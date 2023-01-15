https://ria.ru/20230115/nalogi-1845057008.html

В Минске анонсировали создание налогового органа Белоруссии и России

В Минске анонсировали создание налогового органа Белоруссии и России - РИА Новости, 15.01.2023

В Минске анонсировали создание налогового органа Белоруссии и России

Совместный налоговый комитет Белоруссии и России планируется создать в 2023 году, сообщил глава белорусского минфина Юрий Селиверстов. РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T22:10

2023-01-15T22:10

2023-01-15T22:46

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МИНСК, 15 янв – РИА Новости. Совместный налоговый комитет Белоруссии и России планируется создать в 2023 году, сообщил глава белорусского минфина Юрий Селиверстов."Создание совместного, коллегиального налогового комитета. Детальный алгоритм этой работы еще надо зафиксировать и прописать… В этом году", - сказал Селиверстов в интервью телеканалу "Беларусь 1", отвечая на вопрос о том, планируется ли создание наднационального налогового комитета в 2023 году.Министр заметил, что сроки создания этого органа несколько затянулись: изначально его планировалось создать в прошлом году. "Не нужны ни здание, ни содержание, ни финансирование. Нужен алгоритм, как действовать, если необходимы корректировки ставок и условий, которые заложены в договор (белорусско-российский о налогах - ред.)", - подчеркнул глава минфина.Он напомнил, что Белоруссия и Россия подписали соглашение об общих принципах налогообложения по косвенным налогам, ратификация которого завершается в настоящее время и который предусматривает реализацию в этом году ряда мероприятий. "С одной стороны, мы (Белоруссия - ред.) поэтапно начинаем их выполнять, - поэтапный рост ставок акцизов на сигареты и алкоголь, но остаются вопросы, как мы будем реализовывать другие мероприятия программы. Предусмотрено создание интегрированной информационной системы, которая позволит нам обмениваться информацией о наших налогах, наших платежах, начислениях с РФ, а им – с нами", - сказал министр.Он отметил, что налоговые органы Белоруссии и России уже разработали и опробовали эту информационную систему. "С марта ее необходимо уже запустить и уже обмениваться информацией", - добавил Селиверстов.Глава минфина выразил уверенность, что закон о ратификации договора по косвенным налогам вскоре подпишет президент Белоруссии и документ заработает юридически, хотя некоторые технические моменты реализации его положений заработают позже.Он напомнил, что соглашение решает проблему для Белоруссии, вызванную налоговым маневром в нефтяной сфере РФ. "Это и есть выравнивание условий. Потому что в РФ те (компании), кто реализует … нефтепродукты, соответствующий обратный акциз получали. Те, кто у нас производит нефтепродукты, получали обратный акциз в прошлом году на временной основе в рамках соглашения с РФ, которое у нас было на часть 2021 года и 2022 год. То есть у нас схема уже работала, но она была временной, а теперь, когда она уже попала в договор, будет постоянная", - отметил министр. По его словам, при стоимости барреля нефти в 80 долларов, Минск получит в 2023 году 1,7 миллиарда белорусских рублей по данной схеме (около 650 миллионов долларов по текущему курсу). "Это – ощутимая сумма, которая позволит нашим нефтезаводам, вырабатывая нефтепродукты для внутреннего рынка, иметь такие же условия, как в РФ, и экономически чувствовать себя в приемлемых условиях", - подчеркнул он.Минфины Белоруссии и РФ в прошлом году подписали договор об общих принципах налогообложения по косвенным налогам. Как пояснял ранее Селиверстов, документ помогает белорусским предприятиям получать, как и российские нефтяные переработчики, обратный акциз по единым правилам. Вице-премьер Белоруссии Петр Пархомчик в конце ноября сообщал, что благодаря принятому российской стороной решению о распространении на белорусские нефтепродукты демпфирующего механизма для белорусских НПЗ открылась возможность поставки нефтепродуктов на российский рынок. По его словам, достигнуты предварительные договоренности о ежемесячных поставках на этот рынок до 100 тысяч тонн дизельного топлива и до 50 тысяч тонн бензина с применением данного демпфирующего коэффициента.Налоговый маневр в нефтяной отрасли РФ заключается в том, что с 2019 года таможенная пошлина постепенно снижается до полной отмены в 2024 году, параллельно на такую же сумму увеличивается налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). В итоге российские НПЗ будут покупать нефть, по сути, по мировым ценам, но для нефтепереработчиков предусмотрены компенсационные механизмы.

https://ria.ru/20230115/dolg-1845053460.html

https://ria.ru/20230112/aktivy-1844454128.html

https://ria.ru/20230115/ucheniya-1845043705.html

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экономика, белоруссия, россия, минск