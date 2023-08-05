https://ria.ru/20230805/vzryvy-1888408434.html
В Харьковской области сообщили о взрывах
В Харьковской области сообщили о взрывах - РИА Новости, 05.08.2023
В Харьковской области сообщили о взрывах
Украинское издание "Зеркало недели" сообщает о взрывах в Харьковской области. РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T23:59
2023-08-05T23:59
2023-08-05T23:59
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харьковская область
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вооруженные силы рф
николаевская область
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Украинское издание "Зеркало недели" сообщает о взрывах в Харьковской области. "Харьковская область, Купянский район, местные паблики сообщают об очередных взрывах", - говорится в сообщении издания в телеграм-канале. Ранее воздушная тревога была объявлена в Полтавской, Кировоградской и Николаевской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230805/trevoga-1888408007.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, харьковская область, украина, вооруженные силы рф, николаевская область
В мире, Харьковская область, Украина, Вооруженные силы РФ, Николаевская область
В Харьковской области сообщили о взрывах
В Харьковской области и Купянском районе сообщили о взрывах