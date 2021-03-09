Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210309/zhaloba-1600540184.html
Журналист подал жалобу в ЕСПЧ после конфликта на выборах в Петербурге
Журналист подал жалобу в ЕСПЧ после конфликта на выборах в Петербурге
Журналист Давид Френкель, оштрафованный судом после конфликта с полицией на избирательном участке в Санкт-Петербурге в прошлом году, подал жалобу в Европейский... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T23:14
2021-03-09T23:14
дмитрий песков
санкт-петербург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155615/18/1556151836_0:5:2974:1678_1920x0_80_0_0_d5a4bce8183ebc6f412e73fdde5705ef.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 мар - РИА Новости. Журналист Давид Френкель, оштрафованный судом после конфликта с полицией на избирательном участке в Санкт-Петербурге в прошлом году, подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)."Мы подали жалобу в Европейский суд по правам человека", - сообщил Френкель РИА Новости.По его словам, в жалобе он просит признать нарушение сразу нескольких статей Конвенции о защите прав человека.Ранее Френкель заявил, что в июле 2020 года на избирательном участке в Петербурге во время голосования по поправкам в Конституцию РФ полицейский повредил ему руку. Журналист утверждал, что ему заломили руку и ударили по ней кулаком. Дзержинский районный суд установил, что Френкель в помещении УИК №2191 вмешался в работу комиссии и помешал участию в голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. Суд оштрафовал журналиста на 2,5 тысячи рублей.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя вердикт, заявил, что его вынесению предшествовало расследование, и был зафиксирован факт неповиновения сотрудникам органов правопорядка.
https://ria.ru/20210301/espch-1599470651.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155615/18/1556151836_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_5780a0908bf4e5d4e5ca24f9db4247e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий песков, санкт-петербург, происшествия

Журналист подал жалобу в ЕСПЧ после конфликта на выборах в Петербурге

23:14 09.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЕвропейский Суд по Правам Человека в Страсбурге
Европейский Суд по Правам Человека в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 мар - РИА Новости. Журналист Давид Френкель, оштрафованный судом после конфликта с полицией на избирательном участке в Санкт-Петербурге в прошлом году, подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
"Мы подали жалобу в Европейский суд по правам человека", - сообщил Френкель РИА Новости.
По его словам, в жалобе он просит признать нарушение сразу нескольких статей Конвенции о защите прав человека.
Ранее Френкель заявил, что в июле 2020 года на избирательном участке в Петербурге во время голосования по поправкам в Конституцию РФ полицейский повредил ему руку. Журналист утверждал, что ему заломили руку и ударили по ней кулаком. Дзержинский районный суд установил, что Френкель в помещении УИК №2191 вмешался в работу комиссии и помешал участию в голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. Суд оштрафовал журналиста на 2,5 тысячи рублей.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя вердикт, заявил, что его вынесению предшествовало расследование, и был зафиксирован факт неповиновения сотрудникам органов правопорядка.
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
1 марта, 17:22
Володин назвал ЕСПЧ политическим инструментом влияния на страны
 
Дмитрий ПесковСанкт-ПетербургПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:40МиГ-31 перехватил на учениях в Арктике скоростной самолет-нарушитель
05:22SpaceX получила контракт Пентагона на $159 миллионов
05:03Украинцев возмутили слова посла Израиля о стадионе имени Шухевича
04:35Керамическая чаша с барахолки оказалась сокровищем XV века
04:23Украине предрекли деградацию главного национального достояния
04:14Израиль осудил решение присвоить стадиону в Тернополе имя Шухевича
03:51Маск объяснил, почему взорвался прототип корабля Starship
03:41Президент Гондураса заключил контракт на поставку "Спутника V"
03:37НАСА объяснила отправку астронавта на МКС на российском "Союзе"
03:33Исследование: вакцина Pfizer нейтрализует бразильский штамм COVID-19
03:11Врач рассказал, у кого чаще всего находят новые штаммы COVID-19
03:03В "Росатоме" придумали ракету-ловушку для беспилотников
02:43В России готовят мобильное приложение для оплаты услуг "лицом"
02:33Эксперты выдвинули новую версию крушения пропавшего рейса MH370
02:21Bloomberg: хакеры взломали 150 тысяч камер видеонаблюдения Verkada
02:20Для съемок российского фильма в космосе отобраны 20 финалисток
02:20Байден забыл имя своего министра и название Пентагона
02:17Эксперт объяснил, откуда берется "лишний" долг на кредитке
02:11Когда "сушка" организма во вред здоровью
01:51Латвия возобновит авиасообщение с Россией
Лента новостейМолния