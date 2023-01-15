https://ria.ru/20230115/vnzh-1845061543.html

Турция сообщила, что в 2022 году выдала большинство ВНЖ россиянам

Турция сообщила, что в 2022 году выдала большинство ВНЖ россиянам - РИА Новости, 15.01.2023

Турция сообщила, что в 2022 году выдала большинство ВНЖ россиянам

Россияне заняли первую строчку среди иностранцев по числу полученных в Турции за 2022 год видов на жительство, свидетельствуют данные управления по миграции... РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T23:13

2023-01-15T23:13

2023-01-15T23:13

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СТАМБУЛ, 15 янв - РИА Новости. Россияне заняли первую строчку среди иностранцев по числу полученных в Турции за 2022 год видов на жительство, свидетельствуют данные управления по миграции Турции. Общее число иностранцев, находящихся в Турции с видом на жительство в 2022 году, составило более 1 миллиона 354 тысяч человек, следует из полученной РИА Новости статистики. Вид на жительство в Турции получили более 153 тысяч граждан РФ, на втором месте после них - 131 тысяча граждан Ирака и более 100 тысяч сирийцев. Выходцев с Украины, получивших ВНЖ, - более 47 тысяч. При этом по туристическому ВНЖ, выдаваемому на короткий срок до года, в Турции находятся более 132 тысяч россиян, следует из данных управления. Азербайджан же лидирует по числу ВНЖ, выданных на основании семейных связей или обучения в стране. Максимальное число иностранцев зарегистрированы в Стамбуле - более 706 тысяч человек, а также в Анталье - более 158 тысяч. При этом общее число легально проживающих иностранцев в Турции по сравнению с 2021 годом выросло незначительно - на 40 тысяч человек. Управление ранее сообщало, что в Турции проживают более 3,5 миллиона сирийцев.

https://ria.ru/20221230/proekty-1842466402.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, турция, россия, ирак