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В Харьковской области сообщили о взрывах - РИА Новости, 05.08.2023
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23:59 05.08.2023
https://ria.ru/20230805/vzryvy-1888408434.html
В Харьковской области сообщили о взрывах
В Харьковской области сообщили о взрывах - РИА Новости, 05.08.2023
В Харьковской области сообщили о взрывах
Украинское издание "Зеркало недели" сообщает о взрывах в Харьковской области. РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T23:59
2023-08-05T23:59
в мире
харьковская область
украина
вооруженные силы рф
николаевская область
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Украинское издание "Зеркало недели" сообщает о взрывах в Харьковской области. "Харьковская область, Купянский район, местные паблики сообщают об очередных взрывах", - говорится в сообщении издания в телеграм-канале. Ранее воздушная тревога была объявлена в Полтавской, Кировоградской и Николаевской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230805/trevoga-1888408007.html
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харьковская область
украина
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в мире, харьковская область, украина, вооруженные силы рф, николаевская область
В мире, Харьковская область, Украина, Вооруженные силы РФ, Николаевская область
В Харьковской области сообщили о взрывах

В Харьковской области и Купянском районе сообщили о взрывах

© Fotolia / lester120Панорама Харькова, Украина
Панорама Харькова, Украина - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© Fotolia / lester120
Панорама Харькова, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Украинское издание "Зеркало недели" сообщает о взрывах в Харьковской области.
«
"Харьковская область, Купянский район, местные паблики сообщают об очередных взрывах", - говорится в сообщении издания в телеграм-канале.
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Вчера, 23:50
Ранее воздушная тревога была объявлена в Полтавской, Кировоградской и Николаевской областях Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Пожарные во время тушения пожара в Донецке - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
В Донецке после обстрела загорелся один из корпусов университета
Вчера, 23:05
 
В миреХарьковская областьУкраинаВооруженные силы РФНиколаевская область
 
 
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