Ливия выступила против военных, совершивших переворот в Нигере
Власти Ливии обязались не признавать сформированный военными совет по управлению Нигером
© AP Photo / Sam MednickСторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер
© AP Photo / Sam Mednick
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер. Архивное фото
ДОХА, 5 авг - РИА Новости. Глава президентского совета Ливии Мухаммед аль-Манфи обязался не признавать сформированный военными Нигера совет по управлению страной вместо свергнутого ими президента Мохамеда Базума, передало Ливийское агентство новостей сообщение пресс-службы президентского совета.
Об этом аль-Манфи заявил при получении послания от президента Нигерии относительно ситуации в Нигере.
По данным пресс-службы, аль-Манфи "приветствовал план по укреплению координации между дружественными странами в регионе и в Африке ради сохранения стабильности и мира, а также обязался не признавать антиконституционный переворот против законно избранной власти в Нигере".
Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщал РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".