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Почти 50 человек эвакуировали после взрыва газа в доме в Нижнем Новгороде
Почти 50 человек эвакуировали после взрыва газа в доме в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 03.02.2022
Почти 50 человек эвакуировали после взрыва газа в доме в Нижнем Новгороде
Сорок девять человек эвакуировали из дома в Нижнем Новгороде после хлопка газовоздушной смеси, сообщает региональное управление МЧС. РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T23:34
2022-02-03T23:34
происшествия
нижний новгород
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
юрий шалабаев
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 фев — РИА Новости. Сорок девять человек эвакуировали из дома в Нижнем Новгороде после хлопка газовоздушной смеси, сообщает региональное управление МЧС.Ранее сообщалось о 13 эвакуированных жильцах.На месте происшествия развернут оперативный штаб. В ликвидации последствий происшествия задействованы 107 человек, 32 единицы техники, в том числе от МЧС на месте работают 60 человек, 18 единиц техники.Как сообщил журналистам глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, для жильцов пострадавшего дома подготовили временный пункт размещения в школе №185. "Дал поручение в срочном порядке организовать горячее питание и воду. Люди оказались в сложной ситуации и вынуждены были в ночь оставить свои квартиры из-за хлопка газа. Районной администрации и соответствующим службам важно обеспечить их всем необходимым", - сказал Шалабаев.Сообщение о хлопке газовоздушной смеси в квартире на 5 этаже жилого дома по адресу: Нижний Новгород, проспект Ленина 30/4 поступило по единому телефону вызова экстренных служб 112 в четверг в 20.21. Дом газифицирован. По данным регионального управления МЧС, возгорания нет, нарушены остекление, межкомнатные и межквартирные перегородки. По предварительным данным, несущие конструкции не повреждены. По данным властей региона, в результате происшествия мужчина с ожогами 75-80% тела госпитализирован в ожоговый центр, женщине с гипертоническим кризом медицинская помощь оказывается на месте.
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происшествия, нижний новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), юрий шалабаев
23:34 03.02.2022
 
Почти 50 человек эвакуировали после взрыва газа в доме в Нижнем Новгороде

Почти 50 человек эвакуировали из дома в Нижнем Новгороде, где произошел взрыв газа

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Автомобиль скорой помощи
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 фев — РИА Новости. Сорок девять человек эвакуировали из дома в Нижнем Новгороде после хлопка газовоздушной смеси, сообщает региональное управление МЧС.
Ранее сообщалось о 13 эвакуированных жильцах.
"По уточненной информации, из дома эвакуировано 49 человек, в том числе 2 детей. Произошло повреждение межквартирной стены на пятом этаже между 39-й и 40-й квартирами, также нарушено остекление данных квартир. В результате происшествия погибших нет, пострадал 1 человек (мужчина 1975 года рождения)", - говорится в сообщении.
На месте происшествия развернут оперативный штаб. В ликвидации последствий происшествия задействованы 107 человек, 32 единицы техники, в том числе от МЧС на месте работают 60 человек, 18 единиц техники.
Как сообщил журналистам глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, для жильцов пострадавшего дома подготовили временный пункт размещения в школе №185. "Дал поручение в срочном порядке организовать горячее питание и воду. Люди оказались в сложной ситуации и вынуждены были в ночь оставить свои квартиры из-за хлопка газа. Районной администрации и соответствующим службам важно обеспечить их всем необходимым", - сказал Шалабаев.
Сообщение о хлопке газовоздушной смеси в квартире на 5 этаже жилого дома по адресу: Нижний Новгород, проспект Ленина 30/4 поступило по единому телефону вызова экстренных служб 112 в четверг в 20.21. Дом газифицирован. По данным регионального управления МЧС, возгорания нет, нарушены остекление, межкомнатные и межквартирные перегородки. По предварительным данным, несущие конструкции не повреждены. По данным властей региона, в результате происшествия мужчина с ожогами 75-80% тела госпитализирован в ожоговый центр, женщине с гипертоническим кризом медицинская помощь оказывается на месте.
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