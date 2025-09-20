СМИ: НАТО считает, что целью БПЛА в Польше был якобы военный центр в Жешуве
Spiegel: в НАТО думают, что целью БПЛА в Польше был логистический военный центр
Фото БПЛА, опубликованное польскими СМИ
Фото БПЛА, опубликованное польскими СМИ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Немецкое издание Spiegel утверждает, что в НАТО полагают, что беспилотники, оказавшиеся в Польше, якобы пытались атаковать логистический центр в Жешуве, через который оружие и другие военные грузы поступают на Украину.
"НАТО полагает, что прилетевшие из Белоруссии беспилотники были моделью "Шахед" или её российской копией... Как стало известно изданию Spiegel, НАТО считает, что по крайней мере пять из них имели целью логистический центр в Жешуве. Голландские истребители F-35 атаковали эти беспилотники, летевшие в сторону Жешува. Его аэропорт является одним из важнейших перевалочных пунктов для поставок оружия и других военных грузов на Украину", - пишет издание.
Премьер-министр Польши Дональд Туск 10 сентября выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов. Однако польские власти не проявили никакого интереса к таким консультациям.
В свою очередь, начальник генштаба - первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию с обломками беспилотников в Польше, сообщила, что Варшава может обращаться за разъяснениями, для этого есть каналы связи.