда направляла Германии запросы о правовой помощи, но ответы на них на тот момент так и не были получены, равно как и от ОЗХО - на соответствующие письма. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить российские прокуратура и полиция.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок". МИД РФ заявлял, что Запад и ОЗХО, не предоставляя РФ информацию о веществе, которым якобы был отравлен Навальный, утаивают ключевую "улику".
https://ria.ru/20200926/novichok-1577806156.html
https://ria.ru/20210304/navalnyy-1599943319.html
https://ria.ru/20210305/sanktsii-1600065884.html
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госпитализация алексея навального, россия, александр шульгин, алексей навальный, москва, берлин (город), в мире

Постпред при ОЗХО высказался о несостоявшемся визите экспертов в Россию

23:22 09.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийВид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Москва не отзывала предложение о поездке экспертов ОЗХО в Россию для расследования ситуации с Алексеем Навальным, однако констатировала, что оно утратило актуальность, заявил постпред РФ при организации Александр Шульгин.
"Российская сторона не отзывала предложение о поездке экспертов ОЗХО в Россию, а лишь констатировала, что с учетом неконструктивного подхода Технического секретариата оно утратило актуальность", - сказал Шульгин, выступая на 96-й сессии исполнительного совета организации.
Портрет Алексея Навального у здания клиники Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
26 сентября 2020, 10:57
Ринк заявил, что "отравление" Скрипалей и Навального позорит "Новичок"
По его словам, Техсекретариат ОЗХО, видимо, продолжает выполнять чьи-то политические установки по ситуации вокруг Навального.
"Переписка российской стороны с Генеральным директором на этот счет размещена на сайте Организации. Каждый желающий может с ней ознакомиться и решить, на ком все же лежит ответственность за то, что этот визит не состоялся", - отметил постпред.
При этом Шульгин подчеркнул, что Россия была крайне заинтересована в получении от ОЗХО такой помощи, чтобы совместно с экспертами организации проанализировать образцы проб, отобранные у Навального в Омске, и сравнить их с результатами анализа, полученными по линии ОЗХО.
"Причем предлагали сделать это общими усилиями, честно и транспарентно. Это позволило бы прояснить главные вопросы: где, каким образом и при каких обстоятельствах в биоматериалах блогера появились обнаруженные за пределами Российской Федерации химические вещества. Однако Технический секретариат, к сожалению, оказался не на высоте положения в этом деле", - заключил он.
Здание клиники Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
4 марта, 16:19
МИД назвал дело об "отравлении" Навального провокацией
Навального 20 августа 2020 года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование.
В Кремле заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Россия тогда направляла Германии запросы о правовой помощи, но ответы на них на тот момент так и не были получены, равно как и от ОЗХО - на соответствующие письма. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить российские прокуратура и полиция.
Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок". МИД РФ заявлял, что Запад и ОЗХО, не предоставляя РФ информацию о веществе, которым якобы был отравлен Навальный, утаивают ключевую "улику".
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
5 марта, 13:22
Норвегия присоединилась к санкциям Евросоюза по Навальному
 
Госпитализация Алексея НавальногоРоссияАлександр ШульгинАлексей НавальныйМоскваБерлин (город)В мире
 
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