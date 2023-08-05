https://ria.ru/20230805/karabakh-1888407735.html

В Минобороны заявили о нарушении режима прекращения огня в Карабахе

В Минобороны заявили о нарушении режима прекращения огня в Карабахе - РИА Новости, 05.08.2023

В Минобороны заявили о нарушении режима прекращения огня в Карабахе

Нарушение режима прекращения огня зафиксировано в зоне ответственности российских миротворцев в Шушинском районе в Нагорном Карабахе, пострадавших нет, сообщили РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T23:46

2023-08-05T23:46

2023-08-05T23:46

в мире

нагорный карабах

россия

москва

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Нарушение режима прекращения огня зафиксировано в зоне ответственности российских миротворцев в Шушинском районе в Нагорном Карабахе, пострадавших нет, сообщили в Минобороны РФ. "Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня в Шушинском районе. Пострадавших нет", - говорится в сообщении. Уточняется, что по данному факту командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство. В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20230525/armeniya-1873885356.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, нагорный карабах, россия, москва, министерство обороны рф (минобороны рф)