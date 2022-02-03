23:51 03.02.2022 (обновлено: 23:52 03.02.2022)
В России начнется эксперимент по маркировке электронных сигарет
Эксперимент по маркировке электронных сигарет начнется в России с 15 февраля
Девушка курит электронную сигарету
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о проведении в России эксперимента по маркировке электронных сигарет и картриджей для них, пилотный проект пройдет с 15 февраля 2022 года по 28 февраля 2023 года, соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на официальном портале правовой информации.
"Правительство Российской Федерации постановляет: ... Провести с 15 февраля 2022 года по 28 февраля 2023 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке средствами идентификации и мониторингу оборота отдельных видов никотиносодержащих жидкостей и электронных систем доставки никотина...", - говорится в документе.
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Органами, уполномоченными на обеспечение проведения эксперимента назначены Минпромторг, Минздрав, Минсельхоз, Минцифры, ФНС, ФТС и другие.
Министерству промышленности было поручено обеспечить координацию создания и функционирования информационной системы, также разработка и утверждение по согласованию с уполномоченными органами методических рекомендаций, проведение оценки результатов эксперимента и представление соответствующих докладов до 30 сентября 2022 года и до 31 января 2023 года.
Минпромторг РФ в июле прошлого года предложил провести с 1 февраля 2022 года по 28 февраля 2023 года эксперимент по маркировке электронных сигарет и картриджей для них. Эксперимент носит добровольный характер. На период его проведения участникам оборота на безвозмездной основе будет предоставлено специализированное оборудование, отмечается в документе.
Для снижения доли нелегальной продукции в РФ планируется к 2024 году создать систему сплошной маркировки и прослеживаемости товаров. В настоящее время специальными метками уже маркируются отдельные категории товаров - меховые изделия, табачные изделия, лекарства, обувь, парфюмерия, фотокамеры, шины, отдельные молочные продукты и некоторые изделия легкой промышленности.
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