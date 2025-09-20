https://ria.ru/20250920/zelenskij-2043270001.html

Зеленский ввел санкции против россиян и молдаван

Зеленский ввел санкции против россиян и молдаван - РИА Новости, 20.09.2025

Зеленский ввел санкции против россиян и молдаван

Пакет очередных санкций на Украине введен против 96 лиц, среди которых политические и общественные деятели РФ и Молдавии, следует из опубликованных на сайте...

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Пакет очередных санкций на Украине введен против 96 лиц, среди которых политические и общественные деятели РФ и Молдавии, следует из опубликованных на сайте Владимира Зеленского указов. Санкции охватывают широкий спектр лиц, связанных с разными сферами. Под ограничения кроме прочего попали власти Крыма, представители судебной системы РФ, аналитики и журналисты. Санкции наложены, в частности, на 66 физических и 13 юридических лиц, связанных с деятельностью администрации Крыма. Среди них директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов, первый заместитель министра внутренних дел Российской Федерации Андрей Кикоть, министр образования, науки и молодежи Республики Крым Валентина Лаврик, судьи Василий Злотников и Денис Изотенко, Кроме того, санкции введены против главы "Лиги безопасного интернета" Екатерины Мизулиной, журналиста Сергея Веселовского, директора Института Европы РАН Алексея Громыко, координатора Группы информации по преступлениям против личности, директор фонда "Историческая память", научного сотрудника Института российской истории РАН Александра Дюкова. В санкционный список внесены 11 общественных и политических деятелей Молдавии. Среди них – осужденная на 7 лет лишения свободы главы Гагаузии Евгении Гуцул, спикер Народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов, председатель партии "Возрождение" Наталья Параска. Киевский режим не раз вводил санкции против РФ, однако они не имеют никаких практических последствий. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, санкции Киева против ряда российских политиков не требуют ответа.

