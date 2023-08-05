https://ria.ru/20230805/strimer-1888402767.html

Власти США обвинили стримера в подстрекательстве к беспорядкам в Нью-Йорке

Власти США обвинили стримера в подстрекательстве к беспорядкам в Нью-Йорке - РИА Новости, 05.08.2023

Власти США обвинили стримера в подстрекательстве к беспорядкам в Нью-Йорке

Американскому стримеру Каю Сенату предъявили обвинения в подстрекательстве к беспорядкам после того, как тысячи его поклонников устроили дебош в центре... РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T22:40

2023-08-05T22:40

2023-08-05T22:40

в мире

нью-йорк (город)

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ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Американскому стримеру Каю Сенату предъявили обвинения в подстрекательстве к беспорядкам после того, как тысячи его поклонников устроили дебош в центре Нью-Йорка, сообщила в субботу газета Washington Post. Сенат, известный своими прямыми трансляциями в социальных сетях, накануне собрал толпу молодежи на площади Юнион-сквер, пообещав раздавать игровые приставки. Акция вышла из-под контроля: ее участники громили городское имущество, нападали на прохожих и автотранспорт, дрались друг с другом и вступали в стычки с полицейскими, которые произвели по меньшей мере 65 задержаний. "Власти предъявили онлайн-инфлюенсеру Каю Сенату обвинения в подстрекательстве к беспорядкам и незаконному собранию", - сказано в публикации. Сам Сенат был накануне задержан, но в субботу отпущен из-под стражи под обязательство явиться в суд. Судебное заседание назначено на 18 августа, передает агентство AP.

https://ria.ru/20230805/strimer-1888314098.html

https://ria.ru/20230525/nadrugatelstvo-1874042186.html

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в мире, нью-йорк (город)