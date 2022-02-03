https://ria.ru/20220203/grazhdanskie-1770978003.html

Пентагон не планирует расследовать гибель мирных лиц при операции в Сирии

Пентагон не планирует расследовать гибель мирных лиц при операции в Сирии - РИА Новости, 03.02.2022

Пентагон не планирует расследовать гибель мирных лиц при операции в Сирии

США пока не принимали решения о проведении расследования в связи с гибелью в Сирии гражданских лиц при проведении операции по ликвидации главаря запрещённой в... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T23:21

2022-02-03T23:21

2022-02-03T23:21

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ВАШИНГТОН, 3 фев – РИА Новости. США пока не принимали решения о проведении расследования в связи с гибелью в Сирии гражданских лиц при проведении операции по ликвидации главаря запрещённой в РФ террористической организации ИГ* Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курейши, заявил на брифинге официальный представитель Пентагона Джон Кирби."На данный момент решения о проведении расследования или проверки не принималось", - сказал он.В четверг президент США Джо Байден объявил, что минувшей ночью вооруженные силы страны провели контртеррористическую операцию на северо-западе Сирии, в результате которой был уничтожен один из главарей запрещенной в РФ террористической группировки ИГ* - Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курейши. Считается, что этот боевик был наиболее высокопоставленным членом ИГ* после смерти бывшего лидера Абу Бакра аль-Багдади.Как заявил Кирби, эту операцию проводили только силы США. При этом по меньшей мере трое гражданских лиц погибли в ходе операции американских военных против аль-Курейши на северо-западе Сирии, а американские военные подорвали собственный вертолет, который сломался в ходе операции. Ответственность за гибель мирных граждан США возложили на террористов.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20220203/likvidatsiya-1770952697.html

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в мире, сирия, сша, россия, джо байден, джон кирби, исламское государство