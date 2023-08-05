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СМИ: Эрдоган обсудит с кабмином зерновую сделку и планируемый визит Путина
СМИ: Эрдоган обсудит с кабмином зерновую сделку и планируемый визит Путина - РИА Новости, 05.08.2023
СМИ: Эрдоган обсудит с кабмином зерновую сделку и планируемый визит Путина
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит в понедельник с кабмином зерновую сделку и планируемый визит президента России Владимира Путина в Турцию, сообщила РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T23:49
2023-08-05T23:49
2023-08-05T23:49
политика
турция
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
дмитрий песков
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россия
цены на нефть
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АНКАРА, 5 авг - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит в понедельник с кабмином зерновую сделку и планируемый визит президента России Владимира Путина в Турцию, сообщила газета Star со ссылкой на источники. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее сообщил журналистам, что Путин и Эрдоган условились в ближайшие сроки точно определиться по месту и по срокам встречи. По его словам, в предстоящей повестке переговоров двух лидеров двусторонние отношения, Украина и вопрос зерновой сделки. "В понедельник под руководством президента Эрдогана состоится заседание кабинета министров. Среди важнейших тем повестки дня кабинета будут зерновой коридор и экономический план, ориентированный на иностранные инвестиции. Президент Эрдоган обсудит с кабмином свой последний телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным", - передало издание. Отмечается, что на заседании также обсудят возможный визит Путина в Турцию.
https://ria.ru/20230805/zerno-1888375005.html
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политика, турция, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, дмитрий песков, украина, россия, цены на нефть
Политика, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Украина, Россия, Цены на нефть
СМИ: Эрдоган обсудит с кабмином зерновую сделку и планируемый визит Путина
Star: Эрдоган обсудит в понедельник с кабмином зерновую сделку и планируемый визит Путина