https://ria.ru/20230115/erdogan-1845053976.html

Швеция и Финляндия не выдали Турции около 130 террористов, заявил Эрдоган

Швеция и Финляндия не выдали Турции около 130 террористов, заявил Эрдоган - РИА Новости, 15.01.2023

Швеция и Финляндия не выдали Турции около 130 террористов, заявил Эрдоган

Швеция и Финляндия отказали Турции в выдаче порядка 130 террористов, заявил в воскресенье президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T21:26

2023-01-15T21:26

2023-01-15T21:26

в мире

реджеп тайип эрдоган

ибрагим калын

швеция

турция

финляндия

нато

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СТАМБУЛ, 15 янв - РИА Новости. Швеция и Финляндия отказали Турции в выдаче порядка 130 террористов, заявил в воскресенье президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он отметил, что Швеция в частности отказала в экстрадиции журналиста Бюлента Кенеша, приговоренного в Турции к тюремному заключению. Представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил в четверг, что прогресс в принятии Швеции в НАТО невозможен, пока Стокгольм не положил конец действующим в стране террористам. Посол Швеции в Анкаре был вызван в четверг в МИД Турции, где ему был выражен протест в связи с пропагандой в Стокгольме запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) против президента Тайипа Эрдогана. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая 2022 года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - Венгрия и Турция.

https://ria.ru/20230115/turtsiya-1845053027.html

швеция

турция

финляндия

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2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, реджеп тайип эрдоган, ибрагим калын, швеция, турция, финляндия, нато