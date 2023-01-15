https://ria.ru/20230115/protest-1845057411.html
В немецком Лютцерате более 70 правоохранителей получили травмы
В немецком Лютцерате более 70 правоохранителей получили травмы - РИА Новости, 15.01.2023
В немецком Лютцерате более 70 правоохранителей получили травмы
Более 70 правоохранителей получили травмы в ходе расчистки немецкой деревни Лютцерат, где шли протесты против добычи угля, сообщила пресс-служба полиции Ахена. РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T22:15
2023-01-15T22:15
2023-01-15T22:15
в мире
грета тунберг
ахен
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БЕРЛИН, 15 янв - РИА Новости. Более 70 правоохранителей получили травмы в ходе расчистки немецкой деревни Лютцерат, где шли протесты против добычи угля, сообщила пресс-служба полиции Ахена. Отмечается, что на сегодняшний день из Лютцерата выселено более 300 человек, при этом было совершено четыре акта сопротивления. По данным полиции, два активиста по-прежнему остаются в подземном тоннеле. Остальных протестующих удалось вывести с территории деревни. При этом 12 человек были задержаны полицией. "С начала операции более 70 сотрудников полиции получили ранения", - говорится в релизе полиции. Также девять активистов были доставлены в больницу на скорой помощи. Уточняется, что никто не получил серьезных травм. Кроме того, несколько полицейских машин были повреждены, в том числе камнями и граффити, также были отбиты боковые зеркала и порезано большое количество шин. Всего с начала расчистки деревни было возбуждено 154 дела. В субботу к Лютцерату направились тысячи протестующих, к ним также присоединилась шведская экоактивистка Грета Тунберг. По оценкам организаторов, в протестной акции в общей сложности приняли участие около 35 тысяч человек. Полиция оценила их количество в 8-10 тысяч человек. Правоохранители и представители оперативных сил в среду утром начали расчистку немецкой деревни Лютцерат, расположенной в земле Северный Рейн-Вестфалия, между Ахеном и Дюссельдорфом. Немецкая энергетическая компания RWE планирует в этом районе добычу угля. Согласно постановлению, деревня должна быть полностью освобождена от проживающих в ней людей до конца января. Однако экоактивисты, протестующие против добычи, чтобы сохранить Лютцерат, поселились в домах, чьи бывшие жители уже переехали.
https://ria.ru/20230114/protesty-1844904295.html
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в мире, грета тунберг, ахен, северный рейн-вестфалия, дюссельдорф, rwe
В мире, Грета Тунберг, Ахен, Северный Рейн-Вестфалия, Дюссельдорф, RWE
В немецком Лютцерате более 70 правоохранителей получили травмы
В немецком Лютцерате во время протестов более 70 правоохранителей получили травмы
БЕРЛИН, 15 янв - РИА Новости. Более 70 правоохранителей получили травмы в ходе расчистки немецкой деревни Лютцерат, где шли протесты против добычи угля, сообщила пресс-служба полиции Ахена.
Отмечается, что на сегодняшний день из Лютцерата выселено более 300 человек, при этом было совершено четыре акта сопротивления. По данным полиции, два активиста по-прежнему остаются в подземном тоннеле. Остальных протестующих удалось вывести с территории деревни. При этом 12 человек были задержаны полицией.
"С начала операции более 70 сотрудников полиции получили ранения", - говорится в релизе полиции. Также девять активистов были доставлены в больницу на скорой помощи. Уточняется, что никто не получил серьезных травм.
Кроме того, несколько полицейских машин были повреждены, в том числе камнями и граффити, также были отбиты боковые зеркала и порезано большое количество шин.
Всего с начала расчистки деревни было возбуждено 154 дела.
В субботу к Лютцерату направились тысячи протестующих, к ним также присоединилась шведская экоактивистка Грета Тунберг
. По оценкам организаторов, в протестной акции в общей сложности приняли участие около 35 тысяч человек. Полиция оценила их количество в 8-10 тысяч человек.
Правоохранители и представители оперативных сил в среду утром начали расчистку немецкой деревни Лютцерат, расположенной в земле Северный Рейн-Вестфалия
, между Ахеном и Дюссельдорфом
. Немецкая энергетическая компания RWE
планирует в этом районе добычу угля. Согласно постановлению, деревня должна быть полностью освобождена от проживающих в ней людей до конца января. Однако экоактивисты, протестующие против добычи, чтобы сохранить Лютцерат, поселились в домах, чьи бывшие жители уже переехали.