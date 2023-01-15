https://ria.ru/20230115/erdogan-1845053976.html
Швеция и Финляндия не выдали Турции около 130 террористов, заявил Эрдоган
Швеция и Финляндия не выдали Турции около 130 террористов, заявил Эрдоган - РИА Новости, 15.01.2023
Швеция и Финляндия не выдали Турции около 130 террористов, заявил Эрдоган
Швеция и Финляндия отказали Турции в выдаче порядка 130 террористов, заявил в воскресенье президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T21:26
2023-01-15T21:26
2023-01-15T21:26
в мире
реджеп тайип эрдоган
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СТАМБУЛ, 15 янв - РИА Новости. Швеция и Финляндия отказали Турции в выдаче порядка 130 террористов, заявил в воскресенье президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он отметил, что Швеция в частности отказала в экстрадиции журналиста Бюлента Кенеша, приговоренного в Турции к тюремному заключению. Представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил в четверг, что прогресс в принятии Швеции в НАТО невозможен, пока Стокгольм не положил конец действующим в стране террористам. Посол Швеции в Анкаре был вызван в четверг в МИД Турции, где ему был выражен протест в связи с пропагандой в Стокгольме запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) против президента Тайипа Эрдогана. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая 2022 года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - Венгрия и Турция.
https://ria.ru/20230115/turtsiya-1845053027.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, реджеп тайип эрдоган, ибрагим калын, швеция, турция, финляндия, нато
В мире, Реджеп Тайип Эрдоган, Ибрагим Калын, Швеция, Турция, Финляндия, НАТО
Швеция и Финляндия не выдали Турции около 130 террористов, заявил Эрдоган
Эрдоган: Швеция и Финляндия отказали Турции в выдаче порядка 130 террористов
СТАМБУЛ, 15 янв - РИА Новости. Швеция и Финляндия отказали Турции в выдаче порядка 130 террористов, заявил в воскресенье президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Мы сказали Швеции и Финляндии: чтобы ваше членство в НАТО было одобрено, необходимо выдать нам около 130 террористов. К сожалению, этого сделано не было", - заявил Эрдоган, выступая в Мугле, его речь транслировалась по ТВ.
Он отметил, что Швеция в частности отказала в экстрадиции журналиста Бюлента Кенеша, приговоренного в Турции к тюремному заключению.
Представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил в четверг, что прогресс в принятии Швеции в НАТО невозможен, пока Стокгольм не положил конец действующим в стране террористам.
Посол Швеции в Анкаре был вызван в четверг в МИД Турции, где ему был выражен протест в связи с пропагандой в Стокгольме запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) против президента Тайипа Эрдогана.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая 2022 года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - Венгрия и Турция.