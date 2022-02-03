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МИД призвал расследовать возможную гибель гражданских при операции в Сирии

МИД призвал расследовать возможную гибель гражданских при операции в Сирии - РИА Новости, 03.02.2022

МИД призвал расследовать возможную гибель гражданских при операции в Сирии

Если подтвердятся данные о жертвах среди мирного населения в ходе спецоперации США в Сирии, это нужно тщательно расследовать, заявили в МИД РФ. РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T22:51

2022-02-03T22:51

2022-02-03T22:58

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Если подтвердятся данные о жертвах среди мирного населения в ходе спецоперации США в Сирии, это нужно тщательно расследовать, заявили в МИД РФ.В четверг президент США Джо Байден объявил, что минувшей ночью вооруженные силы страны провели контртеррористическую операцию на северо-западе Сирии, в результате которой был уничтожен один из главарей запрещенной в РФ террористической группировки ИГ* - Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курейши. Считается, что этот боевик был наиболее высокопоставленным членом ИГ* после смерти бывшего лидера Абу Бакра аль-Багдади.Как заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби, эту операцию проводили только силы США. При этом по меньшей мере трое гражданских лиц погибли в ходе операции американских военных против аль-Курейши на северо-западе Сирии, а американские военные подорвали собственный вертолет, который сломался в ходе операции. При этом ответственность за гибель мирных граждан США возложили на террористов.Москва поддерживает усилия других государств, в том числе США, на антитеррористическом направлении в Сирии, сообщается на сайте МИД РФ в связи с ликвидацией лидера ИГ*."Поддерживаем усилия других государств, в том числе членов ведомой США международной коалиции, на антитеррористическом направлении. Готовы к сотрудничеству со всеми заинтересованными странами в интересах налаживания совместного эффективного противодействия этой общей для всех угрозе", - говорится в сообщении.* Запрещенная в России террористическая организация

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в мире, джон кирби, джо байден, сирия, сша, россия, министерство обороны сша