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Аэропорт в Катании возобновит работу после перерыва из-за пожара - РИА Новости, 05.08.2023
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23:29 05.08.2023
https://ria.ru/20230805/aeroport-1888406803.html
Аэропорт в Катании возобновит работу после перерыва из-за пожара
Аэропорт в Катании возобновит работу после перерыва из-за пожара - РИА Новости, 05.08.2023
Аэропорт в Катании возобновит работу после перерыва из-за пожара
Одна из главных воздушных гаваней южной Италии - международный аэропорт города Катания "Фонтанаросса" полностью возобновляет свою работу после почти... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T23:29
2023-08-05T23:29
в мире
катания
италия
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РИМ, 5 авг - РИА Новости. Одна из главных воздушных гаваней южной Италии - международный аэропорт города Катания "Фонтанаросса" полностью возобновляет свою работу после почти трехнедельного перерыва, причиной которого послужил сильный пожар, сообщил в субботу президент итальянской автономной области Сицилия Ренато Скифано в эфире новостного телеканала Tgcom24. "Мы взяли на себя такое обязательство перед сицилийцами и туристами, которые в эти недели посещают наш остров. Согласно распоряжению ENAC (Национальной службы гражданской авиации Италии - ред.), аэропорт после необходимых проверок и рекомендаций для персонала сможет уже этим вечером вернуться к нормальным условиям работы", - приводит телеканал слова губернатора.Ожидается, что первые пассажиры смогут пройти в зону прибытия терминала А уже в 20.00 (21.00 мск). Сильный пожар произошел в "Фонтанаросса" поздно вечером 16 июля, когда сотни пассажиров и работников аэропорта были вынуждены спешно покинуть его здание и ждать, пока прибывшие на место ЧП пожарные завершат борьбу с огнем. Тогда несколько человек отравились дымом, других пострадавших не было. Однако пожар нанес значительный ущерб терминалу А. Первоначально его планировалось вновь открыть через пять дней, однако открытие сначала перенесли на 25 июля, а потом еще почти на две недели. Все это время крупнейший аэропорт Сицилии работал с серьезными перебоями: многие рейсы переносились и задерживались, в функционировании наземных служб также были выявлены проблемы. Администрация "Фонтанаросса" организовала движение автобусов-шаттлов, которые соединили Катанию с другими сицилийскими аэропортами в Палермо, Комизо и Трапани. По согласованию с руководством минобороны Италии была задействована даже авиабаза Сигонелла. Тем не менее, за это время ситуация в аэропорту Катании, по информации издания Gazzetta del Sud, нанесла многомиллионный урон сицилийскому туризму. В настоящее время видные представители оппозиции требуют обсудить проблему "Фонтанаросса" в национальном парламенте. Аэропорт Катании занимает шестое место в Италии по объему пассажирских перевозок. В то же время он держит пальму первенства по национальному авиатрафику, а маршрут Катания - Рим является самым загруженным в стране и четвертым по этому показателю в Европе.
https://ria.ru/20230718/evropa-1884793275.html
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в мире, катания, италия, сицилия
В мире, Катания, Италия, Сицилия
Аэропорт в Катании возобновит работу после перерыва из-за пожара

Аэропорт в Катании возобновит работу после трехнедельного перерыва, вызванного пожаром

© Pixabay / Pixabay/notiziecataniaГород Катания, Сицилия
Город Катания, Сицилия - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© Pixabay / Pixabay/notiziecatania
Город Катания, Сицилия. Архивное фото
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РИМ, 5 авг - РИА Новости. Одна из главных воздушных гаваней южной Италии - международный аэропорт города Катания "Фонтанаросса" полностью возобновляет свою работу после почти трехнедельного перерыва, причиной которого послужил сильный пожар, сообщил в субботу президент итальянской автономной области Сицилия Ренато Скифано в эфире новостного телеканала Tgcom24.
«
"Мы взяли на себя такое обязательство перед сицилийцами и туристами, которые в эти недели посещают наш остров. Согласно распоряжению ENAC (Национальной службы гражданской авиации Италии - ред.), аэропорт после необходимых проверок и рекомендаций для персонала сможет уже этим вечером вернуться к нормальным условиям работы", - приводит телеканал слова губернатора.
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Ожидается, что первые пассажиры смогут пройти в зону прибытия терминала А уже в 20.00 (21.00 мск).
Сильный пожар произошел в "Фонтанаросса" поздно вечером 16 июля, когда сотни пассажиров и работников аэропорта были вынуждены спешно покинуть его здание и ждать, пока прибывшие на место ЧП пожарные завершат борьбу с огнем. Тогда несколько человек отравились дымом, других пострадавших не было. Однако пожар нанес значительный ущерб терминалу А. Первоначально его планировалось вновь открыть через пять дней, однако открытие сначала перенесли на 25 июля, а потом еще почти на две недели.
Все это время крупнейший аэропорт Сицилии работал с серьезными перебоями: многие рейсы переносились и задерживались, в функционировании наземных служб также были выявлены проблемы. Администрация "Фонтанаросса" организовала движение автобусов-шаттлов, которые соединили Катанию с другими сицилийскими аэропортами в Палермо, Комизо и Трапани. По согласованию с руководством минобороны Италии была задействована даже авиабаза Сигонелла. Тем не менее, за это время ситуация в аэропорту Катании, по информации издания Gazzetta del Sud, нанесла многомиллионный урон сицилийскому туризму. В настоящее время видные представители оппозиции требуют обсудить проблему "Фонтанаросса" в национальном парламенте.
Аэропорт Катании занимает шестое место в Италии по объему пассажирских перевозок. В то же время он держит пальму первенства по национальному авиатрафику, а маршрут Катания - Рим является самым загруженным в стране и четвертым по этому показателю в Европе.
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