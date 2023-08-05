https://ria.ru/20230805/pogoda-1888408301.html

Суббота стала самым теплым днем в Москве с начала лета

Суббота стала самым теплым днем в Москве с начала лета - РИА Новости, 05.08.2023

Суббота стала самым теплым днем в Москве с начала лета

Суббота стала самым теплым днем с начала лета в Москве, воздух прогрелся до плюс 29,2 градуса, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус в... РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T23:57

2023-08-05T23:57

2023-08-05T23:58

общество

москва

михаил леус

центр "фобос"

погода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/05/1888367960_0:245:3071:1972_1920x0_80_0_0_6c3af1f8820048685907db4cae44d118.jpg

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Суббота стала самым теплым днем с начала лета в Москве, воздух прогрелся до плюс 29,2 градуса, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале. "Уходящая в историю субботу стала самым теплым днём с начала лета в Москве - воздух прогрелся до плюс 29,2 градуса", - сообщил Леус.По его словам, по прогнозам в воскресенье и в понедельник ожидается температура выше плюс 30.

https://ria.ru/20230805/pogoda-1888303703.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, москва, михаил леус, центр "фобос", погода