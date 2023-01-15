Рейтинг@Mail.ru
На Украине заявили об огромном дефиците электроэнергии - РИА Новости, 15.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230115/defitsit-1845056086.html
На Украине заявили об огромном дефиците электроэнергии
На Украине заявили об огромном дефиците электроэнергии - РИА Новости, 15.01.2023
На Украине заявили об огромном дефиците электроэнергии
В энергетической системе Украины после вчерашних ударов наблюдается огромный дефицит генерации, заявил гендиректор компании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко на своей РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T21:52
2023-01-15T22:18
специальная военная операция на украине
денис шмыгаль
владимир зеленский
украина
россия
киев
дтэк
укрэнерго
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/10/1839159937_0:259:3181:2048_1920x0_80_0_0_da77893b86038a3ba09e72cdb98dc16d.jpg
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. В энергетической системе Украины после вчерашних ударов наблюдается огромный дефицит генерации, заявил гендиректор компании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко на своей странице в Facebook*."Дефицит генерации в энергосистеме после атаки огромный. Ряд ТЭС не работают из-за серьезных повреждений. Прогнозировать сроки восстановления пока еще слишком рано. Как долго будут продолжаться ремонты, пока неизвестно", — написал он.По словам главы компании, ситуация настолько серьезная, что компания "Укрэнерго" значительно ограничила объемы потребления по всей стране, в том числе в Киеве. Ранее в воскресенье Министерство обороны России заявило о нанесении 14 января ракетного удара по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Как подчеркнули в ведомстве, все цели были достигнуты.Накануне украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о поражении двух ТЭС, одна из которых была остановлена. Министерство энергетики страны подтвердило поражение объектов инфраструктуры в нескольких регионах, в том числе в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой и Киевской областях. Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первый удар стал ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в стране повреждены все ТЭС и ГЭС, десятки подстанций разного класса и высоковольтных линий электропередачи. Как признал Владимир Зеленский в начале декабря прошлого года, полностью восстановить украинскую энергосистему сейчас невозможно.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
https://ria.ru/20230114/svet-1844830869.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/10/1839159937_390:0:3121:2048_1920x0_80_0_0_737bd001ec1c10175b87727f11bc026b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
денис шмыгаль, владимир зеленский, украина, россия, киев, дтэк, укрэнерго, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Украина, Россия, Киев, ДТЭК, Укрэнерго, Владимир Путин
21:52 15.01.2023 (обновлено: 22:18 15.01.2023)
 
На Украине заявили об огромном дефиците электроэнергии

Глава YASNO ДТЭК Коваленко сообщил об огромном дефиците электроэнергии на Украине

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев во время отключения электричества
Киев во время отключения электричества - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев во время отключения электричества. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. В энергетической системе Украины после вчерашних ударов наблюдается огромный дефицит генерации, заявил гендиректор компании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко на своей странице в Facebook*.
"Дефицит генерации в энергосистеме после атаки огромный. Ряд ТЭС не работают из-за серьезных повреждений. Прогнозировать сроки восстановления пока еще слишком рано. Как долго будут продолжаться ремонты, пока неизвестно", — написал он.
Вечерний Киев - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
27 ноября 2022, 08:00
Тьма пришла на Украину надолго
По словам главы компании, ситуация настолько серьезная, что компания "Укрэнерго" значительно ограничила объемы потребления по всей стране, в том числе в Киеве.
Ранее в воскресенье Министерство обороны России заявило о нанесении 14 января ракетного удара по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Как подчеркнули в ведомстве, все цели были достигнуты.
Накануне украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о поражении двух ТЭС, одна из которых была остановлена. Министерство энергетики страны подтвердило поражение объектов инфраструктуры в нескольких регионах, в том числе в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой и Киевской областях.
Лампочка - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
14 января, 13:50Специальная военная операция на Украине
В 11 областях Украины ввели аварийные отключения света
Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первый удар стал ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в стране повреждены все ТЭС и ГЭС, десятки подстанций разного класса и высоковольтных линий электропередачи. Как признал Владимир Зеленский в начале декабря прошлого года, полностью восстановить украинскую энергосистему сейчас невозможно.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеДенис ШмыгальВладимир ЗеленскийУкраинаРоссияКиевДТЭКУкрэнергоВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала