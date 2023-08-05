В Минобороны заявили о нарушении режима прекращения огня в Карабахе
Минобороны: в зоне ответственности России в Карабахе нарушен режим прекращения огня
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРоссийский миротворец на блокпосту в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе
Российский миротворец на блокпосту в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Нарушение режима прекращения огня зафиксировано в зоне ответственности российских миротворцев в Шушинском районе в Нагорном Карабахе, пострадавших нет, сообщили в Минобороны РФ.
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"Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня в Шушинском районе. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Уточняется, что по данному факту командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.