https://ria.ru/20230115/nalogi-1845057008.html
В Минске анонсировали создание налогового органа Белоруссии и России
В Минске анонсировали создание налогового органа Белоруссии и России - РИА Новости, 15.01.2023
В Минске анонсировали создание налогового органа Белоруссии и России
Совместный налоговый комитет Белоруссии и России планируется создать в 2023 году, сообщил глава белорусского минфина Юрий Селиверстов. РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T22:10
2023-01-15T22:10
2023-01-15T22:46
экономика
белоруссия
россия
минск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/61624/22/616242273_0:165:2968:1835_1920x0_80_0_0_0f58761772155756dbe94ace24d124a5.jpg
МИНСК, 15 янв – РИА Новости. Совместный налоговый комитет Белоруссии и России планируется создать в 2023 году, сообщил глава белорусского минфина Юрий Селиверстов."Создание совместного, коллегиального налогового комитета. Детальный алгоритм этой работы еще надо зафиксировать и прописать… В этом году", - сказал Селиверстов в интервью телеканалу "Беларусь 1", отвечая на вопрос о том, планируется ли создание наднационального налогового комитета в 2023 году.Министр заметил, что сроки создания этого органа несколько затянулись: изначально его планировалось создать в прошлом году. "Не нужны ни здание, ни содержание, ни финансирование. Нужен алгоритм, как действовать, если необходимы корректировки ставок и условий, которые заложены в договор (белорусско-российский о налогах - ред.)", - подчеркнул глава минфина.Он напомнил, что Белоруссия и Россия подписали соглашение об общих принципах налогообложения по косвенным налогам, ратификация которого завершается в настоящее время и который предусматривает реализацию в этом году ряда мероприятий. "С одной стороны, мы (Белоруссия - ред.) поэтапно начинаем их выполнять, - поэтапный рост ставок акцизов на сигареты и алкоголь, но остаются вопросы, как мы будем реализовывать другие мероприятия программы. Предусмотрено создание интегрированной информационной системы, которая позволит нам обмениваться информацией о наших налогах, наших платежах, начислениях с РФ, а им – с нами", - сказал министр.Он отметил, что налоговые органы Белоруссии и России уже разработали и опробовали эту информационную систему. "С марта ее необходимо уже запустить и уже обмениваться информацией", - добавил Селиверстов.Глава минфина выразил уверенность, что закон о ратификации договора по косвенным налогам вскоре подпишет президент Белоруссии и документ заработает юридически, хотя некоторые технические моменты реализации его положений заработают позже.Он напомнил, что соглашение решает проблему для Белоруссии, вызванную налоговым маневром в нефтяной сфере РФ. "Это и есть выравнивание условий. Потому что в РФ те (компании), кто реализует … нефтепродукты, соответствующий обратный акциз получали. Те, кто у нас производит нефтепродукты, получали обратный акциз в прошлом году на временной основе в рамках соглашения с РФ, которое у нас было на часть 2021 года и 2022 год. То есть у нас схема уже работала, но она была временной, а теперь, когда она уже попала в договор, будет постоянная", - отметил министр. По его словам, при стоимости барреля нефти в 80 долларов, Минск получит в 2023 году 1,7 миллиарда белорусских рублей по данной схеме (около 650 миллионов долларов по текущему курсу). "Это – ощутимая сумма, которая позволит нашим нефтезаводам, вырабатывая нефтепродукты для внутреннего рынка, иметь такие же условия, как в РФ, и экономически чувствовать себя в приемлемых условиях", - подчеркнул он.Минфины Белоруссии и РФ в прошлом году подписали договор об общих принципах налогообложения по косвенным налогам. Как пояснял ранее Селиверстов, документ помогает белорусским предприятиям получать, как и российские нефтяные переработчики, обратный акциз по единым правилам. Вице-премьер Белоруссии Петр Пархомчик в конце ноября сообщал, что благодаря принятому российской стороной решению о распространении на белорусские нефтепродукты демпфирующего механизма для белорусских НПЗ открылась возможность поставки нефтепродуктов на российский рынок. По его словам, достигнуты предварительные договоренности о ежемесячных поставках на этот рынок до 100 тысяч тонн дизельного топлива и до 50 тысяч тонн бензина с применением данного демпфирующего коэффициента.Налоговый маневр в нефтяной отрасли РФ заключается в том, что с 2019 года таможенная пошлина постепенно снижается до полной отмены в 2024 году, параллельно на такую же сумму увеличивается налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). В итоге российские НПЗ будут покупать нефть, по сути, по мировым ценам, но для нефтепереработчиков предусмотрены компенсационные механизмы.
https://ria.ru/20230115/dolg-1845053460.html
https://ria.ru/20230112/aktivy-1844454128.html
https://ria.ru/20230115/ucheniya-1845043705.html
белоруссия
россия
минск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/61624/22/616242273_151:0:2818:2000_1920x0_80_0_0_9c7be8b2598ab74aca6bf62823b6e1ec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, белоруссия, россия, минск
Экономика, Белоруссия, Россия, Минск
МИНСК, 15 янв – РИА Новости.
