https://ria.ru/20230115/spetsoperatsiya-1845054275.html

Спецоперация, 15 января: Россия подтвердила удары по военным объектам Киева

Спецоперация, 15 января: Россия подтвердила удары по военным объектам Киева - РИА Новости, 15.01.2023

Спецоперация, 15 января: Россия подтвердила удары по военным объектам Киева

Минобороны России в воскресенье подтвердило, что вооруженные силы РФ 14 января нанесли ракетный удар по "системе военного управления Украины" и связанным с ней... РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T21:31

2023-01-15T21:31

2023-01-15T21:32

специальная военная операция на украине

владимир зеленский

владимир путин

андрей кончаловский

россия

украина

киев

служба безопасности украины

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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Минобороны России в воскресенье подтвердило, что вооруженные силы РФ 14 января нанесли ракетный удар по "системе военного управления Украины" и связанным с ней объектам энергетики. Тогда сразу в ряде областей Украины 14 января была объявлена воздушная тревога, а украинский министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что объекты энергетической инфраструктуры были поражены в пяти областях Украины и на подконтрольной Киеву части Запорожской области, в большинстве регионов вводятся аварийные отключения. Министерство обороны России в своей сводке сообщило, что "цель удара была достигнута". Ход операцииВедомство также сообщило, что на купянском и красно-лиманском направлениях украинские силы потеряли за сутки около 165 человек. Кроме того, по данным министерства, российские военнослужащие уничтожили до 50 украинских военных и 4 единицы техники на южно-донецком направлении. Минобороны РФ заявило, российские силы "развили успех" в направлении северных окраин Артемовска (Бахмут) и железнодорожной станции Соли в ДНР, украинские военные потеряли более 80 человек и 8 единиц техники, в том числе два танка. Кроме того, ведомство отметило, что российские авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили украинский склад боеприпасов и базу ремонта реактивных систем залпового огня (РСЗО) в ДНР. Президент РФ Владимир Путин в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1" заявил, что динамика операции положительная, все развивается в рамках плана Минобороны и Генштаба. Возможный срыв зерновой сделкиМежведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине сообщил, что СБУ готовит взрыв зернохранилища в Харьковской области для обвинения РФ в создании дефицита продовольствия на Украине. По его данным, это может произойти "в ближайшие дни", а украинские саперы минируют зернохранилище в населенном пункте Караичное, В гумштабе уточнили, что для подготовки диверсии в город Волчанск Харьковской области прибыла группа украинских специалистов по минно-взрывному делу и сотрудники СБУ общей численностью до 30 человек. Ракета в МолдавииМВД Молдавии сообщило в воскресенье утром, что в районе, граничащем с Украиной, где в 14 января были обнаружены фрагменты ракеты, найдена ее боевая часть со взрывчатым веществом. В ведомстве также отметили, что о наличии взрывчатого вещества в боевой части найденной ракеты была проинформирована украинская сторона. Позже саперы уничтожили на месте боевую часть ракеты, найденной накануне на севере республики. Санкции ЗеленскогоВладимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о санкциях в отношении 198 деятелей. Среди лиц, попавших под санкции, режиссер Андрей Кончаловский, продюсер Яна Рудковская, музыкальный критик Сергей Соседов, военный журналист Семен Пегов, телеведущая Марина Ким, писатель и блогер Дмитрий Пучков, генеральный директор Первого общественного православного телеканала "Спас" Борис Корчевников, телеведущая Ангелина Вовк, журналист Павел Зарубин, журналистка Марина Ахмедова, телеведущая Юлия Барановская, актер Егор Бероев, блогер Юрий Подоляка. Также санкции были введены против украинской журналистки Дианы Панченко.

https://ria.ru/20230112/zapad-1844253536.html

https://ria.ru/20230115/spetsoperatsiya-1844967886.html

https://ria.ru/20230113/sdelka-1844778753.html

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владимир зеленский, владимир путин, андрей кончаловский, россия, украина, киев, служба безопасности украины, совет национальной безопасности и обороны украины