https://ria.ru/20230805/pogoda-1888408301.html
Суббота стала самым теплым днем в Москве с начала лета
Суббота стала самым теплым днем в Москве с начала лета - РИА Новости, 05.08.2023
Суббота стала самым теплым днем в Москве с начала лета
Суббота стала самым теплым днем с начала лета в Москве, воздух прогрелся до плюс 29,2 градуса, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус в... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T23:57
2023-08-05T23:57
2023-08-05T23:58
общество
москва
михаил леус
центр "фобос"
погода
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Суббота стала самым теплым днем с начала лета в Москве, воздух прогрелся до плюс 29,2 градуса, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале. "Уходящая в историю субботу стала самым теплым днём с начала лета в Москве - воздух прогрелся до плюс 29,2 градуса", - сообщил Леус.По его словам, по прогнозам в воскресенье и в понедельник ожидается температура выше плюс 30.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, михаил леус, центр "фобос", погода
Общество, Москва, Михаил Леус, Центр "Фобос", Погода
Суббота стала самым теплым днем в Москве с начала лета
Синоптик "Фобос" Леус: суббота, 5 августа, стала самым теплым днем с начала лета в Москве