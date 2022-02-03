22:51 03.02.2022 (обновлено: 22:58 03.02.2022)
МИД призвал расследовать возможную гибель гражданских при операции в Сирии
МИД призвал расследовать возможную гибель гражданских при операции США против ИГ* в Сирии
Здание Министерства иностранных дел РФ
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Если подтвердятся данные о жертвах среди мирного населения в ходе спецоперации США в Сирии, это нужно тщательно расследовать, заявили в МИД РФ.
В четверг президент США Джо Байден объявил, что минувшей ночью вооруженные силы страны провели контртеррористическую операцию на северо-западе Сирии, в результате которой был уничтожен один из главарей запрещенной в РФ террористической группировки ИГ* - Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курейши. Считается, что этот боевик был наиболее высокопоставленным членом ИГ* после смерти бывшего лидера Абу Бакра аль-Багдади.
"При этом в своих практических действиях руководствуемся необходимостью тщательного выбора целей при планировании и осуществлении точечных силовых операций, чтобы исключить возможность гибели гражданских лиц. Призываем к этому и другие страны, непосредственно участвующие в контртеррористических действиях. Если информация о жертвах среди мирного населения в ходе данной акции американцев подтвердится, то это, наверное, должно стать предметом тщательного расследования", - говорится в сообщении на сайте российского дипведомства.
Как заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби, эту операцию проводили только силы США. При этом по меньшей мере трое гражданских лиц погибли в ходе операции американских военных против аль-Курейши на северо-западе Сирии, а американские военные подорвали собственный вертолет, который сломался в ходе операции. При этом ответственность за гибель мирных граждан США возложили на террористов.
Москва поддерживает усилия других государств, в том числе США, на антитеррористическом направлении в Сирии, сообщается на сайте МИД РФ в связи с ликвидацией лидера ИГ*.
"Поддерживаем усилия других государств, в том числе членов ведомой США международной коалиции, на антитеррористическом направлении. Готовы к сотрудничеству со всеми заинтересованными странами в интересах налаживания совместного эффективного противодействия этой общей для всех угрозе", - говорится в сообщении.
* Запрещенная в России террористическая организация