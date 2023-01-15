https://ria.ru/20230115/diplomatiya-1845060008.html

Зюганов: Россия должна активнее использовать народную дипломатию

Зюганов: Россия должна активнее использовать народную дипломатию - РИА Новости, 15.01.2023

Зюганов: Россия должна активнее использовать народную дипломатию

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что России нужно активнее использовать народную дипломатию и предложить миру привлекательный образ жизни. РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T22:50

2023-01-15T22:50

2023-01-15T22:50

геннадий зюганов

россия

сша

белград (город)

кпрф

государственный департамент сша

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что России нужно активнее использовать народную дипломатию и предложить миру привлекательный образ жизни. Как отмечалось ранее в СМИ, Госдепартамент США планирует выделить порядка 160 тысяч долларов на развитие у сербской молодежи "критического мышления". "России в свою очередь нужно активнее использовать народную дипломатию, расширять сферы влияния, в том числе за счет обучения иностранных студентов, продвижения русского языка... Россия должна предложить всему миру привлекательный образ развития", - написал он в своем телеграм-канале. Как отмечает депутат, "мягкая сила" является одним из излюбленных приемов США для продвижения собственных интересов. "Поскольку Белград отказывается присоединиться к антироссийским санкциям, Америка воспылала желанием развить у сербской молодёжи "критическое мышление". Сообщается, что на эти цели Вашингтон направит порядка $160 тысяч. Это далеко не первый и, думается, не последний транш для насаждения американских ценностей и идеологии", - добавил он.

https://ria.ru/20221219/rossiya-1839671916.html

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сша

белград (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

геннадий зюганов, россия, сша, белград (город), кпрф, государственный департамент сша