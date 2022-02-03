https://ria.ru/20220203/ukraina-1770981096.html
Киев не разрабатывал планов о вводе военных в Крым, заявил главком ВСУ
Киев не разрабатывал планов о вводе военных в Крым, заявил главком ВСУ - РИА Новости, 03.02.2022
Киев не разрабатывал планов о вводе военных в Крым, заявил главком ВСУ
Украинские власти не разрабатывали планов о вводе войск на территории Донецка, Луганска и Крыма, заявил главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный. РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T23:59
2022-02-03T23:59
2022-02-03T23:59
в мире
луганск
ситуация в днр и лнр
донецк (донецкая область)
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КИЕВ, 3 фев - РИА Новости. Украинские власти не разрабатывали планов о вводе войск на территории Донецка, Луганска и Крыма, заявил главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный."Никаких распоряжений касательно планирования операции по вхождению на временно оккупированные территории Донецка и Луганска или временно оккупированного Крыма,… таких разговоров не было и планов не разрабатывалось", - заявил Залужный в эфире телеканала "1+1".
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в мире, луганск, ситуация в днр и лнр, донецк (донецкая область)
Киев не разрабатывал планов о вводе военных в Крым, заявил главком ВСУ
Главком ВСУ Залужный: Киев не разрабатывал планов о вводе военных в Крым и Донбасс