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В Москве заложили первый камень в основание храма Федора Ушакова - РИА Новости, 05.08.2023
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Религия
 
22:50 05.08.2023
https://ria.ru/20230805/khram-1888403586.html
В Москве заложили первый камень в основание храма Федора Ушакова
В Москве заложили первый камень в основание храма Федора Ушакова - РИА Новости, 05.08.2023
В Москве заложили первый камень в основание храма Федора Ушакова
Закладка первого камня храма святого праведного Феодора Ушакова и открытие памятника прославленному флотоводцу прошло в Левобережном районе Москвы в субботу - в РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T22:50
2023-08-05T22:50
религия
москва
россия
федор ушаков
русская православная церковь
патриарх кирилл (владимир гундяев)
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Закладка первого камня храма святого праведного Феодора Ушакова и открытие памятника прославленному флотоводцу прошло в Левобережном районе Москвы в субботу - в день памяти выдающегося русского адмирала, сообщили РИА Новости организаторы мероприятия. Русская православная церковь отмечает день памяти Федора Ушакова 5 августа. Как сообщили организаторы, в рамках церемонии закладки камня также был открыт первый общедоступный памятник Ушакову в Москве. "Для понимания величия Феодора Ушакова очень важна преемственность: он прожил на земле, потрудился, нёс свои подвиги в разных сферах жизни, был славным флотоводцем — и в то же время настоящим, глубоко верующим человеком. Господь оценил его труды, дал ему венец правды Божией и святость, которая дает и мне право молиться, чтобы мы следовали его подвигу, строили храмы, созидали добро и мир на этой земле, а в душе нашей было смирение, кротость и уважение", — цитируют организаторы настоятеля храма митрополита Ташкентского и Узбекистанского Викентия (Мораря). Храм строится по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В фундамент храма была заложена капсула времени с письмом потомкам и списком всех архиереев и иных лиц, причастных к Храму. "Строительство духовно-исторического комплекса предполагает несколько объектов. Будет большой храм с двумя приделами на 800 и на 400 человек, а также первый в России музей Фёдора Ушакова, церковно-приходская школа и общественные пространства, где будут проводиться мероприятия, посвященные Ушакову. Мы также прорабатываем возможность создания первого в мире янтарного храма, в котором всё убранство будет из янтаря", — рассказал член Совета предпринимателей Москвы и глава инициативной группы Дмитрий Шлопак. Как сообщили в Союзе предпринимателей Москвы, храм строится на средства меценатов, предпринимателей и владельцев крупных российских компаний. На сегодняшний день общая стоимость уже выполненных работ превысила 100 миллионов рублей, при этом "теплый контур" строительства планируется завершить к январю-февралю 2024 года. Ещё около 18 месяцев после этого будут идти отделочные работы, а примерный срок сдачи первой очереди здания на сегодняшний день назначен на конец 2025 года. Командующий Черноморским флотом в русско-турецкой войне адмирал Федор Ушаков одержал победы в 43 морских сражениях и не потерпел ни единого поражения. Более того, в этих битвах Ушаков не потерял ни одного корабля, ни один из его подчиненных не попал в плен. Русская православная церковь канонизировала флотоводца 23 июля (5 августа) 2001 года, он был причислен к лику святых как праведный воин Феодор Ушаков.
https://ria.ru/20230730/vmf-1887210945.html
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москва, россия, федор ушаков, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев)
Религия, Москва, Россия, Федор Ушаков, Русская православная церковь, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
В Москве заложили первый камень в основание храма Федора Ушакова

В Москве заложили первый камень в основание храма Федора Ушакова и открыли его памятник

© РИА Новости / Павел Балабанов | Перейти в медиабанкПортрет Федора Федоровича Ушакова работы неизвестного художника
Портрет Федора Федоровича Ушакова работы неизвестного художника - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© РИА Новости / Павел Балабанов
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Портрет Федора Федоровича Ушакова работы неизвестного художника. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Закладка первого камня храма святого праведного Феодора Ушакова и открытие памятника прославленному флотоводцу прошло в Левобережном районе Москвы в субботу - в день памяти выдающегося русского адмирала, сообщили РИА Новости организаторы мероприятия.
Русская православная церковь отмечает день памяти Федора Ушакова 5 августа.
Как сообщили организаторы, в рамках церемонии закладки камня также был открыт первый общедоступный памятник Ушакову в Москве.
«
"Для понимания величия Феодора Ушакова очень важна преемственность: он прожил на земле, потрудился, нёс свои подвиги в разных сферах жизни, был славным флотоводцем — и в то же время настоящим, глубоко верующим человеком. Господь оценил его труды, дал ему венец правды Божией и святость, которая дает и мне право молиться, чтобы мы следовали его подвигу, строили храмы, созидали добро и мир на этой земле, а в душе нашей было смирение, кротость и уважение", — цитируют организаторы настоятеля храма митрополита Ташкентского и Узбекистанского Викентия (Мораря).
Храм строится по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В фундамент храма была заложена капсула времени с письмом потомкам и списком всех архиереев и иных лиц, причастных к Храму.
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«
"Строительство духовно-исторического комплекса предполагает несколько объектов. Будет большой храм с двумя приделами на 800 и на 400 человек, а также первый в России музей Фёдора Ушакова, церковно-приходская школа и общественные пространства, где будут проводиться мероприятия, посвященные Ушакову. Мы также прорабатываем возможность создания первого в мире янтарного храма, в котором всё убранство будет из янтаря", — рассказал член Совета предпринимателей Москвы и глава инициативной группы Дмитрий Шлопак.
Как сообщили в Союзе предпринимателей Москвы, храм строится на средства меценатов, предпринимателей и владельцев крупных российских компаний.
На сегодняшний день общая стоимость уже выполненных работ превысила 100 миллионов рублей, при этом "теплый контур" строительства планируется завершить к январю-февралю 2024 года. Ещё около 18 месяцев после этого будут идти отделочные работы, а примерный срок сдачи первой очереди здания на сегодняшний день назначен на конец 2025 года.
Командующий Черноморским флотом в русско-турецкой войне адмирал Федор Ушаков одержал победы в 43 морских сражениях и не потерпел ни единого поражения. Более того, в этих битвах Ушаков не потерял ни одного корабля, ни один из его подчиненных не попал в плен. Русская православная церковь канонизировала флотоводца 23 июля (5 августа) 2001 года, он был причислен к лику святых как праведный воин Феодор Ушаков.
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