https://ria.ru/20230805/sdelka-1888407872.html

СМИ: Эрдоган обсудит с кабмином зерновую сделку и планируемый визит Путина

СМИ: Эрдоган обсудит с кабмином зерновую сделку и планируемый визит Путина - РИА Новости, 05.08.2023

СМИ: Эрдоган обсудит с кабмином зерновую сделку и планируемый визит Путина

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит в понедельник с кабмином зерновую сделку и планируемый визит президента России Владимира Путина в Турцию, сообщила РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T23:49

2023-08-05T23:49

2023-08-05T23:49

политика

турция

реджеп тайип эрдоган

владимир путин

дмитрий песков

украина

россия

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АНКАРА, 5 авг - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит в понедельник с кабмином зерновую сделку и планируемый визит президента России Владимира Путина в Турцию, сообщила газета Star со ссылкой на источники. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее сообщил журналистам, что Путин и Эрдоган условились в ближайшие сроки точно определиться по месту и по срокам встречи. По его словам, в предстоящей повестке переговоров двух лидеров двусторонние отношения, Украина и вопрос зерновой сделки. "В понедельник под руководством президента Эрдогана состоится заседание кабинета министров. Среди важнейших тем повестки дня кабинета будут зерновой коридор и экономический план, ориентированный на иностранные инвестиции. Президент Эрдоган обсудит с кабмином свой последний телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным", - передало издание. Отмечается, что на заседании также обсудят возможный визит Путина в Турцию.

https://ria.ru/20230805/zerno-1888375005.html

https://ria.ru/20230805/erdogan-1888317262.html

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