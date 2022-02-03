https://ria.ru/20220203/yangulbaev-1770975501.html

Янгулбаев заявил о намерении обжаловать лишение неприкосновенности

Янгулбаев заявил о намерении обжаловать лишение неприкосновенности - РИА Новости, 03.02.2022

Янгулбаев заявил о намерении обжаловать лишение неприкосновенности

Чеченский экс-судья Сайди Янгулбаев сообщил РИА Новости, что намерен обжаловать решение коллегии судей Чечни, которая лишила его статуса судьи в отставке и... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T22:47

2022-02-03T22:47

2022-02-03T22:49

общество

рамзан кадыров

нижний новгород

россия

чеченская республика (чечня)

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Чеченский экс-судья Сайди Янгулбаев сообщил РИА Новости, что намерен обжаловать решение коллегии судей Чечни, которая лишила его статуса судьи в отставке и неприкосновенности."Это решение принято незаконно, необоснованно, поскольку меня никто не уведомлял, никто не вызывал на заседание. На каком основании принято это решение, мне неизвестно", - сказал Янгулбаев РИА Новости.По его словам, этим вопросом будет заниматься его адвокат."Он сегодня направил туда запрос, получит решение, и это решение будет обжаловано в Высшей квалифицированной коллегии судей РФ", - добавил он."Единственным основанием принять такое решение являлось бы то, что если я уехал за границу, сдался в каком-либо иностранном государстве властям, попросил бы политического убежища, получив при этом вид на жительство или гражданство. Конечно, я этого не делал", - подчеркнул Янгулбаев.Ранее его дочь Алия Янгулбаева сообщила РИА Новости, что они вместе с отцом покинули Россию и находятся за границей.Коллегия судей Чечни в четверг лишила Янгулбаева неприкосновенности. По словам председателя Совета судей Чечни Алавдина Гардалоева , поступки Янгулбаева "несовместимы с высоким статусом судьи в отставке".Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал расследование, из которого следует, что братья Ибрагим и Байсангур Янгулбаевы, сыновья судьи в отставке Верховного суда Чечни (статус федерального судьи) Сайди Янгулбаева, уехали в Европу, где в начале 2020 года создали радикальный Telegram-канал. Сам глава Чечни обвинил семью Янгулбаевых в том, что они "призывают к терроризму и экстремизму, поддерживают его", "планируют принять участие в организации целой сети".Нижегородский адвокат Наталья Добронравова ранее заявила РИА Новости, что 20 января неизвестные, представившиеся оперативниками, увезли на допрос Зарему Мусаеву - жену судьи в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, живущего в Нижнем Новгороде. Собеседница рассказала, что ее вызвали для юридической помощи, около подъезда были кавказцы в штатском и масках, они предъявили постановление о приводе Мусаевой как свидетеля по делу о мошенничестве, которое расследует МВД Чечни, "стали силой выволакивать ее из квартиры, женщина потеряла сознание, и ее волоком спустили с лестницы".Кадыров заявил, что действия полицейских из республики, работавших в Нижнем Новгороде, были согласованы и проводились в соответствии с законодательством России. По его словам, "Янгулбаевым... трижды отправляли повестку". Как отмечал Кадыров в своем Telegram-канале, доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза, заработав себе "на реальный срок заключения".Позднее экс-судья Янгулбаев с дочерью уехали из страны. Мусаева арестована до 1 апреля, ей предъявлено обвинение по статье о нападении на сотрудника правопорядка.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее подчеркивал, что особого статуса у чеченских силовиков "нет и быть не может", а "если речь идёт о похищении кем бы то ни было человека", то необходимо подать заявление в правоохранительные органы – "и полиция начинает действовать".

https://ria.ru/20220203/yangulbaevy-1770934892.html

https://ria.ru/20220203/miting-1770802429.html

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общество, рамзан кадыров, нижний новгород, россия, чеченская республика (чечня)