21:52 15.01.2023 (обновлено: 22:18 15.01.2023)
На Украине заявили об огромном дефиците электроэнергии
Глава YASNO ДТЭК Коваленко сообщил об огромном дефиците электроэнергии на Украине
© AP Photo / Efrem LukatskyКиев во время отключения электричества
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев во время отключения электричества. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. В энергетической системе Украины после вчерашних ударов наблюдается огромный дефицит генерации, заявил гендиректор компании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко на своей странице в Facebook*.
"Дефицит генерации в энергосистеме после атаки огромный. Ряд ТЭС не работают из-за серьезных повреждений. Прогнозировать сроки восстановления пока еще слишком рано. Как долго будут продолжаться ремонты, пока неизвестно", — написал он.
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По словам главы компании, ситуация настолько серьезная, что компания "Укрэнерго" значительно ограничила объемы потребления по всей стране, в том числе в Киеве.
Ранее в воскресенье Министерство обороны России заявило о нанесении 14 января ракетного удара по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Как подчеркнули в ведомстве, все цели были достигнуты.
Накануне украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о поражении двух ТЭС, одна из которых была остановлена. Министерство энергетики страны подтвердило поражение объектов инфраструктуры в нескольких регионах, в том числе в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой и Киевской областях.
Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первый удар стал ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в стране повреждены все ТЭС и ГЭС, десятки подстанций разного класса и высоковольтных линий электропередачи. Как признал Владимир Зеленский в начале декабря прошлого года, полностью восстановить украинскую энергосистему сейчас невозможно.
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