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Суббота стала самым теплым днем в Москве с начала лета - РИА Новости, 05.08.2023
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23:57 05.08.2023 (обновлено: 23:58 05.08.2023)
https://ria.ru/20230805/pogoda-1888408301.html
Суббота стала самым теплым днем в Москве с начала лета
Суббота стала самым теплым днем в Москве с начала лета - РИА Новости, 05.08.2023
Суббота стала самым теплым днем в Москве с начала лета
Суббота стала самым теплым днем с начала лета в Москве, воздух прогрелся до плюс 29,2 градуса, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус в... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T23:57
2023-08-05T23:58
общество
москва
михаил леус
центр "фобос"
погода
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Суббота стала самым теплым днем с начала лета в Москве, воздух прогрелся до плюс 29,2 градуса, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале. &quot;Уходящая в историю субботу стала самым теплым днём с начала лета в Москве - воздух прогрелся до плюс 29,2 градуса&quot;, - сообщил Леус.По его словам, по прогнозам в воскресенье и в понедельник ожидается температура выше плюс 30.
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общество, москва, михаил леус, центр "фобос", погода
Общество, Москва, Михаил Леус, Центр "Фобос", Погода
Суббота стала самым теплым днем в Москве с начала лета

Синоптик "Фобос" Леус: суббота, 5 августа, стала самым теплым днем с начала лета в Москве

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЖаркая погода в Москве
Жаркая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Жаркая погода в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Суббота стала самым теплым днем с начала лета в Москве, воздух прогрелся до плюс 29,2 градуса, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.
«

"Уходящая в историю субботу стала самым теплым днём с начала лета в Москве - воздух прогрелся до плюс 29,2 градуса", - сообщил Леус.

По его словам, по прогнозам в воскресенье и в понедельник ожидается температура выше плюс 30.
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