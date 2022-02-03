23:14 03.02.2022 (обновлено: 23:26 03.02.2022)
Журналистам DW запретят допуск в Госдуму
Журналистам DW запретят допуск в Госдуму и откажут в аккредитации на ее мероприятия
Стенд телеканала Deutsche Welle
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Журналистам немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle по поручению спикера нижней палаты российского парламента Вячеслава Володина запрещен допуск в Госдуму, информирует думская пресс-служба.
Ранее в МИД РФ сообщили, что Россия в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE закрывает корпункт Deutsche Welle в РФ и аннулирует аккредитации всех сотрудников его российского бюро. Россия инициирует процедуру рассмотрения вопроса о признании Deutsche Welle СМИ-иноагентом, также отмечали в МИД.
"По поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина в ответ на запрет вещания телеканала "RT DE" в ФРГ принято решение запретить допуск в Государственную Думу журналистов германской телерадиокомпании "Дойче Велле", - говорится в сообщении. Отмечается, что им будет отказано в аккредитации на мероприятия палаты.
Комиссия регистрации и надзора медиарегуляторов ФРГ 1 февраля официально запретила вещание телеканала RT DE в Германии, заявив, что у организаторов вещания нет необходимого разрешения, в RT в свою очередь сообщили, что RT DE Productions обжалует в суде решение немецкого регулятора. В МИД РФ заявили, что приступают к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ.
Ранее Володин в Telegram-канале назвал странным возмущение представителей правительства в Германии о мерах РФ в отношении Deutsche Welle. "Разве это не то же самое, что вы делаете против RT DE", - написал он.