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Зеленский раскрыл детали разговора с Макроном
Зеленский раскрыл детали разговора с Макроном - РИА Новости, 03.02.2022
Зеленский раскрыл детали разговора с Макроном
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел телефонный разговор с главой Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которого обсудил противодействие... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T22:56
2022-02-03T23:05
в мире
владимир зеленский
эммануэль макрон
украина
ситуация в днр и лнр
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КИЕВ, 3 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел телефонный разговор с главой Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которого обсудил противодействие вызовам безопасности и активизацию мирного процесса в рамках "нормандского формата"."Продолжили диалог с @EmmanuelMacron (Эммануэлем Макроном – ред.) по противодействию вызовам безопасности и активизации мирного процесса в рамках Нормандского формата. Согласовали дальнейшие совместные шаги по поддержанию стойкости Украины и усилению финансового и экономического взаимодействия", - написал Зеленский в своем Twitter.
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в мире, владимир зеленский, эммануэль макрон, украина, ситуация в днр и лнр
22:56 03.02.2022 (обновлено: 23:05 03.02.2022)
 
Зеленский раскрыл детали разговора с Макроном

Президент Украины Зеленский: обсудил с Макроном активизацию "нормандского формата"

CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора
Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора
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КИЕВ, 3 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел телефонный разговор с главой Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которого обсудил противодействие вызовам безопасности и активизацию мирного процесса в рамках "нормандского формата".
"Продолжили диалог с @EmmanuelMacron (Эммануэлем Макроном – ред.) по противодействию вызовам безопасности и активизации мирного процесса в рамках Нормандского формата. Согласовали дальнейшие совместные шаги по поддержанию стойкости Украины и усилению финансового и экономического взаимодействия", - написал Зеленский в своем Twitter.
 
В миреВладимир ЗеленскийЭммануэль МакронУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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