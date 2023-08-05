https://ria.ru/20230805/avtomobil-1888402888.html

Сгоревший в центре Москвы Lamborghini попал на видео

Сгоревший в центре Москвы Lamborghini попал на видео - РИА Новости, 06.08.2023

Сгоревший в центре Москвы Lamborghini попал на видео

Сгоревший в центре Москвы спорткар Lamborghini попал на видео. РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-05T22:40

2023-08-05T22:40

2023-08-06T00:07

происшествия

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Сгоревший в центре Москвы спорткар Lamborghini попал на видео.На кадрах видно практически полностью уничтоженный в результате пожара автомобиль.Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС сообщили, что в Хилковом переулке загорелась машина. Возгорание потушили, никто не пострадал.Корреспондент РИА Новости передавал, что дым от пожара был виден за много километров от места ЧП.

https://ria.ru/20230804/pozhar-1888281962.html

москва

россия

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2023

Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Спорткар, сгоревший в центре Москвы Спорткар Ламборгини сгорел в центре Москвы 2023-08-05T22:40 true PT2M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)