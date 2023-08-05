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Сгоревший в центре Москвы Lamborghini попал на видео - РИА Новости, 06.08.2023
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22:40 05.08.2023 (обновлено: 00:07 06.08.2023)
https://ria.ru/20230805/avtomobil-1888402888.html
Сгоревший в центре Москвы Lamborghini попал на видео
Сгоревший в центре Москвы Lamborghini попал на видео - РИА Новости, 06.08.2023
Сгоревший в центре Москвы Lamborghini попал на видео
Сгоревший в центре Москвы спорткар Lamborghini попал на видео. РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-05T22:40
2023-08-06T00:07
происшествия
москва
россия
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Сгоревший в центре Москвы спорткар Lamborghini попал на видео.На кадрах видно практически полностью уничтоженный в результате пожара автомобиль.Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС сообщили, что в Хилковом переулке загорелась машина. Возгорание потушили, никто не пострадал.Корреспондент РИА Новости передавал, что дым от пожара был виден за много километров от места ЧП.
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москва
россия
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4.7
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Спорткар, сгоревший в центре Москвы
Спорткар Ламборгини сгорел в центре Москвы
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Сгоревший в центре Москвы Lamborghini попал на видео

В центре Москвы загорелся Lamborghini

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Сгоревший в центре Москвы спорткар Lamborghini попал на видео.
На кадрах видно практически полностью уничтоженный в результате пожара автомобиль.
Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС сообщили, что в Хилковом переулке загорелась машина. Возгорание потушили, никто не пострадал.
Корреспондент РИА Новости передавал, что дым от пожара был виден за много километров от места ЧП.
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ПроисшествияМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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