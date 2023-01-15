Рейтинг@Mail.ru
Турция сообщила, что в 2022 году выдала большинство ВНЖ россиянам - РИА Новости, 15.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20230115/vnzh-1845061543.html
Турция сообщила, что в 2022 году выдала большинство ВНЖ россиянам
Турция сообщила, что в 2022 году выдала большинство ВНЖ россиянам - РИА Новости, 15.01.2023
Турция сообщила, что в 2022 году выдала большинство ВНЖ россиянам
Россияне заняли первую строчку среди иностранцев по числу полученных в Турции за 2022 год видов на жительство, свидетельствуют данные управления по миграции... РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T23:13
2023-01-15T23:13
туризм
в мире
турция
россия
ирак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794508137_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f9d54e4cf86d482a3daf373848881141.jpg
СТАМБУЛ, 15 янв - РИА Новости. Россияне заняли первую строчку среди иностранцев по числу полученных в Турции за 2022 год видов на жительство, свидетельствуют данные управления по миграции Турции. Общее число иностранцев, находящихся в Турции с видом на жительство в 2022 году, составило более 1 миллиона 354 тысяч человек, следует из полученной РИА Новости статистики. Вид на жительство в Турции получили более 153 тысяч граждан РФ, на втором месте после них - 131 тысяча граждан Ирака и более 100 тысяч сирийцев. Выходцев с Украины, получивших ВНЖ, - более 47 тысяч. При этом по туристическому ВНЖ, выдаваемому на короткий срок до года, в Турции находятся более 132 тысяч россиян, следует из данных управления. Азербайджан же лидирует по числу ВНЖ, выданных на основании семейных связей или обучения в стране. Максимальное число иностранцев зарегистрированы в Стамбуле - более 706 тысяч человек, а также в Анталье - более 158 тысяч. При этом общее число легально проживающих иностранцев в Турции по сравнению с 2021 годом выросло незначительно - на 40 тысяч человек. Управление ранее сообщало, что в Турции проживают более 3,5 миллиона сирийцев.
https://ria.ru/20221230/proekty-1842466402.html
турция
россия
ирак
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794508137_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_92a6f562900a2acf5934304c53f4bc39.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, россия, ирак
Туризм, В мире, Турция, Россия, Ирак
23:13 15.01.2023
 
Турция сообщила, что в 2022 году выдала большинство ВНЖ россиянам

Управление по миграции Турции сообщило, что в 2022 году выдало большинство ВНЖ россиянам

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкВид на город Анкара
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Вид на город Анкара. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 15 янв - РИА Новости. Россияне заняли первую строчку среди иностранцев по числу полученных в Турции за 2022 год видов на жительство, свидетельствуют данные управления по миграции Турции.
Общее число иностранцев, находящихся в Турции с видом на жительство в 2022 году, составило более 1 миллиона 354 тысяч человек, следует из полученной РИА Новости статистики.
Вид на жительство в Турции получили более 153 тысяч граждан РФ, на втором месте после них - 131 тысяча граждан Ирака и более 100 тысяч сирийцев. Выходцев с Украины, получивших ВНЖ, - более 47 тысяч. При этом по туристическому ВНЖ, выдаваемому на короткий срок до года, в Турции находятся более 132 тысяч россиян, следует из данных управления.
Азербайджан же лидирует по числу ВНЖ, выданных на основании семейных связей или обучения в стране.
Максимальное число иностранцев зарегистрированы в Стамбуле - более 706 тысяч человек, а также в Анталье - более 158 тысяч.
При этом общее число легально проживающих иностранцев в Турции по сравнению с 2021 годом выросло незначительно - на 40 тысяч человек.
Управление ранее сообщало, что в Турции проживают более 3,5 миллиона сирийцев.
Государственные флаги России и Турции - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
30 декабря 2022, 14:04
Путин отметил успех совместных проектов России и Турции
 
ТуризмВ миреТурцияРоссияИрак
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала