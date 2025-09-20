https://ria.ru/20250920/intervidenie-2043267296.html
Участник "Интервидения" от ОАЭ исполнил "Калинку-малинку" на русском языке
Участник "Интервидения" от ОАЭ исполнил "Калинку-малинку" на русском языке - РИА Новости, 20.09.2025
Участник "Интервидения" от ОАЭ исполнил "Калинку-малинку" на русском языке
Участник международного конкурса "Интервидение" от ОАЭ Саиф Аль-Али исполнил для зрителей финала песню "Калинка-малинка" на русском языке, передает... РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T23:28:00+03:00
2025-09-20T23:28:00+03:00
2025-09-20T23:28:00+03:00
культура
россия
москва
московская область (подмосковье)
владимир путин
shaman (ярослав дронов)
игорь матвиенко
интервидение – 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/14/2043266930_0:0:3143:1768_1920x0_80_0_0_0b39ec17e7c3ce25f8c485501083e3b7.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Участник международного конкурса "Интервидение" от ОАЭ Саиф Аль-Али исполнил для зрителей финала песню "Калинка-малинка" на русском языке, передает корреспондент РИА Новости. Финальное шоу конкурса "Интервидение" проходит на концертной площадке "Live Арена" в Москве в субботу. Аль-Али после выступления рассказал, что успел немного выучить русский язык. Участник "Интервидения" показал свои навыки, исполнив песню "Калинка-малинка". Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. РФ представил певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представляет РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
https://ria.ru/20250920/intervidenie-2043241946.html
россия
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/14/2043266930_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_cf92cebcdba60c685be269c85aec8ceb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, московская область (подмосковье), владимир путин, shaman (ярослав дронов) , игорь матвиенко, интервидение – 2025
Культура, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Владимир Путин, SHAMAN (Ярослав Дронов) , Игорь Матвиенко, Интервидение – 2025
Участник "Интервидения" от ОАЭ исполнил "Калинку-малинку" на русском языке
Участник "Интервидения" от ОАЭ Саиф Аль-Али исполнил песню "Калинка-малинка"