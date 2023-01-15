https://ria.ru/20230115/minsk-1845058857.html

Минск рассказал о внедрении новых аспектов в подготовку войск

Минск рассказал о внедрении новых аспектов в подготовку войск - РИА Новости, 15.01.2023

Минск рассказал о внедрении новых аспектов в подготовку войск

Минск анализирует все современные конфликты, внедряя новые аспекты в подготовку белорусских войск, сообщил первый заместитель госсекретаря Совета безопасности... РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T22:36

2023-01-15T22:36

2023-01-15T22:38

минск

россия

белоруссия

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МИНСК, 15 янв – РИА Новости. Минск анализирует все современные конфликты, внедряя новые аспекты в подготовку белорусских войск, сообщил первый заместитель госсекретаря Совета безопасности республики Павел Муравейко. "Существует система стратегического планирования и стратегической оценки военных процессов, происходящих в мире. Наши военные ведомства, наши аналитические структуры рассматривают все военные конфликты и стараются вычленить из них те изюминки и ноу-хау, какие сегодня применяют. Мы достаточно много и четко отслеживаем все конфликты, изучаем приемы и способы, новинки оружия, как оно применяется и как делается", - сказал Муравейко в интервью телеканалу СТВ в воскресенье. По его словам, белорусское военное ведомство "буквально пошагово изучает все эти аспекты". "И не скажу, что мгновенно, но достаточно быстро внедряет в практику подготовки войск. В ноябре прошлого года проходил оперативный сбор командного состава вооруженных сил, где собрали всех командиров и показывали все ноу-хау, новинки, которые удалось собрать за несколько месяцев ведения спецоперации (РФ на Украине – ред.). Это и борьба с современными минами, и вскрытие этих ловушек, противодействие беспилотникам, современные маневры, ведение боевых действий в населенных пунктах, сохранение жизни, здоровья, обеспечение водой, выживание и так далее", - сказал Муравейко. Он отметил, что "все эти вопросы внедряются в практику боевой подготовки (Белоруссии – ред.), оперативно корректируется план строительства и развития вооруженных сил, вносятся коррективы по созданию недостающих элементов, если они нужны". "Оперативно, фактически с колес пишется теория подготовки, применения тех или иных подразделений, сил и средств. Мы живем в достаточно динамичном процессе, то есть армия это не что-то такое статичное, это находящийся в постоянном движении организм, который совершенствуется и совершенствуется", - подчеркнул первый замгоссекретаря СБ. Он отметил, что Минск большое внимание в последнее время уделяет вопросам кибербезопасности. "Сегодня определен орган, который будет отвечать за кибербезопасность, разработан нормативно-правовой акт, который регулирует всю эту систему отношений и устанавливает порядок того, как бороться с теми кибернетическими преступлениями, которые существуют. Как не допустить того, чтобы система была у нас обрушена", - продолжил Муравейко. "Этот вопрос постоянно находится в поле зрения всех силовых структур, они активно участвуют в процессе борьбы со всеми проявлениями. Более того, по этому вопросу идет активное международное сотрудничество. На Высший государственный совет (Союзного государства Белоруссии и России - ред.) для утверждения главами государств, органами единого Союзного государства выносится концепция информационной безопасности Союзного государства. То есть мы не одни, мы совместно с нашим стратегическим союзником решаем задачи, как этому противодействовать", - констатировал он.

https://ria.ru/20230115/ucheniya-1845058471.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

минск, россия, белоруссия