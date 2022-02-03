https://ria.ru/20220203/makron-1770974418.html
Путин обсудил с Макроном тему Украины и гарантии безопасности
Путин обсудил с Макроном тему Украины и гарантии безопасности - РИА Новости, 04.02.2022
Путин обсудил с Макроном тему Украины и гарантии безопасности
Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил Владимиру Путину, они обсудили ситуацию вокруг Украины и предложенные Москвой меры по гарантиям безопасности,... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-03T22:37
2022-02-03T22:37
2022-02-04T00:36
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
владимир путин
эммануэль макрон
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил Владимиру Путину, они обсудили ситуацию вокруг Украины и предложенные Москвой меры по гарантиям безопасности, сообщили в пресс-службе Кремля.Кроме того, президенты обсудили текущее положение дел и договорились о дальнейших контактах.Последний раз Путин и Макрон говорили по телефону в понедельник. Как сообщали в Кремле, главы России и Франции условились об оперативной проработке возможности личной встречи.Украинский вопрос и переговоры с ЗападомВ последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов об "агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации напряженности — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.В конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности. Как заявил Владимир Путин, Россия в полученных ответах не увидела "адекватного учета трех ключевых требований" — недопущения расширения на восток, отказа от размещения ударных систем вооружения вблизи российских границ, а также возврата военной инфраструктуры НАТО в Европе к состоянию 1997 года. Президент напомнил, что сейчас в блок входят страны Прибалтики, Польша и Румыния, хотя после распада СССР западные партнеры Москвы обещали не расширять присутствие в этой части континента.
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РИА Новости
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в мире, украина, ситуация в днр и лнр, владимир путин, эммануэль макрон
22:37 03.02.2022 (обновлено: 00:36 04.02.2022)
Путин обсудил с Макроном тему Украины и гарантии безопасности
Президенты России и Франции Путин и Макрон обсудили тему Украины и гарантии безопасности
МОСКВА, 3 фев
— РИА Новости.
Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил Владимиру Путину, они обсудили ситуацию вокруг Украины и предложенные Москвой меры по гарантиям безопасности, сообщили
в пресс-службе Кремля.
"Путин вновь привлек внимание к провокационным заявлениям и действиям киевского руководства, идущим вразрез с минскими договоренностями", — говорится в публикации.
Кроме того, президенты обсудили текущее положение дел и договорились о дальнейших контактах.
Последний раз Путин и Макрон говорили по телефону в понедельник. Как сообщали в Кремле, главы России и Франции условились об оперативной проработке возможности личной встречи.
Украинский вопрос и переговоры с Западом
В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.
В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.
В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов об "агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации напряженности — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
В конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности. Как заявил Владимир Путин, Россия в полученных ответах не увидела "адекватного учета трех ключевых требований" — недопущения расширения на восток, отказа от размещения ударных систем вооружения вблизи российских границ, а также возврата военной инфраструктуры НАТО в Европе к состоянию 1997 года. Президент напомнил, что сейчас в блок входят страны Прибалтики
, Польша
и Румыния
, хотя после распада СССР западные партнеры Москвы обещали не расширять присутствие в этой части континента.