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Слуцкий прокомментировал слова Столтенберга об отношениях России и Запада
Слуцкий прокомментировал слова Столтенберга об отношениях России и Запада - РИА Новости, 15.01.2023
Слуцкий прокомментировал слова Столтенберга об отношениях России и Запада
Урегулирование и прекращение кровопролития - не та цель, к которой стремится Запад, заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий,... РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T21:53
2023-01-15T21:53
2023-01-15T21:53
в мире
йенс столтенберг
россия
украина
нато
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Урегулирование и прекращение кровопролития - не та цель, к которой стремится Запад, заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что не стоит ожидать нормализации отношений между РФ и Западом после окончания конфликта на Украине. "Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что и по завершении конфликта на Украине не стоит рассчитывать на нормализацию отношений между Россией и Западом. "Как раньше не будет"… Что ж, сказано предельно откровенно: урегулирование и прекращение кровопролития - не та цель, к которой стремится коллективный Запад. Так, мол, задачи по ослаблению России не решатся, вот в чем дело", - написал он в своём Telegram-канале. По словам парламентария, компромисса с бывшими западными партнёрами в ущерб интересам России не будет. "Мы достигнем всех поставленных целей СВО, защитим суверенитет и пойдем своим путем. Призрачная поддержка и мнимая благосклонность Запада - та же мышеловка с "бесплатным сыром" или "печеньками" - как угодно. Все что сейчас происходит, это ломки несостоявшегося гегемона", - добавил депутат.
https://ria.ru/20230112/zapad-1844253536.html
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в мире, йенс столтенберг, россия, украина, нато, леонид слуцкий (политик)
В мире, Йенс Столтенберг, Россия, Украина, НАТО, Леонид Слуцкий (политик)
Слуцкий прокомментировал слова Столтенберга об отношениях России и Запада
Слуцкий назвал прекращение кровопролития не той целью, к которой стремится Запад