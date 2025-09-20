https://ria.ru/20250920/intervidenie-2043267296.html

Участник "Интервидения" от ОАЭ исполнил "Калинку-малинку" на русском языке

2025-09-20T23:28:00+03:00

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Участник международного конкурса "Интервидение" от ОАЭ Саиф Аль-Али исполнил для зрителей финала песню "Калинка-малинка" на русском языке, передает корреспондент РИА Новости. Финальное шоу конкурса "Интервидение" проходит на концертной площадке "Live Арена" в Москве в субботу. Аль-Али после выступления рассказал, что успел немного выучить русский язык. Участник "Интервидения" показал свои навыки, исполнив песню "Калинка-малинка". Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. РФ представил певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представляет РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".