Совместный налоговый комитет Белоруссии и России планируется создать в 2023 году, сообщил
глава белорусского минфина Юрий Селиверстов.
"Создание совместного, коллегиального налогового комитета. Детальный алгоритм этой работы еще надо зафиксировать и прописать… В этом году", - сказал Селиверстов в интервью телеканалу "Беларусь 1", отвечая на вопрос о том, планируется ли создание наднационального налогового комитета в 2023 году.
Министр заметил, что сроки создания этого органа несколько затянулись: изначально его планировалось создать в прошлом году. "Не нужны ни здание, ни содержание, ни финансирование. Нужен алгоритм, как действовать, если необходимы корректировки ставок и условий, которые заложены в договор (белорусско-российский о налогах - ред.)", - подчеркнул глава минфина.
Он напомнил, что Белоруссия и Россия подписали соглашение об общих принципах налогообложения по косвенным налогам, ратификация которого завершается в настоящее время и который предусматривает реализацию в этом году ряда мероприятий. "С одной стороны, мы (Белоруссия - ред.) поэтапно начинаем их выполнять, - поэтапный рост ставок акцизов на сигареты и алкоголь, но остаются вопросы, как мы будем реализовывать другие мероприятия программы. Предусмотрено создание интегрированной информационной системы, которая позволит нам обмениваться информацией о наших налогах, наших платежах, начислениях с РФ, а им – с нами", - сказал министр.
Он отметил, что налоговые органы Белоруссии и России уже разработали и опробовали эту информационную систему. "С марта ее необходимо уже запустить и уже обмениваться информацией", - добавил Селиверстов.
Глава минфина выразил уверенность, что закон о ратификации договора по косвенным налогам вскоре подпишет президент Белоруссии и документ заработает юридически, хотя некоторые технические моменты реализации его положений заработают позже.
Он напомнил, что соглашение решает проблему для Белоруссии, вызванную налоговым маневром в нефтяной сфере РФ. "Это и есть выравнивание условий. Потому что в РФ те (компании), кто реализует … нефтепродукты, соответствующий обратный акциз получали. Те, кто у нас производит нефтепродукты, получали обратный акциз в прошлом году на временной основе в рамках соглашения с РФ, которое у нас было на часть 2021 года и 2022 год. То есть у нас схема уже работала, но она была временной, а теперь, когда она уже попала в договор, будет постоянная", - отметил министр. По его словам, при стоимости барреля нефти в 80 долларов, Минск получит в 2023 году 1,7 миллиарда белорусских рублей по данной схеме (около 650 миллионов долларов по текущему курсу). "Это – ощутимая сумма, которая позволит нашим нефтезаводам, вырабатывая нефтепродукты для внутреннего рынка, иметь такие же условия, как в РФ, и экономически чувствовать себя в приемлемых условиях", - подчеркнул он.
Минфины Белоруссии и РФ в прошлом году подписали договор об общих принципах налогообложения по косвенным налогам. Как пояснял ранее Селиверстов, документ помогает белорусским предприятиям получать, как и российские нефтяные переработчики, обратный акциз по единым правилам. Вице-премьер Белоруссии Петр Пархомчик в конце ноября сообщал, что благодаря принятому российской стороной решению о распространении на белорусские нефтепродукты демпфирующего механизма для белорусских НПЗ открылась возможность поставки нефтепродуктов на российский рынок. По его словам, достигнуты предварительные договоренности о ежемесячных поставках на этот рынок до 100 тысяч тонн дизельного топлива и до 50 тысяч тонн бензина с применением данного демпфирующего коэффициента.
Налоговый маневр в нефтяной отрасли РФ заключается в том, что с 2019 года таможенная пошлина постепенно снижается до полной отмены в 2024 году, параллельно на такую же сумму увеличивается налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). В итоге российские НПЗ будут покупать нефть, по сути, по мировым ценам, но для нефтепереработчиков предусмотрены компенсационные механизмы.