22:56 03.02.2022 (обновлено: 23:05 03.02.2022)
Зеленский раскрыл детали разговора с Макроном
Президент Украины Зеленский: обсудил с Макроном активизацию "нормандского формата"
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора
Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора
КИЕВ, 3 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел телефонный разговор с главой Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которого обсудил противодействие вызовам безопасности и активизацию мирного процесса в рамках "нормандского формата".
"Продолжили диалог с @EmmanuelMacron (Эммануэлем Макроном – ред.) по противодействию вызовам безопасности и активизации мирного процесса в рамках Нормандского формата. Согласовали дальнейшие совместные шаги по поддержанию стойкости Украины и усилению финансового и экономического взаимодействия", - написал Зеленский в своем Twitter.
Continued dialogue with @EmmanuelMacron on countering security challenges and stepping up the peace process within the Normandy format. Agreed on further joint steps to maintain Ukraine's stability and enhance financial and economic cooperation. pic.twitter.com/IFSNccIQUm— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 3, 2022