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СМИ: Эрдоган обсудит с кабмином зерновую сделку и планируемый визит Путина - РИА Новости, 05.08.2023
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23:49 05.08.2023
https://ria.ru/20230805/sdelka-1888407872.html
СМИ: Эрдоган обсудит с кабмином зерновую сделку и планируемый визит Путина
СМИ: Эрдоган обсудит с кабмином зерновую сделку и планируемый визит Путина - РИА Новости, 05.08.2023
СМИ: Эрдоган обсудит с кабмином зерновую сделку и планируемый визит Путина
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит в понедельник с кабмином зерновую сделку и планируемый визит президента России Владимира Путина в Турцию, сообщила РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T23:49
2023-08-05T23:49
политика
турция
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
дмитрий песков
украина
россия
цены на нефть
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АНКАРА, 5 авг - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит в понедельник с кабмином зерновую сделку и планируемый визит президента России Владимира Путина в Турцию, сообщила газета Star со ссылкой на источники. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее сообщил журналистам, что Путин и Эрдоган условились в ближайшие сроки точно определиться по месту и по срокам встречи. По его словам, в предстоящей повестке переговоров двух лидеров двусторонние отношения, Украина и вопрос зерновой сделки. "В понедельник под руководством президента Эрдогана состоится заседание кабинета министров. Среди важнейших тем повестки дня кабинета будут зерновой коридор и экономический план, ориентированный на иностранные инвестиции. Президент Эрдоган обсудит с кабмином свой последний телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным", - передало издание. Отмечается, что на заседании также обсудят возможный визит Путина в Турцию.
https://ria.ru/20230805/zerno-1888375005.html
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политика, турция, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, дмитрий песков, украина, россия, цены на нефть
Политика, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Украина, Россия, Цены на нефть
СМИ: Эрдоган обсудит с кабмином зерновую сделку и планируемый визит Путина

Star: Эрдоган обсудит в понедельник с кабмином зерновую сделку и планируемый визит Путина

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган . Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 5 авг - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит в понедельник с кабмином зерновую сделку и планируемый визит президента России Владимира Путина в Турцию, сообщила газета Star со ссылкой на источники.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее сообщил журналистам, что Путин и Эрдоган условились в ближайшие сроки точно определиться по месту и по срокам встречи. По его словам, в предстоящей повестке переговоров двух лидеров двусторонние отношения, Украина и вопрос зерновой сделки.
Собор Святой Софии в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
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Вчера, 18:10
«
"В понедельник под руководством президента Эрдогана состоится заседание кабинета министров. Среди важнейших тем повестки дня кабинета будут зерновой коридор и экономический план, ориентированный на иностранные инвестиции. Президент Эрдоган обсудит с кабмином свой последний телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным", - передало издание.
Отмечается, что на заседании также обсудят возможный визит Путина в Турцию.
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
Эрдоган планирует второе турне по странам Персидского залива, сообщают СМИ
Вчера, 09:00
 
ПолитикаТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир ПутинДмитрий ПесковУкраинаРоссияЦены на нефть
 
 
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