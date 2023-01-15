Лоза отреагировал на введенные против него санкции Зеленского
Музыкант Лоза заявил, что от санкций Зеленского ему "ни жарко ни холодно"
Музыкант и композитор Юрий Лоза. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Певец Юрий Лоза, комментируя введённые против него Украиной санкции, рассказал РИА Новости, что никаких связей с этой страной у него нет, ему "ни жарко, ни холодно" от украинских санкций.
"Я вообще никак с Украиной не связан. С таким успехом мне могла ввести санкции Индонезия или скажем ... Чили. Я туда не собираюсь и ни с кем не контачу. Так что, в принципе, для меня это ни жарко, ни холодно. Ну ввели и ввели", - сказал Лоза.
Он добавил, что вообще не понимает, что означает введение этих санкций. По словам певца, никакой недвижимости на Украине, которую можно было бы арестовать, у него нет, никаких планов поехать, например, на гастроли, которые можно было бы отменить тоже нет и нет счетов на Украине, которые можно было бы заблокировать.
"Я что-то не очень понимаю, что такое санкции против меня. Я не въездной на Украину уже девятый год. Там у них сайт "Миротворец" такой был, в который меня внесли сразу же", - отметил Лоза.
Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о санкциях в отношении 198 деятелей, в том числе актера Егора Бероева, режиссера Андрея Кончаловского, продюсера Яны Рудковской, военного журналиста Семена Пегова и певца Юрия Лозы.
Украинский националистический сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев республик Донбасса и других граждан, называя их "изменниками родины". Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.