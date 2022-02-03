https://ria.ru/20220203/zelenskiy-1770976238.html

Зеленский раскрыл детали разговора с Макроном

Зеленский раскрыл детали разговора с Макроном - РИА Новости, 03.02.2022

Зеленский раскрыл детали разговора с Макроном

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел телефонный разговор с главой Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которого обсудил противодействие... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T22:56

2022-02-03T22:56

2022-02-03T23:05

в мире

владимир зеленский

эммануэль макрон

украина

ситуация в днр и лнр

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КИЕВ, 3 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел телефонный разговор с главой Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которого обсудил противодействие вызовам безопасности и активизацию мирного процесса в рамках "нормандского формата"."Продолжили диалог с @EmmanuelMacron (Эммануэлем Макроном – ред.) по противодействию вызовам безопасности и активизации мирного процесса в рамках Нормандского формата. Согласовали дальнейшие совместные шаги по поддержанию стойкости Украины и усилению финансового и экономического взаимодействия", - написал Зеленский в своем Twitter.

украина

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в мире, владимир зеленский, эммануэль макрон, украина, ситуация в днр и лнр