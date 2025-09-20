Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге внедорожник сбил двух пешеходов на остановке
23:59 20.09.2025 (обновлено: 00:00 21.09.2025)
В Петербурге внедорожник сбил двух пешеходов на остановке
В Петербурге внедорожник сбил двух пешеходов на остановке - РИА Новости, 21.09.2025
В Петербурге внедорожник сбил двух пешеходов на остановке
Водитель внедорожника в субботу днем сбил двух пешеходов на остановке на углу улицы Савушкина и Яхтенной улицы в Санкт-Петербурге, после оказания медпомощи... РИА Новости, 21.09.2025
происшествия
санкт-петербург
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен - РИА Новости. Водитель внедорожника в субботу днем сбил двух пешеходов на остановке на углу улицы Савушкина и Яхтенной улицы в Санкт-Петербурге, после оказания медпомощи пострадавших отпустили лечиться домой, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как отмечается, авария произошла в 12.24 мск в районе улицы Савушкина, 116. "Водитель, управляя автомобилем Tank-300, при повороте направо с Яхтенной улицы совершил выезд на тротуар в зоне остановки общественного транспорта с наездом на двух пешеходов - 17-летнюю девушку и 26-летнего молодого человека", - говорится в сообщении.В полиции уточняют, что пострадавших госпитализировали в состоянии средней тяжести и после оказания медпомощи отпустили на амбулаторное лечение. По факту ДТП проводится проверка.
санкт-петербург
происшествия, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Санкт-Петербург, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Петербурге внедорожник сбил двух пешеходов на остановке

На Яхтенной улице в Петербурге внедорожник сбил двух пешеходов на остановке

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен - РИА Новости. Водитель внедорожника в субботу днем сбил двух пешеходов на остановке на углу улицы Савушкина и Яхтенной улицы в Санкт-Петербурге, после оказания медпомощи пострадавших отпустили лечиться домой, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечается, авария произошла в 12.24 мск в районе улицы Савушкина, 116.
«

"Водитель, управляя автомобилем Tank-300, при повороте направо с Яхтенной улицы совершил выезд на тротуар в зоне остановки общественного транспорта с наездом на двух пешеходов - 17-летнюю девушку и 26-летнего молодого человека", - говорится в сообщении.

В полиции уточняют, что пострадавших госпитализировали в состоянии средней тяжести и после оказания медпомощи отпустили на амбулаторное лечение.
По факту ДТП проводится проверка.
ПроисшествияСанкт-ПетербургМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
