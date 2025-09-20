https://ria.ru/20250920/dtp-2043271037.html
В Петербурге внедорожник сбил двух пешеходов на остановке
В Петербурге внедорожник сбил двух пешеходов на остановке - РИА Новости, 21.09.2025
В Петербурге внедорожник сбил двух пешеходов на остановке
Водитель внедорожника в субботу днем сбил двух пешеходов на остановке на углу улицы Савушкина и Яхтенной улицы в Санкт-Петербурге, после оказания медпомощи... РИА Новости, 21.09.2025
2025-09-20T23:59:00+03:00
2025-09-20T23:59:00+03:00
2025-09-21T00:00:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126312_0:165:3076:1895_1920x0_80_0_0_833d2960e177744ccdb303743d3b5650.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен - РИА Новости. Водитель внедорожника в субботу днем сбил двух пешеходов на остановке на углу улицы Савушкина и Яхтенной улицы в Санкт-Петербурге, после оказания медпомощи пострадавших отпустили лечиться домой, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как отмечается, авария произошла в 12.24 мск в районе улицы Савушкина, 116. "Водитель, управляя автомобилем Tank-300, при повороте направо с Яхтенной улицы совершил выезд на тротуар в зоне остановки общественного транспорта с наездом на двух пешеходов - 17-летнюю девушку и 26-летнего молодого человека", - говорится в сообщении.В полиции уточняют, что пострадавших госпитализировали в состоянии средней тяжести и после оказания медпомощи отпустили на амбулаторное лечение. По факту ДТП проводится проверка.
https://ria.ru/20250825/voditelya-2037479056.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126312_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_7a7f8193edcc0e8dc070566c7aeddcab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Санкт-Петербург, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Петербурге внедорожник сбил двух пешеходов на остановке
На Яхтенной улице в Петербурге внедорожник сбил двух пешеходов на остановке