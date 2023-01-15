https://ria.ru/20230115/defitsit-1845056086.html

На Украине заявили об огромном дефиците электроэнергии

На Украине заявили об огромном дефиците электроэнергии - РИА Новости, 15.01.2023

На Украине заявили об огромном дефиците электроэнергии

В энергетической системе Украины после вчерашних ударов наблюдается огромный дефицит генерации, заявил гендиректор компании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко на своей РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T21:52

2023-01-15T21:52

2023-01-15T22:18

специальная военная операция на украине

денис шмыгаль

владимир зеленский

украина

россия

киев

дтэк

укрэнерго

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. В энергетической системе Украины после вчерашних ударов наблюдается огромный дефицит генерации, заявил гендиректор компании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко на своей странице в Facebook*."Дефицит генерации в энергосистеме после атаки огромный. Ряд ТЭС не работают из-за серьезных повреждений. Прогнозировать сроки восстановления пока еще слишком рано. Как долго будут продолжаться ремонты, пока неизвестно", — написал он.По словам главы компании, ситуация настолько серьезная, что компания "Укрэнерго" значительно ограничила объемы потребления по всей стране, в том числе в Киеве. Ранее в воскресенье Министерство обороны России заявило о нанесении 14 января ракетного удара по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Как подчеркнули в ведомстве, все цели были достигнуты.Накануне украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о поражении двух ТЭС, одна из которых была остановлена. Министерство энергетики страны подтвердило поражение объектов инфраструктуры в нескольких регионах, в том числе в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой и Киевской областях. Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первый удар стал ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в стране повреждены все ТЭС и ГЭС, десятки подстанций разного класса и высоковольтных линий электропередачи. Как признал Владимир Зеленский в начале декабря прошлого года, полностью восстановить украинскую энергосистему сейчас невозможно.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

https://ria.ru/20230114/svet-1844830869.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

россия

киев

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

денис шмыгаль, владимир зеленский, украина, россия, киев, дтэк, укрэнерго, владимир путин