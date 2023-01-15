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Лоза отреагировал на введенные против него санкции Зеленского - РИА Новости, 15.01.2023
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20230115/sanktsii-1845055195.html
Лоза отреагировал на введенные против него санкции Зеленского
Лоза отреагировал на введенные против него санкции Зеленского - РИА Новости, 15.01.2023
Лоза отреагировал на введенные против него санкции Зеленского
Певец Юрий Лоза, комментируя введённые против него Украиной санкции, рассказал РИА Новости, что никаких связей с этой страной у него нет, ему "ни жарко, ни... РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T21:39
2023-01-15T21:39
шоубиз
юрий лоза
владимир зеленский
егор бероев
украина
чили
индонезия
совет национальной безопасности и обороны украины
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Певец Юрий Лоза, комментируя введённые против него Украиной санкции, рассказал РИА Новости, что никаких связей с этой страной у него нет, ему "ни жарко, ни холодно" от украинских санкций. Он добавил, что вообще не понимает, что означает введение этих санкций. По словам певца, никакой недвижимости на Украине, которую можно было бы арестовать, у него нет, никаких планов поехать, например, на гастроли, которые можно было бы отменить тоже нет и нет счетов на Украине, которые можно было бы заблокировать. "Я что-то не очень понимаю, что такое санкции против меня. Я не въездной на Украину уже девятый год. Там у них сайт "Миротворец" такой был, в который меня внесли сразу же", - отметил Лоза. Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о санкциях в отношении 198 деятелей, в том числе актера Егора Бероева, режиссера Андрея Кончаловского, продюсера Яны Рудковской, военного журналиста Семена Пегова и певца Юрия Лозы. Украинский националистический сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев республик Донбасса и других граждан, называя их "изменниками родины". Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
https://ria.ru/20230115/korchevnikov-1845052789.html
https://ria.ru/20230108/kirkorov-1843537985.html
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юрий лоза, владимир зеленский, егор бероев , украина, чили, индонезия, совет национальной безопасности и обороны украины
Шоубиз, Юрий Лоза, Владимир Зеленский, Егор Бероев , Украина, Чили, Индонезия, Совет национальной безопасности и обороны Украины
21:39 15.01.2023
 
Лоза отреагировал на введенные против него санкции Зеленского

Музыкант Лоза заявил, что от санкций Зеленского ему "ни жарко ни холодно"

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкМузыкант и композитор Юрий Лоза
Музыкант и композитор Юрий Лоза - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Музыкант и композитор Юрий Лоза. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Певец Юрий Лоза, комментируя введённые против него Украиной санкции, рассказал РИА Новости, что никаких связей с этой страной у него нет, ему "ни жарко, ни холодно" от украинских санкций.
"Я вообще никак с Украиной не связан. С таким успехом мне могла ввести санкции Индонезия или скажем ... Чили. Я туда не собираюсь и ни с кем не контачу. Так что, в принципе, для меня это ни жарко, ни холодно. Ну ввели и ввели", - сказал Лоза.
Борис Корчевников - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
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Он добавил, что вообще не понимает, что означает введение этих санкций. По словам певца, никакой недвижимости на Украине, которую можно было бы арестовать, у него нет, никаких планов поехать, например, на гастроли, которые можно было бы отменить тоже нет и нет счетов на Украине, которые можно было бы заблокировать.
"Я что-то не очень понимаю, что такое санкции против меня. Я не въездной на Украину уже девятый год. Там у них сайт "Миротворец" такой был, в который меня внесли сразу же", - отметил Лоза.
Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о санкциях в отношении 198 деятелей, в том числе актера Егора Бероева, режиссера Андрея Кончаловского, продюсера Яны Рудковской, военного журналиста Семена Пегова и певца Юрия Лозы.
Украинский националистический сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев республик Донбасса и других граждан, называя их "изменниками родины". Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
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ШоубизЮрий ЛозаВладимир ЗеленскийЕгор БероевУкраинаЧилиИндонезияСовет национальной безопасности и обороны Украины
 
 
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