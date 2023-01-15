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Слуцкий прокомментировал слова Столтенберга об отношениях России и Запада - РИА Новости, 15.01.2023
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Слуцкий прокомментировал слова Столтенберга об отношениях России и Запада
Слуцкий прокомментировал слова Столтенберга об отношениях России и Запада - РИА Новости, 15.01.2023
Слуцкий прокомментировал слова Столтенберга об отношениях России и Запада
Урегулирование и прекращение кровопролития - не та цель, к которой стремится Запад, заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий,... РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T21:53
2023-01-15T21:53
в мире
йенс столтенберг
россия
украина
нато
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Урегулирование и прекращение кровопролития - не та цель, к которой стремится Запад, заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что не стоит ожидать нормализации отношений между РФ и Западом после окончания конфликта на Украине. "Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что и по завершении конфликта на Украине не стоит рассчитывать на нормализацию отношений между Россией и Западом. "Как раньше не будет"… Что ж, сказано предельно откровенно: урегулирование и прекращение кровопролития - не та цель, к которой стремится коллективный Запад. Так, мол, задачи по ослаблению России не решатся, вот в чем дело", - написал он в своём Telegram-канале. По словам парламентария, компромисса с бывшими западными партнёрами в ущерб интересам России не будет. "Мы достигнем всех поставленных целей СВО, защитим суверенитет и пойдем своим путем. Призрачная поддержка и мнимая благосклонность Запада - та же мышеловка с "бесплатным сыром" или "печеньками" - как угодно. Все что сейчас происходит, это ломки несостоявшегося гегемона", - добавил депутат.
https://ria.ru/20230112/zapad-1844253536.html
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в мире, йенс столтенберг, россия, украина, нато, леонид слуцкий (политик)
В мире, Йенс Столтенберг, Россия, Украина, НАТО, Леонид Слуцкий (политик)
21:53 15.01.2023
 
Слуцкий прокомментировал слова Столтенберга об отношениях России и Запада

Слуцкий назвал прекращение кровопролития не той целью, к которой стремится Запад

© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в медиабанкПредседатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
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Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий . Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Урегулирование и прекращение кровопролития - не та цель, к которой стремится Запад, заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что не стоит ожидать нормализации отношений между РФ и Западом после окончания конфликта на Украине.
"Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что и по завершении конфликта на Украине не стоит рассчитывать на нормализацию отношений между Россией и Западом. "Как раньше не будет"… Что ж, сказано предельно откровенно: урегулирование и прекращение кровопролития - не та цель, к которой стремится коллективный Запад. Так, мол, задачи по ослаблению России не решатся, вот в чем дело", - написал он в своём Telegram-канале.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
12 января, 08:00Специальная военная операция на Украине
До "последнего украинца" Западу осталось недолго
По словам парламентария, компромисса с бывшими западными партнёрами в ущерб интересам России не будет.
"Мы достигнем всех поставленных целей СВО, защитим суверенитет и пойдем своим путем. Призрачная поддержка и мнимая благосклонность Запада - та же мышеловка с "бесплатным сыром" или "печеньками" - как угодно. Все что сейчас происходит, это ломки несостоявшегося гегемона", - добавил депутат.
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В миреЙенс СтолтенбергРоссияУкраинаНАТОЛеонид Слуцкий (политик)
 
 
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