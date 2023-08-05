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СМИ: в Польше заявили, что вагнеровцы пытались проникнуть в страну - РИА Новости, 05.08.2023
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22:57 05.08.2023 (обновлено: 23:20 05.08.2023)
https://ria.ru/20230805/vagnerovtsy-1888404226.html
СМИ: в Польше заявили, что вагнеровцы пытались проникнуть в страну
СМИ: в Польше заявили, что вагнеровцы пытались проникнуть в страну - РИА Новости, 05.08.2023
СМИ: в Польше заявили, что вагнеровцы пытались проникнуть в страну
Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский утверждает, что бойцы ЧВК "Вагнер" пытались проникнуть из Белоруссии на территорию Польши, сообщает РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T22:57
2023-08-05T23:20
в мире
польша
александр лукашенко
владимир путин
право и справедливость
белоруссия
варшава
ярослав качиньский
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ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский утверждает, что бойцы ЧВК "Вагнер" пытались проникнуть из Белоруссии на территорию Польши, сообщает телеканал CNN. "Яблоньский заявил, что со стороны Белоруссии исходит "очень реальная" угроза, утверждая, что солдаты группы "Вагнер" пытались проникнуть на территорию Польши", - сообщает телеканал. Замминистра заявил телеканалу, что в Польше ожидают "новых нападений на границу, возможно, новых попыток нарушения воздушного пространства" страны. Он подчеркнул, что Польша не собирается "отступать". Яблоньский добавил, что польские власти направляют в район границы все больше войск. Кроме того он отметил, что страна рассматривает как крайнюю меру "полное закрытие границы" с Белоруссией, если "продолжатся попытки дестабилизации". Ранее председатель правящей в Польше партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что страна усиливает границу с Белоруссией из-за нахождения там бойцов группы "Вагнера". По его словам, усиление границы будет "очень серьезным". Кроме того, во вторник МИД Польши заявил, что два белорусских вертолета якобы нарушили воздушное пространство страны. МИД Белоруссии подтвердил РИА Новости получение ноты Польши с ее доказательствами якобы нарушения госграницы белорусскими вертолетами, подчеркнув, что "в ней нет неопровержимых доказательств". На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его "начали напрягать вагнеровцы", перебазированные в Белоруссию после июньского мятежа, поскольку, по его словам, они хотят "сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув" - польский город, ставший перевалочной базой для военных поставок на Украину. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на заявления Варшавы о том, что бойцы группы "Вагнера" якобы выдвинулись к границе с Польшей. По его словам, "взбесилась Польша, что якобы сюда идет какой-то отряд, аж 100 человек". Лукашенко добавил, что "никаких отрядов ЧВК "Вагнер" в 100 человек сюда не перемещались, а если перемещались, только для того, чтобы передать боевой опыт бригадам" белорусской армии, "которые сосредоточены в Бресте и Гродно". Президент подчеркнул, что прибывшие в республику бойцы "Вагнера" по-прежнему дислоцированы во временном лагере, "эти ребята никуда не стремятся, они привыкли выполнять приказ".
https://ria.ru/20230804/vagner-1888290112.html
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в мире, польша, александр лукашенко, владимир путин, право и справедливость, белоруссия, варшава, ярослав качиньский
В мире, Польша, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Право и справедливость, Белоруссия, Варшава, Ярослав Качиньский
СМИ: в Польше заявили, что вагнеровцы пытались проникнуть в страну

Варшава обвинила бойцов "Вагнера" в попытке проникнуть в Польшу

© Фото : Министерство обороны Республики БеларусьСовместные тренировки белорусских военнослужащих с бойцами группы "Вагнер"
Совместные тренировки белорусских военнослужащих с бойцами группы Вагнер - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© Фото : Министерство обороны Республики Беларусь
Совместные тренировки белорусских военнослужащих с бойцами группы "Вагнер". Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский утверждает, что бойцы ЧВК "Вагнер" пытались проникнуть из Белоруссии на территорию Польши, сообщает телеканал CNN.
«
"Яблоньский заявил, что со стороны Белоруссии исходит "очень реальная" угроза, утверждая, что солдаты группы "Вагнер" пытались проникнуть на территорию Польши", - сообщает телеканал.
Боец ЧВК Вагнер - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
Министры обороны США и Польши обсудили ситуацию с ЧВК "Вагнер"
4 августа, 21:45
Замминистра заявил телеканалу, что в Польше ожидают "новых нападений на границу, возможно, новых попыток нарушения воздушного пространства" страны. Он подчеркнул, что Польша не собирается "отступать".
Яблоньский добавил, что польские власти направляют в район границы все больше войск. Кроме того он отметил, что страна рассматривает как крайнюю меру "полное закрытие границы" с Белоруссией, если "продолжатся попытки дестабилизации".
Ранее председатель правящей в Польше партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что страна усиливает границу с Белоруссией из-за нахождения там бойцов группы "Вагнера". По его словам, усиление границы будет "очень серьезным". Кроме того, во вторник МИД Польши заявил, что два белорусских вертолета якобы нарушили воздушное пространство страны. МИД Белоруссии подтвердил РИА Новости получение ноты Польши с ее доказательствами якобы нарушения госграницы белорусскими вертолетами, подчеркнув, что "в ней нет неопровержимых доказательств".
Вертолеты ВС Польши в приграничном с Белоруссией районе - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
Пентагон не видит повышенных рисков для Польши со стороны ЧВК "Вагнер"
3 августа, 23:24
На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его "начали напрягать вагнеровцы", перебазированные в Белоруссию после июньского мятежа, поскольку, по его словам, они хотят "сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув" - польский город, ставший перевалочной базой для военных поставок на Украину.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на заявления Варшавы о том, что бойцы группы "Вагнера" якобы выдвинулись к границе с Польшей. По его словам, "взбесилась Польша, что якобы сюда идет какой-то отряд, аж 100 человек". Лукашенко добавил, что "никаких отрядов ЧВК "Вагнер" в 100 человек сюда не перемещались, а если перемещались, только для того, чтобы передать боевой опыт бригадам" белорусской армии, "которые сосредоточены в Бресте и Гродно". Президент подчеркнул, что прибывшие в республику бойцы "Вагнера" по-прежнему дислоцированы во временном лагере, "эти ребята никуда не стремятся, они привыкли выполнять приказ".
Совместные тренировки белорусских военнослужащих с бойцами группы Вагнер - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
Лукашенко заявил, что хочет оставить бойцов "Вагнера" в белорусской армии
1 августа, 15:10
 
В миреПольшаАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинПраво и справедливостьБелоруссияВаршаваЯрослав Качиньский
 
 
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