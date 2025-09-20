https://ria.ru/20250920/dtp-2043271037.html

В Петербурге внедорожник сбил двух пешеходов на остановке

В Петербурге внедорожник сбил двух пешеходов на остановке

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен - РИА Новости. Водитель внедорожника в субботу днем сбил двух пешеходов на остановке на углу улицы Савушкина и Яхтенной улицы в Санкт-Петербурге, после оказания медпомощи пострадавших отпустили лечиться домой, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как отмечается, авария произошла в 12.24 мск в районе улицы Савушкина, 116. "Водитель, управляя автомобилем Tank-300, при повороте направо с Яхтенной улицы совершил выезд на тротуар в зоне остановки общественного транспорта с наездом на двух пешеходов - 17-летнюю девушку и 26-летнего молодого человека", - говорится в сообщении.В полиции уточняют, что пострадавших госпитализировали в состоянии средней тяжести и после оказания медпомощи отпустили на амбулаторное лечение. По факту ДТП проводится проверка.

