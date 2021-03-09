https://ria.ru/20210309/zhaloba-1600540184.html

Журналист подал жалобу в ЕСПЧ после конфликта на выборах в Петербурге

Журналист подал жалобу в ЕСПЧ после конфликта на выборах в Петербурге

Журналист Давид Френкель, оштрафованный судом после конфликта с полицией на избирательном участке в Санкт-Петербурге в прошлом году, подал жалобу в Европейский... РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T23:14

2021-03-09T23:14

2021-03-09T23:14

дмитрий песков

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 мар - РИА Новости. Журналист Давид Френкель, оштрафованный судом после конфликта с полицией на избирательном участке в Санкт-Петербурге в прошлом году, подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)."Мы подали жалобу в Европейский суд по правам человека", - сообщил Френкель РИА Новости.По его словам, в жалобе он просит признать нарушение сразу нескольких статей Конвенции о защите прав человека.Ранее Френкель заявил, что в июле 2020 года на избирательном участке в Петербурге во время голосования по поправкам в Конституцию РФ полицейский повредил ему руку. Журналист утверждал, что ему заломили руку и ударили по ней кулаком. Дзержинский районный суд установил, что Френкель в помещении УИК №2191 вмешался в работу комиссии и помешал участию в голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. Суд оштрафовал журналиста на 2,5 тысячи рублей.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя вердикт, заявил, что его вынесению предшествовало расследование, и был зафиксирован факт неповиновения сотрудникам органов правопорядка.

https://ria.ru/20210301/espch-1599470651.html

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дмитрий песков, санкт-петербург, происшествия