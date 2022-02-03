Почти 50 человек эвакуировали после взрыва газа в доме в Нижнем Новгороде
Почти 50 человек эвакуировали из дома в Нижнем Новгороде, где произошел взрыв газа
Автомобиль скорой помощи
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 фев — РИА Новости. Сорок девять человек эвакуировали из дома в Нижнем Новгороде после хлопка газовоздушной смеси, сообщает региональное управление МЧС.
Ранее сообщалось о 13 эвакуированных жильцах.
"По уточненной информации, из дома эвакуировано 49 человек, в том числе 2 детей. Произошло повреждение межквартирной стены на пятом этаже между 39-й и 40-й квартирами, также нарушено остекление данных квартир. В результате происшествия погибших нет, пострадал 1 человек (мужчина 1975 года рождения)", - говорится в сообщении.
На месте происшествия развернут оперативный штаб. В ликвидации последствий происшествия задействованы 107 человек, 32 единицы техники, в том числе от МЧС на месте работают 60 человек, 18 единиц техники.
Как сообщил журналистам глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, для жильцов пострадавшего дома подготовили временный пункт размещения в школе №185. "Дал поручение в срочном порядке организовать горячее питание и воду. Люди оказались в сложной ситуации и вынуждены были в ночь оставить свои квартиры из-за хлопка газа. Районной администрации и соответствующим службам важно обеспечить их всем необходимым", - сказал Шалабаев.
Сообщение о хлопке газовоздушной смеси в квартире на 5 этаже жилого дома по адресу: Нижний Новгород, проспект Ленина 30/4 поступило по единому телефону вызова экстренных служб 112 в четверг в 20.21. Дом газифицирован. По данным регионального управления МЧС, возгорания нет, нарушены остекление, межкомнатные и межквартирные перегородки. По предварительным данным, несущие конструкции не повреждены. По данным властей региона, в результате происшествия мужчина с ожогами 75-80% тела госпитализирован в ожоговый центр, женщине с гипертоническим кризом медицинская помощь оказывается на месте.
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