Участник "Интервидения" от ОАЭ исполнил "Калинку-малинку" на русском языке
Культура
 
23:28 20.09.2025
Участник "Интервидения" от ОАЭ исполнил "Калинку-малинку" на русском языке
Участник международного конкурса "Интервидение" от ОАЭ Саиф Аль-Али исполнил для зрителей финала песню "Калинка-малинку" на русском языке
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Участник международного конкурса "Интервидение" от ОАЭ Саиф Аль-Али исполнил для зрителей финала песню "Калинка-малинка" на русском языке, передает корреспондент РИА Новости. Финальное шоу конкурса "Интервидение" проходит на концертной площадке "Live Арена" в Москве в субботу. Аль-Али после выступления рассказал, что успел немного выучить русский язык. Участник "Интервидения" показал свои навыки, исполнив песню "Калинка-малинка". Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. РФ представил певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представляет РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
Участник "Интервидения" от ОАЭ исполнил "Калинку-малинку" на русском языке

Участник "Интервидения" от ОАЭ Саиф Аль-Али исполнил песню "Калинка-малинка"

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСаиф Аль-Ал (ОАЭ) выступает на международном музыкальном конкурсе "Интервидение" в Москве
Саиф Аль-Ал (ОАЭ) выступает на международном музыкальном конкурсе Интервидение в Москве - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Саиф Аль-Ал (ОАЭ) выступает на международном музыкальном конкурсе "Интервидение" в Москве
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Участник международного конкурса "Интервидение" от ОАЭ Саиф Аль-Али исполнил для зрителей финала песню "Калинка-малинка" на русском языке, передает корреспондент РИА Новости.
Финальное шоу конкурса "Интервидение" проходит на концертной площадке "Live Арена" в Москве в субботу.
Аль-Али после выступления рассказал, что успел немного выучить русский язык. Участник "Интервидения" показал свои навыки, исполнив песню "Калинка-малинка".
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. РФ представил певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представляет РФ в составе жюри конкурса.
РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
Представитель России Shaman начал выступление на международном музыкальном конкурсе Интервидение - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
В Москве стартовал финал международного конкурса "Интервидение"
Вчера, 20:30
 
