https://ria.ru/20230805/avtomobil-1888402888.html
Сгоревший в центре Москвы Lamborghini попал на видео
Сгоревший в центре Москвы Lamborghini попал на видео - РИА Новости, 06.08.2023
Сгоревший в центре Москвы Lamborghini попал на видео
Сгоревший в центре Москвы спорткар Lamborghini попал на видео. РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-05T22:40
2023-08-05T22:40
2023-08-06T00:07
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Сгоревший в центре Москвы спорткар Lamborghini попал на видео.На кадрах видно практически полностью уничтоженный в результате пожара автомобиль.Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС сообщили, что в Хилковом переулке загорелась машина. Возгорание потушили, никто не пострадал.Корреспондент РИА Новости передавал, что дым от пожара был виден за много километров от места ЧП.
https://ria.ru/20230804/pozhar-1888281962.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Спорткар, сгоревший в центре Москвы
Спорткар Ламборгини сгорел в центре Москвы
2023-08-05T22:40
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PT2M05S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Сгоревший в центре Москвы Lamborghini попал на видео
В центре Москвы загорелся Lamborghini